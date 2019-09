V žilinskej nemocnici posvätili nový kríž

Nový kríž pri budove magnetickej rezonancie v areáli žilinskej nemocnici posvätil duchovný správca nemocnice Ivan Špánik.

5. sep 2019 o 20:55 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Nový kríž pri budove magnetickej rezonancie v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline posvätil duchovný správca nemocnice Ivan Špánik.

"Vedenie nemocnice nám vyšlo v ústrety pri umiestnení kríža na veľmi dobrom mieste. Keďže aj kríž rezonuje Božou láskou a Kristus ukrižovaný na kríži je dejinným magnetom, ktorý priťahuje nás všetkých k sebe a predovšetkým aj naše hriechy," povedal Špánik.

Podotkol, že i socha či kríž dokážu nesmierne pomáhať. "Keď prídete ku chorému a len ste tam jednoducho prítomný, už aj to mu pomôže. O to viac to potrebujú ľudia vnímať tu, v ľudskom pozemskom utrpení, že niekto z neba prichádza k nám, podáva nám ruku, a že nás tu nenecháva samotných sa trápiť," dodal Špánik.

Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek pripomenul, že kríž je už druhým dielom spolupráce nemocnice s jej duchovným správcom. "Pred rokom sme požehnali Sochu Panny Márie Kráľovnej pokoja v parčíku medzi detským a onkologickým oddelením. Ľudia si ju nesmierne obľúbili a zvykli si k nej v tichosti sadnúť, nabrať silu a pokoj. Vzniklo tu krásne miesto, o ktoré sa stará duchovný správca s veriacimi, za čo sme im nesmierne vďační. Aj preto som rád, že o kúsok ďalej pribudlo ďalšie takéto miesto a bude slúžiť všetkým, ktorí budú hľadať rovnováhu, energiu a podporu. Z celého srdca ďakujem," povedal Stalmašek.

"Silu a nádej potrebuje každý z nás. Aj preto je nové miesto určené nielen pre pacientov a návštevníkov, ale taktiež pre našich zamestnancov, ktorí sa denne stretávajú s ťažkými ľudskými osudmi. Stoja pri začiatku i konci ľudských životov a musia hľadať cestu, ako zvládnuť tlak a zodpovednosť, ktorú majú v rukách," dodal generálny riaditeľ.