Na Kuzmányho ulicu v centre Žiliny chcú vrátiť dopravu

Dopravná polícia i mesto sú zásadne proti sprejazdneniu ulice.

10. sep 2019 o 14:06 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už roky je Kuzmányho ulica v Žiline pre väčšinu dopravy zakázaná. Ulica kopíruje hranicu pamiatkovej zóny od hlavnej pošty po policajné riaditeľstvá. Výnimku so zákazu vjazdu majú len pracovníci policajného zboru, trolejbusy mestskej hromadnej dopravy a dopravná obsluha.

Uzavretie komunikácie svojho času predbehlo trendy. Dnes je vo svetových metropolách bežné, že tu z centier vytesňujú autá, alebo sa aspoň snažia pohyb motorových vozidiel obmedziť. Nie motoristi, ale chodci sú v centrách miest chránení.

Aj v Žiline sa uzavretie ulice zdôvodňovalo zvýšeným pohybom chodcov a dnes aj cyklistov. Cez Kuzmányho vedú pešie ťahy študentov stredných škôl zo železničnej a autobusovej stanice. Hoci dnes je väčšina policajnej agendy sústredená v Klientskom centre na sídlisku Vlčince, kedysi muselo veľa ľudí prejsť cez cestu, aby si vybavilo svoje záležitosti na polícii.

Plynulú dopravu komplikuje aj zastávka MHD. Trolejbusy zastavujú v jazdnom pruhu a autá by ich v prípade otvorenia cesty obiehali buď v protismere, alebo by sa za nimi vytvárali kolóny.

Policajti očakávajú kolaps

Medzi Žilinčanmi sa dlho diskutuje o sprejazdnení ulice. Potešili by sa motoristi, ktorí by si tadiaľto vedeli skrátiť cestu a vyhnúť sa kolónam. Jednoznačne proti sú policajti. Tvrdia, že otvorením komunikácie pre všetkých motoristov by nastal dopravný kolaps v križovatkách s ulicami Hurbanova - Legionárska, Hálkova - Romualda Zaymusa a následne aj v svetelne riadenej križovatke ulíc Veľká Okružná - Hálkova.

„Sprejazdnenie ulice Kuzmányho v oboch smeroch pre širokú motoristickú verejnosť by malo za následok zvýšenie dopravných nehôd najmä s účasťou chodcov a cyklistov, ktoré majú poväčšine závažné následky na zdraví,“ tlmočil vyjadrenie dopravných policajtov krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Výhrady zaznievajú aj zo strany odbornej verejnosti. Keď experti vypracovali pre mesto dopravný generel, s autami na Kuzmányho nepočítali.

„Územný generel dopravy nepredpokladá sprejazdnenie Kuzmányho ulice. Naopak, odporúča výhľadovo skľudňovať ďalšie ulice vo vnútri II. mestského okruhu. Samozrejme spojené s rozšírením parkovacích možností v širšom okolí centra mesta,“ naznačil trend ďalšieho vylučovania áut z centra mesta Ján Čelko z Katedry cestného staviteľstva na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity.

Práve odporúčania dopravného generelu zmenili názor vedenia mesta Žilina na otvorenie ulice pre všetku dopravu. Bývalý primátor Igor Choma sa pred piatimi rokmi na stretnutí s obyvateľmi mesta vyjadril, že so sprejazdnením Kuzmányho ulice nemá problém. Chcel si počkať na odborné stanovisko z generelu. Súčasné vedenie už však aktuálny stav nechce meniť.

„Súhlasíme s názorom odborníkov, teda členov Komisie dopravy, zástupcov z Dopravného podniku mesta Žiliny a s názorom tvorcov generelu dopravy, ktorý hovorí o zachovaní súčasného stavu,“ tlmočila názor vedenia radnice hovorkyňa Barbora Zigová.

Aspoň dočasne?

O Kuzmányho ulici budú Žilinčania v najbližších dňoch ešte počuť. Do mestského zastupiteľstva smeruje na septembrové zasadnutie návrh, ktorý chce sprejazdniť ulicu pre všetku dopravu. Za návrhom stojí poslanec Ondrej Soška (Silná Žilina). Tvrdí, že chce otvoriť diskusiu o riešení kritickej dopravnej situácie v centre krajského mesta.

„Inšpirovali sme sa požiadavkami občanov. Máme za to, že sprejazdnenie danej ulice by mohlo pomôcť kritickej dopravnej situácii v centre mesta a odľahčilo by to ulice a križovatky v okolí. Postaviť v centre mesta dve veľké obchodné centrá a potom sa tváriť, že ideme vyháňať autá z mesta, sa mi nezdá v momentálnej situácii reálne,“ hovorí na margo prípadného vylučovania dopravy z centrálne zóny.

Poslanec si uvedomuje, že rozhodnutie nemá v rukách samospráva, ale dopravná polícia. Na zmenu organizácie dopravy by musel vzniknúť dopravný projekt, a ten by musel byť odobrený žilinským Okresným dopravným inšpektorátom. Polícia však so zmenami nesúhlasí.

„Cieľom tohto návrhu nie je uzákoniť prejazd cez túto ulicu, to ani nie je možné z našej pozície, ale práve otvoriť diskusiu o tejto možnosti na odbornej pôde a hľadať schodné riešenia. Preto aj píšeme v návrhu uznesenia, že by šlo o dočasné riešenie, možno riešenie na skúšku. Niečo totiž robiť treba,“ nedá sa odradiť poslanec Ondrej Soška.