Kabína Makroteamu si určila kapitána. Dobšovič: Zaslúži si to

Favorit súťaže poľahky zdolal v prvom kole nováčika z Nových Zámkov.

9. sep 2019 o 19:20 Tomáš Hládek

V úvodnom kole futsalovej Varta ligy pricestoval na pôdu favorita súťaže nováčik z Nových Zámkov. Mladé mužstvo v prvých dvoch-troch minútach držalo s Makroteamom krok, ale potom domáci ukázali svoju kvalitu. „Je začiatok sezóny. Zvolili sme kratšiu a intenzívnejšiu prípravu. Odohrali sme nejaké zápasy, ale naozaj ten prvý veľký zápas príde až budúci týždeň. Hoci je len začiatok sezóny a treba veľa vecí vylepšiť. Dnes sme spravili veľa nepresností, aj skúsení hráči. Verím, že keď sa do sezóny trochu rozbehneme, tak to bude dobré,“ hovoril po zápas kouč domácich Dušan Dobšovič.

Gólové konto súpera zaťažil troma gólmi Patrik Krištofík, ktorý verí v herný progres Novozámčanov. „Je vidieť, že futsalovo majú ešte čo doháňať a potrebujú ešte veľa trénovať. Tí chalani sú veľmi mladí, zatiaľ čo my máme v kádri štyroch hráčov z Brazílie. Taktiež sme zohratejší a skúsenejší, čo sa prejavilo aj v hre a na výsledku. Držím im však palce v lige, aby sa im darilo a verím, že sa budú zlepšovať,“ hodnotil výkon nováčika šikovný ľavák.

Novým kapitánom je Patrik Krištofík

V minulej sezóne patril k oporám tímu. V tejto ho kabína ocenila kapitánskou páskou. „Tesne pred zápasom prebehla voľba. Každý z chalanov určil niekoho, kto by mal byť kapitán a vyšlo to na mňa. Nie je to prvýkrát, čo som zastával rolu kapitána a nie je to pre mňa novinka. Určite je to však zodpovednosť. Otázkou je, či ním budem až do konca sezóny,“ hovoril s úsmevom bezprostredne po zápase Patrik Krištofík.

Šéf žilinského Makroteamu s rozhodnutím kabíny súhlasil a naznačil, že sa nejednalo len o jednozápasovú záležitosť. „Bolo to rozhodnutie kabíny, s ktorým som sa stotožnil. Myslím si, že Patrik (Krištofík pozn. autora) si to zaslúži a určite to nie je len na pár zápasov,“ dodal na margo kapitána Dobšovič.

Už budúci týždeň čaká na Dobšovičovcov favorit súťaže z Lučenca. „Jednoznačne musíme zlepšiť defenzívu. Hlavne ku koncu zápasu sme zlyhávali v tom, že Nové Zámky šli do brejkov sami na brankára. Príde o sto percent lepší súper a bude to veľmi dobrý zápas,“ nádeja sa strelec hetriku Krištofík.

Súťaž bez obhajcu prvenstva

Celú športovú verejnosť zaskočilo odstúpenie zo súťaže Pineroly Bratislava deň pred štartom súťaže. Ciele Makroteamu musia byť tak vyššie ako minulý rok. „Ja nevidím dovnútra a čo všetko za tým je. Veľmi ma to mrzí, pretože množstvo hráčov je z Bratislavy a množstvo hráčov, ktorí sú z východu, hrajú v Bratislave. Celý východ v podstate futsalovo padol. V Košiciach a v Prešove sa pomaly nehrá futsal, v Bratislave nie je extraligový tím. Smeruje to niekam, kam nechceme a dúfam, že sa to veľmi rýchlo napraví. Futsal je šport, ktorý milujem nielen ja, ale množstvo chalanov. Preto verím, že sa to pohne opačným smerom, ako to momentálne smeruje. Náš šéf povedal, že naším cieľom je minimálne semifinále. Pri súčasnej situácii v lige je treba rozmýšľať aj nad vyššími métami,“ zakončil Patrik Krištofík.

Vedenie minuloročného šampióna nesúhlasí so smerovaním súťaže a s podmienkami, za akých sa súťaž odohráva. Otázky však vyvoláva to, prečo vedenie bratislavského celku čakalo s odstúpením zo súťaže tak dlho, len pár hodín pred začiatkom súťaže.

„Je to veľká škoda, že súťaž má len sedem tímov. Je mi veľmi ľúto, že takéto mužstvo odchádza. Tím, ktorý bol najstarší a najskúsenejší s plným kádrom reprezentantov. Bohužiaľ, je to rozhodnutie klubu. Toto rozhodnutie je z môjho pohľadu veľmi nezodpovedné, najmä preto, že bolo urobené ani nie deň pred štartom najvyššej súťaže. K dôvodom, ktoré uviedli sa nechcem vyjadrovať, pretože sa s nimi absolútne nestotožňujeme a rázne sa od nich dištancujeme. Mali by pomenovať veci konkrétne. Ja tvrdím, že sú tam iné klubové veci, ktoré si mali vyriešiť. Ak tvrdia, že toto sú ich dôvody, tak sa nemali do súťaže prihlásiť. Je to nezodpovedné voči súťaži, klubom a národnej reprezentácii,“ dodal šéf žilinského Makroteamu Dušan Dobšovič.

ŠK Makroteam Žilina – MŠK Nové Zámky 15:2 (8:0)

Góly: 5., 13. a 37. Škulec, 5. Hudek, 7. a 17. Lucian Ferreira, 9. a 14. André Luiz, 15. a 35. José Wellington Torres, 23., 31. a 34. Krištofík, 30. (pen.) Davidson Do Nascimento, 34. Holbička – 31. Marík, 38. Druga. Rozhodovali Botka a Brutvanová, 150 divákov. Bez kariet.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (21. Kováč) – Hudek, Krištofík, Škulec, Holbička, Jose Wellington Torres, Lucian Ferreira, André Luiz, Davidson Do Nascimento, Trnka, Zaťura.