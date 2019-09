O prevádzku vlakov na trati Žilina - Rajec má záujem Leo Express i štátne železnice

RegioJet sa na súťaži nezúčastňuje pre pochybnosti o transparentnosti výberového konania.

12. sep 2019 o 9:55 SITA

Do súťaže na prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Žilina - Rajec sa prihlásili traja záujemcovia. Ministerstvo dopravy a výstavby SR potvrdilo, že je na rozhodnutí každého subjektu, či záujem prejaví alebo nie. Účasť v tendri potvrdili zatiaľ štátna Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá dopravu na uvedenej trase prevádzkuje, a súkromný dopravca Leo Express. RegioJet sa na súťaži nezúčastňuje.



"Komisia splnenie podmienok účasti vyhodnotí v priebehu tohto týždňa. Všetkým, ktorí ich splnili, budú zaslané súťažné podklady. Následne budú mať tridsať dní na predloženie konkrétnej ponuky," priblížil rezort dopravy. Podmienky tendra zašle len prihláseným uchádzačom, a to všetkým naraz. Dopravca má na základe tejto súťaže začať prevádzkovať vlaky na spomínanej trati od 1. februára 2020. Súkromní dopravcovia to považujú za nedostatočný čas a zvýhodnenie štátnej spoločnosti.



Ministerstvo dopravy je presvedčené, že odborná verejnosť, ktorá sa o proces liberalizácie zaujíma, mala dostatočný priestor na komplexnú prípravu takejto dopravy. "Trať Žilina - Rajec je z dopravného a technologického hľadiska jednoduchý železničný úsek, preto tento čas považujeme za primeraný a oznámenie o pláne túto trať súťažiť je už viac ako rok zverejnené v Európskom vestníku," poznamenal rezort dopravy. "Víťazný uchádzač vzíde z verejnej súťaže. Naším zámerom zostáva, aby súťaž priniesla na naše železnice vyššiu kvalitu, ktorú pocítia predovšetkým cestujúci," uviedlo ministerstvo na otázku, či má zámer, aby na trati naďalej jazdili vlaky národného dopravcu.



Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že sa z pozície národného dopravcu, samozrejme, do súťaže zapojila. "Verejnosti chceme poskytnúť efektívne riešenia dopravnej obsluhy pre všetky vyhlásené trate. Už takmer rok sa na tieto súťaže pripravujeme," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. "V najbližších rokoch v Žilinskom kraji výrazne skvalitníme svoje služby. Práve do tohto regiónu pribudne 25 moderných elektrických jednotiek v hodnote 160 miliónov eur. Prvé z nich prídu už v roku 2020," priblížil Kováč.



Spoločnosť Leo Express sa do súťaže prihlásila napriek výhradám k podmienkam. Ako stúpenec liberalizácie železníc uvítala súťaž na dopravcu na linke Žilina - Rajec, ktorú má záujem prevádzkovať. "Preto sme sa do súťaže tiež prihlásili. Podmienky vyhlásenia však neumožňujú vstup iných dopravcov než toho, ktorý na trase už pôsobí. Do termínu 1. februára 2020 totiž nie je možné obstarať vozidlá či najať zamestnancov," informoval hovorca dopravcu Leo Express Emil Sedlařík. Ani oni by tak neboli schopní nasadiť na trať moderné nízkopodlažné vozidlá. "Toto časové kritérium je podľa nášho názoru diskriminačné a nepodporuje hospodársku súťaž, čo je v rozpore so slovenským zákonom o doprave na dráhach a s právom Európskej únie," dodal Sedlařík. Preto podľa neho podali proti súťaži námietku na ministerstvo dopravy, oficiálnu odpoveď doteraz nedostali.



RegioJet infomoval, že súťaže na dopravcu pre trať Žilian - Rajec sa nezúčastní. "Spôsob, akým je výberové konanie vyhlásené, je kritizovaný prakticky zo všetkých strán - nezávislými odborníkmi, dopravcami i celoeurópskymi inštitúciami. Je to najmä pre časový harmonogram, keď vysúťažený dopravca bude mať približne len dva, tri mesiace na prípravu prevádzky," poznamenal hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj. Nedostatočný krátky čas podľa neho "nahráva podozreniam, že ide o výberové konanie s vopred vybraným víťazom".