Kolaps hokeja sa podarilo odvrátiť, poslanci schválili dotáciu

Nájsť riešenie pomohla až prestávka, poslanci sa dohodli na kompromise.

7. sep 2019 o 11:39 SITA

ŽILINA. Na mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline sa v piatok podvečer podarilo odvrátiť kolaps žilinského hokeja. Poslanecký zbor najprv schválil nájomnú zmluvu na zimný štadión pre MsHK Žilina, a.s. a po emotívnej diskusii a takmer poldruhahodinovej prestávke nakoniec aj potrebnú finančnú dotáciu, ktorá prvoligovým hokejistom Žiliny umožní odohrať sezónu 2019/2020. Časť prisľúbenej dotácie v celkovej výške 175-tisíc eur však musí byť vyvážená ekvivalentom v podobe sponzoringu.

V stredu hrajú prvý zápas

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva zvolal žilinský primátor Peter Fiabáne na žiadosť skupiny pätnástich poslancov len šesť dní pred plánovaným úvodným zápasom hokejistov MsHK Žilina v novej sezóne I. hokejovej ligy.

Kým k návrhu nájomnej zmluvy na zimný štadión pre spoločnosť MsHK Žilina, a.s. nemali poslanci závažnejšie pripomienky, o priamej finančnej pomoci sa viedla dlhá polemika. Pôvodný návrh predložený poslancami Jozefom Jurišom a Petrom Durmisom hovoril o finančnej dotácii vo výške 150-tisíc eur, táto čiastka mala byť rozložená do dvoch rovnomerných splátok, čo by vedeniu klubu umožnilo uzavrieť hráčske zmluvy. Následne však v mene dvoch poslaneckých klubov - Spojený poslanecký klub a Klub ZA ZA, predložil pozmeňovací návrh viceprimátor Vladimír Randa, ktorý žiadal rozdeliť spomínanú sumu na tri rovnaké čiastky, pričom vyplatenie druhej a tretej z nich by bolo podmienené ziskom ekvivalentnej sumy od sponzorov.

Nasledovala emotívna diskusia plná faktických poznámok, za ktorou dalo bodku až vystúpenie hlavného trénera A-mužstva Stanislava Škorvánka. Ten jasne deklaroval, že pri takomto modeli financovania nebude možné podpísať s hráčmi zmluvy dlhšie ako na dva mesiace, a to bude znamenať koniec žilinského hokeja.

Dohodli sa cez prestávku

Primátor Peter Fiabáne sa rozhodol napätú situáciu v rokovacej sále vyriešiť hlasovaním o prestávke. Mimo zrakov verejnosti hľadali poslanci kompromisné riešenie takmer poldruha hodiny. Po návrate do rokovacej sály nakoniec prijali uznesenie, v ktorom schválili pre MsHK Žilina, a.s. dotáciu na rok 2019 vo výške 75-tisíc eur.

Ako sa uvádza ďalej v prijatom uznesení, podmienkou získania akejkoľvek ďalšej dotácie z mestského rozpočtu v rokoch 2019 a 2020 pre MsHK Žilina, a.s. v súhrnnej výške najviac 100-tisíc eur je získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov získaných sponzorsky vopred, zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet. Poslanci zároveň požiadali predstavenstvo MsHK Žilina, a. s. pripraviť po 30. apríli 2020 presun aktivít súvisiacich so športovou činnosťou na iný subjekt bez majetkovej účasti mesta.

"Sumu v takej výške, akú predstavenstvo MsHK zoženie, je ochotné zafinancovať následne aj mestské zastupiteľstvo. S priamou podporou vo výške 75-tisíc eur a s ďalšími 50-tisícmi eur z hokejového zväzu si myslím, že môžeme bezpečne pokryť najbližšiu sezónu. Je to kompromisný návrh, ktorý zabezpečí, že už môžu byť podpísané zmluvy s hráčmi. Zároveň sme zaviazali súčasné predstavenstvo hokeja k tomu, aby bolo aktívnejšie v získavaní sponzorov," vyjadril sa k prijatému uzneseniu primátor Peter Fiabáne. "Máme čas do konca sezóny na to, aby sme našli riešenia, ktoré posunú hokej z mestských "stopercentných" rúk niekde inde. Som rád, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a že v stredu 11. septembra môžeme vyjsť na ľad na prvý domáci zápas so Spišskou Novou Vsou," povedal po schválení dotácie hlavný tréner A-mužstva Stanislav Škorvánek.



Na záver programu ešte poslanci prijali uznesenie, v ktorom žiadajú prednostu mestského úradu, aby v súčinnosti s finančnou a športovou komisiou predložil do konca roka návrh novely, resp. nového všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, čo by malo byť prvým krokom k zabezpečeniu koncepčnej a spravodlivej podpory mládežníckeho aj vrcholového športu v Žiline.