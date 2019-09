V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

9. sep 2019 o 10:26 Dominika Mariňáková

Aké témy nájdete v týždenníku MY Žilinské noviny tento týždeň?

Téma z titulky: Motoristi chcú Kuzmányho ulicu chcú pre autá. Policajti a radnica nechcú o sprístupnení cesty ani počuť

Motoristi chcú Kuzmányho ulicu chcú pre autá. Policajti a radnica nechcú o sprístupnení cesty ani počuť Mužský hokej v Žiline prežil, poslanci klubu MsHK Žilina schválili dotáciu

Obnova škôlky na Hájiku vyvoláva medzi ľuďmi diskusiu

Mesto si objednalo doplnenie pasportu zelene. Aktualizácia má ukázať najmä to, aké sú vlastnícke vzťahy na miestach, kde rastie zeleň

Polícia ani hasiči neobjasnili, čo bolo príčinou požiaru pod Rondlom, štát však mestu náklady pravdepodobne preplatí

Školský rok sa začal aj deťom v nemocnici, aj tu dostávajú známky

Festival Inter nos predstavil inakosť a porozumenie

„Vždy, keď sa mi podarilo niečo hlesnúť, s kolegami sme sa na tom zasmiali,“ prezradila v rozhovore pre MY Žilinské noviny Dominika Gjerová, hlásateľka MŠK Žilina

Višňové dokonale zaskočilo lídra, Bánová odohrala zápas na ťažkom teréne v Rimavskej Sobote. Máme pre vás kompletné výsledky víkendových zápasov regionálneho a oblastného futbalu

Odštartovala futsalová VARTA liga. Makroteam jasne zdolal nováčika, MŠK Žilina futsal remizoval v Banskej Bystrici

Milan Surovčík mladší je trojnásobným juniorským majstrom Slovenska v bezmotorovom lietaní. Do oblakov sa vydáva kvôli slobode pohybu

Katarína Klapitová cez leto prestúpila do iného klubu. Slovenská florbalová reprezentantka s novým tímom už stihla získať prvú trofej

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, právnu poradňu o susedských sporoch či MY Magazín s televíznym programom.