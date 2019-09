Predmier sa bil o postup do úplného záveru

Futbalisti FK Predmier hostili v utorok v rámci 3. kola Slovnaft Cupu druholigový Liptovský Mikuláš.

11. sep 2019 o 13:55 Tomáš Hládek

FK Predmier – MFK Liptovský Mikuláš 1:2 (0:2)

Góly: 58. Pistovčák T. – 9. a 41. Bobček. Rozhodoval Chromý, 500 divákov. ŽK: Šimoník, Pistovčák S., Novisedlák, Masiarik – Kucharčík.

PREDMIER: Uríček – Klus T., Pistovčák T., Pistovčák S., Šimoník, Novisedlák, Pobijak, Rosa (79. Hrobárik P.), Čička (46. Gaňa), Martinka, Bačík (75. Masiarik).

Úvodné minúty zápasu sa niesli v réžii Liptákov, ktorí mali loptu častejšie na svojich kopačkách a diktovali tempo hry. Hostia navyše stavili v úvode na vysoký pressing a to robilo domácim značné problémy. Po jednej takejto situácii sa hostia dostali do šestnástky, domáca obrana si nepostrážila Bobčeka a ten poslal Mikuláš do vedenia. Liptáci i naďalej viac z hry, ale Predmier ich do väčších šancí nepúšťal. Keď sa hra trocha pozične vyrovnala, tak prišla hlúpa chyba Uríčka v rozohrávke, ktorý si chcel zaseknúť Bobčeka, ten mu loptu vypichol a pohodlne navýšil vedenie favorita zápasu. Situácia zo záveru polčasu musela teda domácich, vzhľadom na ďalší priebeh, veľmi mrzieť.

Do druhého polčasu mali lepší vstup taktiež hostia, ale gól sa im streliť z hernej prevahy nepodarilo. Po trinástich minútach druhého dejstva si šikovne za obranu zbehol Tomáš Pistovčák a znížil vedenie Mikuláša na rozdiel jedného gólu. Záver druhého polčasu patril hráčom Predmiera, ktorí bojovali a viackrát zatlačili Liptovský Mikuláš vo vlastnom pokutovom území. Vyrovnať mohol strelec úvodného gólu žlto-želených Pistovčák, ale druhýkrát v podobnej situácii už Gábriša v bráne Liptákov neprekonal. Predmier hnaný búrlivou kulisou už vyrovnať nedokázal. Domáci hráči však na ihrisku nechali srdiečko, za čo ich priaznivci odmenili búrlivým potleskom po konci zápasu.