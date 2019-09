Asi si začnem myslieť, že nosím šťastie, hovorí so smiechom Katarína Klapitová

Slovenská florbalová reprezentantka získala trofej s novým tímom krátko po prestupe.

10. sep 2019 o 10:15 Dominika Mariňáková

Katarína Klapitová (vpravo) so spoluhráčkami z tímu Piranha Chur získali v úvode sezóny švajčiarsky Superpohár.(Zdroj: Archív K.K./Fabrice Duc)

V závere uplynulého týždňa sa v Trenčíne stretli na spoločnom reprezentačnom zraze najlepšie slovenské florbalistky z kategórie junioriek a žien. V nominácii žien figurovala aj Žilinčanka Katarína Klapitová, ktorá mala oproti ostatným hráčkam menšiu výhodu. Aktuálny súťažný ročník už totiž odštartovala, a to najlepším možným spôsobom. V drese celku Piranha Chur, kam prestúpila počas leta, získala švajčiarsky Superpohár. V stretnutí oň zdolalo družstvo Piranha Chur tím Kloten-Dietlikon Jets, s ktorým Klapitová vyhrala v predošlej sezóne švajčiarsku ligu aj Švajčiarsky pohár.

Sezónu ste odštartovali ziskom trofeje, navyše v zápase proti svojmu bývalému tímu. Je to teda znamením, že kam idete vy, idú aj víťazstvá a trofeje?

"Asi si začnem myslieť, že nosím šťastie (úsmev). Ale nie. Víťazstvo v Superpohári pred začiatkom sezóny určite poteší, ale osobne ho za nejaké znamenie triumfu nepovažujem. Náš súper nemal najlepší deň na zápas takéhoto rozmeru a my sme to len využili. Skóre hovorí samo za seba (7:1, pozn. red.)."

Ako sa vám hralo v tomto stretnutí? Predsa len, doznieva letná príprava a sezóna sa poriadne ešte len rozbehne.

"Deň pred zápasom som sa ešte fyzicky necítila v top forme, lebo sme mali jedenásť tréningov po sebe, aby sme sa čo najlepšie pripravili. V deň zápasu sme mali ešte ranný tréning, ktorý, paradoxne, veľmi pomohol. V samotnom dueli som sa už cítila výborne. Hrať takto skoro proti tímu, v ktorom som ešte pred tromi mesiacmi pôsobila, bolo trochu špeciálne. To sa mi ešte nestalo. Ale na konci som mala hlavu hore ja a to je pre mňa najdôležitejšie."

Ako sa zrodil angažmán v klube Piranha Chur?

"Nápad prišiel počas júna, keď som už, žiaľ, v predchádzajúcom klube nemohla pokračovať. Keďže mám len tie najvyššie ciele, Piranha bola jediná prijateľná možnosť. V júli som strávila týždeň v Chure a na konci sme si s trénerom podali ruky s tým, že to bude fungovať."

Ako vás privítali nové spoluhráčky?

"Vzhľadom na moju trošku extrovertnú povahu, väčšinou nemám problém zapadnúť do kolektívu. Ale všetko má svoj čas a miesto. S niektorými hráčkami som sa skamarátila skôr, s inými to trvá dlhšie. Som tu asi len mesiac, ale už sa v klube cítim ako doma. Asi tomu pomohlo privítanie nováčikov (smiech). Vôbec im neprekáža, že som prišla od konkurencie. Zrejme vedia, že moju túžbu vyhrať to znásobí."

Ako vyzerala vaša letná príprava?

"V júni a v júli to boli hlavne intervaly, fitko, občas kopce a v auguste už viac florbalu a veľmi veľa šprintov. Do toho sme mali reprezentačné zrazy, na ktorých mávame osem až štrnásť tréningov. Takže celé to bolo prekombinované a cestovateľsky vyťažené."

Zmena prišla aj mimo mantinelov. V Chure budete aj pracovať, však?

"Od septembra pracujem na 40 percent v športovo-marketingovej firme Infront ako asistentka v marketingovom tíme, v oddelení pre zimné športy. Naším hlavným projektom sú majstrovstvá sveta v hokeji. V tejto firme som v máji absolvovala stáž a mohla sa tak zúčastniť na majstrovstvách v Bratislave. Najbližší svetový šampionát bude vo Švajčiarsku."

V decembri sa vo Švajčiarsku uskutočnia aj majstrovstvá sveta vo florbale žien. Máte už v hlave túto reprezentačnú akciu?

"Na nadchádzajúce majstrovstvá myslím od tých posledných, to je tak vždy (úsmev). Veľmi sa teším, reprezentovať Slovensko je a aj vždy bude najväčšia česť, akú môže športovec dostať. Momentálne trochu bojujeme s počtom hráčok. Máme zranenia, niektoré florbalistky skončili, takže ich musíme nahradiť „mladými puškami“ zo slovenskej extraligy. Tím je ešte stále veľmi mladý, takže finále to asi ani tento rok nebude (úsmev). Obhajoba piateho miesta je podľa mňa našou povinnosťou. Ani semifinále nie je nereálne, ale musel by tomu byť naklonený celý florbalový vesmír."