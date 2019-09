Rozšírenie bikesharingu v Žiline? Ešte je priskoro

Na mestskom úrade analyzujú ponuku BigMedie. So svojim partnerom, Nadáciou Kia Motors Slovakia, sa však nezhodujú v tom, kto rozhodne o ďalšej budúcnosti a smerovaní bikesharingu.

5. sep 2019 o 8:11 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už pol roka má za sebou žilinský bikesharing. Napriek tomu, že zdieľanie bicyklov sa ukázalo ako mimoriadne úspešný projekt, na mape Žiliny je veľa lokalít, kde sa bicykel požičať nedá.

Pre nevysporiadané parcely sa v prvej fáze upustilo od zaujímavých miest, ako je železničná stanica, Hypermarket Tesco, alebo Stanica Žilina – Záriečie. Bez pokrytia je osemtisícové sídlisko Hájik i veľké mestské časti Bánová, Závodie, či Budatín.

O bikesharing sa zaujíma BigMedia

Do žilinského systému zdieľania verejných bicyklov chce vstúpiť ďalší hráč, ktorý by bicykle rozšíril aj do nových lokalít. Reklamná spoločnosť BigMedia chce nastúpiť na vlnu vysokého záujmu o zdieľané bicykle a na radnicu prišla s ponukou rozšírenia existujúceho systému.

Generálny riaditeľ spoločnosti János Gaál potvrdil, že mestu navrhli rozšíriť systém formou navýšenia počtu bicyklov v existujúcich stojanoch, alebo zvýšením kapacity stojanov a navýšením počtu bicyklov.

„Ale najefektívnejšie by bolo vybudovanie nových stanovíšť so stojanmi a rozšírenie bikeharingu aj do nových častí mesta, čím by sa systém stal dostupným aj pre obyvateľov mestských častí, študentov a pracujúcich v rôznych častiach mesta,“ myslí si János Gaál.

BigMedia vo svojich plánoch ráta s existujúcim technickým nastavením systému. „Rozšírenie bike sharingu má podľa nás zmysel, len ak sa naviaže na už existujúci systém, teda ak sa použijú biky od rovnakého výrobcu a vybavia sa kompaktibilným software, aby obyvatelia Žiliny mohli bez problémov jazdiť na základe už existujúcej registrácie na vyššom počte bikov a na rozsiahlejšom území.,“ spresnil generálny riaditeľ.

Kto rozhodne?

V prvej fáze vybudovalo mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia 20 stanovíšť, ktoré majú spolu 160 dokovacích miest so 120 bicyklami. Obe strany už od začiatku komunikujú, že nové stanovištia s bicyklami pribudnú postupne aj v ďalších lokalitách.

Podľa radnice je však ešte na rozširovanie priskoro. „Systém si vyžaduje nejaký čas na to, aby sa zozbierali a zanalyzovali dáta a časom sa tieto dáta vyhodnotili. Systém sme reálne spustili v apríli 2019, samozrejme evidujeme požiadavky občanov na rozšírenie, ale považujeme tento čas ešte za príliš krátky na to, aby sme vedeli kvantifikovať reálny dopyt a prínos jeho uspokojenia,“ poskytla stanovisko mesta Žilina jeho hovorkyňa Barbora Zigová.