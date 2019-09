V anglickom Euston Parku patrili medzi najrýchlejšie

Natália Sobolová sa so svojou kobylou Korou zúčastnila pretekov vo Veľkej Británii, na ktorých štartuje svetová špička.

4. sep 2019 o 16:28 Dominika Mariňáková

Po slovenských pretekoch prišli na rad medzinárodné. Jazdkyňa Natália Sobolová sa so svojou kobylou Korou zúčastnila v polovici augusta pretekov s názvom HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum UK Endurance Festival vo Veľkej Británii. A v silnej konkurencii dosiahla výborné umiestnenie.

Vo vozíku i trajektom

„Ide o najväčšie podujatie celej sezóny, priamo šejk Muhammad bin Rašíd Al Maktúm ho finančne podporuje. Stretávajú sa na ňom jazdci z celého sveta, často tí, čo patria do svetovej špičky,“ priblížila Natália Sobolová.

Prečítajte si tiež: Mladú vicemajsterku Európy zisk medaily prekvapil Čítajte

Rozdiel v porovnaní s pretekmi na Slovensku bol nielen v konkurencii, ktorá sa na pretekoch zišla, ale aj v takej prozaickej záležitosti, akou je preprava. Na ostrovy sa totiž musela dostať nielen samotná jazdkyňa, ale aj jej kobyla: „Prepravu sme riešili cez veterinárnu správu v Žiline, kde mi museli schváliť, že kobyla je zdravá a môže cestovať takú diaľku. Boli tam veľmi milé panie, ktoré mi so všetkým pomohli.“

Cesta prebehla vo viacerých etapách: „Kobyla sa prepravovala najskôr vo vozíku, potom trajektom cez more a následne opäť vo vozíku. Oproti pretekom na Slovensku to bol obrovský rozdiel. Veď do Bratislavy, napríklad, ideme dve a pol hodiny. Do Anglicka sme vycestovali v pondelok, šli sme osem hodín, potom sme mali pauzu a následne sme z Českej republiky išli už rovno do Anglicka. Cesta tam trvala približne 28 hodín, spiatočná dokonca 32. Bolo to naozaj dosť, či už pre kobylu, alebo pre nás.“

Najrýchlejšie posledné kolo