V Žiline počas kultúrnych akcií autá neregulujú, sú ich plné námestia

V meste regulujú vstup áut do centra, počas kultúrnych akcií sa im to nedarí.

4. sep 2019 o 10:27 Alexandra Janigová

ŽILINA. Ešte v júli informovala radnica o pozitívnych číslach, ktoré priniesla regulácia áut v centre mesta. Tri mesiace po zavedení regulácie vstupu do pešej zóny v Žiline sa podľa radnice znížil počet vozidiel vchádzajúcich do historickej časti mesta o 30 percent. V súčasnosti sa ich počet vjazdov stabilizoval na 900 denne. Informovala vtedy vedúca oddelenia mediálnej komunikácie a propagácie odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline Erika Lašútová.

Autá na námestí. (zdroj: ODKAZ PRE STAROSTU)

Počas kultúrnych akcií

Problém nastáva, ak sa v meste konajú nejaké kultúrne akcie a vtedy je v centre oveľa viac áut, ako by bolo potrebné. Myslí si to aj Peter Oravec. „Autá v pešej zóne sú počas nejakej kultúrnej akcie úplne bez regulácie. Chodia si po námestí podľa mňa hlava-nehlava. Podľa mňa by to vyriešili nejaké odstavné plochy, kde by mohli parkovať aj počas akcie a zároveň by to nemali ďaleko na námestie. Vstup a výstup na námestie by mal byť podľa mňa len v určený čas pred akciou a po jej ukončení. Je úplne bežné, že sa autá tlačia pomedzi dav počas akcie, kde ohrozujú najme malé deti. Ja sám som bol toho svedkom, a to neraz.