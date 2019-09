Mladí z Hájika majú novú zábavu. Rozoberajú dlažbu na schodoch

Radnica má v zásuvke spracovanú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu schodov. Tá teraz nie je prioritou. Vandalizmus má vytlačiť lepšie monitorovanie a chránenie priestoru.

4. sep 2019 o 6:12 Branislav Koscelník

ŽILINA. Schody zo Závodia na Hájik miznú pred očami. Mladí, ktorí sa schádzajú na jedinom pešom vstupe na žilinské sídlisko Hájik, si krátia čas vytrhávaním dlažby zo schodov.

Súvisiaci článok Pri hrade Hričov chytili vykrádačov s detektormi priamo pri čine Čítajte

Na pyramídu postavenú z dlažobných kociek nás upozornila Martina. Býva na sídlisku a keď sa chce peši dostať domov, inú možnosť ako vystúpiť po schodoch na serpentínach nemá. Z Hôreckej cesty na sídlisko normálny chodník nevedie a stará cesta popri Kvačalovej ulici sa neudržiava a mnohí sa jej vyhýbajú kvôli obavám zo stretnutia s diviakmi.

„Serpentíny sú roky plné neporiadku. Ale vyberať kocky, to už je za čiarou. Nevidím žiadnu snahu o nápravu tohto stavu. Keď sa vyzbiera neporiadok, na druhý deň je tam zase. Pritom by to mohol byť pekný priestor na stretnutia a pikniky,“ navrhuje.

Projekt v šuflíku

Plastové a sklenené fľaše, ale i ďalší odpad sa pri serpentínach hromadia najmä po víkendovom popíjaní mladých ľudí. Ich nekontrolovaná zábava už prerástla až do vytrhávania dlažby na schodoch z deväťdesiatych rokov.

Hájický poslanec Ľuboš Plešinger potvrdil, že v minulosti už dlažbu na schodoch zo Závodia opravovali. Mesto aj teraz žiadal o opravu rozobratej podesty na schodoch. Na mestskom úrade však tak skoro s opravou schodov nepočítajú. „Nemáme informácie o pláne opravy týchto schodov,“ odkázala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Ak by bola vôľa a peniaze, Hájik by mohol mať lukratívny priestor obkolesený lesíkom, ktorý by nemusel slúžiť iba ako peší ťah, ale aj miesto na stretávanie. Radnica má spracovanú projektovú dokumentáciu na výraznejšiu revitalizáciu schodov. Projekt ráta s pokračovaním pešieho ťahu v podobnom štýle, ako je horná časť schodov pod hájickou základnou školou. Nákladné riešenie teraz nie je na programe dňa.