Futsalisti MŠK stratili trojgólové vedenie. Kavčák sa spoluhráčom ospravedlnil

Hostia dohrávali zápas so štyrmi hráčmi.

8. sep 2019 o 17:00 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal v sezóne 2019/2020 už nie je nováčikom a po pomerne turbulentnej sezóne sa manažment futsalového celku rozhodol stavať na mladých hráčoch, ktorí tvoria nosnú kostru tímu. Podobnú premenu absolvoval aj celok z Banskej Bystrice. Práve tieto dva celky si zmerali sily v zaujímavom zápase úvodného kola Varta ligy, ktorý sa skončil dramatickou remízou 4:4.

„Zápas sa odohral v dobrom tempe, s viacerými taktickými chybami. Diváci si mohli prísť na svoje. S remízou spokojní byť nemôžeme. Ideme ďalej, musíme s hráčmi pracovať aj mentálne,“ hodnotil zápas tréner Branislav Škorec.

Zápas bol o to zaujímavejší, že tímy si v príprave zmerali sily až dvakrát. V oboch prípadoch bol úspešnejší klub spod Dubňa.

„Liga je už niečo úplne iné. Prvý polčas sme boli lepší, mali sme veľa šancí, dali sme tri góly a vyzeralo to tak, že v pohode ten zápas zvládneme. Navyše, na začiatku druhého polčasu sme dali na 1:4. Potom sme akoby nevedeli čo ďalej, robili sme chyby a super nás potrestal,“ hovoril po zápase jeden z najskúsenejších hráčov v tíme Žiliny Vladimír Gavrilov.

Strata bodov

Futsalisti MŠK sa museli v úvodnom kole pobiť s početnou maródkou, ktorá zasiahla káder tesne pred štartom súťaže.

„Zápas sme dohrávali v podstate so štyrmi hráčmi a už nám aj chýbali sily. Výsledok 4:4 je pre nás strata dvoch bodov, ale ideme ďalej. Budeme naďalej makať na tréningoch a snažiť sa to preniesť do zápasov,“ dodáva Gavrilov.

Hostia sa museli v zápase vysporiadať s dvoma vylúčeniami. Najskôr putoval pod sprchy brankár Kavčák a v závere aj dvojgólový Marton.

„Z Banskej Bystrice sme si mali odviezť tri body. Boli sme aktívnejší, mali sme viac šancí. Zápas ovplyvnila červená karta, ktorú som bohužiaľ dostal ja a oslabil som naše družstvo. Týmto sa chcem chlapcom ospravedlniť. Takéto zbytočne karty nemôžeme dostávať. Po pár minútach sme spravili ďalší skrat, keď Marty dostal tiež blbú červenú kartu. Sily potom rýchlo ubúdali. Musíme dať hlavy hore a sústrediť sa na zápas v Leviciach, odkiaľ si chceme priviesť tri body do Žiliny,“ hovoril po zápase brankár MŠK Erik Kavčák.

Ráznejší tón zvolil po zápase športový riaditeľ žilinských futsalistov Dušan Štaffen.

Súvisiaci článok Novinkou na akcii Sever proti Juhu bola plážová hádzaná a Burza športových klubov Čítajte

„Stretnutie sa mi hodnotí veľmi zle. Aj napriek našim problém s kádrom sme nastúpili do zápasu odhodlaní zvíťaziť. Všetko išlo podľa plánu a po góle na 1:4 som veril v naše víťazstvo. To, že sme ho nedosiali a stratili vyhratý zápas je jedna vec, ale to, akým spôsobom je vec druhá. Veľmi som sa po zápase na chlapcov hneval. Viem, že sú ešte mladí a všetko majú pred sebou. Avšak sú už dostatočne skúsení na to, aby takto reagovali na vzniknuté situácie. Pre mňa je to neodpustiteľné. Ak sa dodatočne nezmení formát súťaže, tak nám budú dva stratené body veľmi chýbať,“ dodal Štaffen.

MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina futsal 4:4 (1:3)

Góly: 13., 33. (pen.) a 35. Rafanides, 28. Konder – 4. Gábor, 14. a 19. Marton, 21. Ostrák. Rozhodovali Fischer a Bohun, 160 divákov. ŽK: Mikulišin – Gábor, Gavrilov, Marton. ČK: 22. Mikulišin – 22. Kavčák, 36. (po druhej ŽK) Marton.

MŠK ŽILINA: Kavčák (22. Kotuláč) - Ševčík, Vaktor, Marton, Bevelaqua, Gábor, Ostrák, Gavrilov, Novotný.