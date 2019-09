Mladú vicemajsterku Európy zisk medaily prekvapil

Terézia Ciriaková je všestrannou cyklistkou.

3. sep 2019 o 20:59 Dominika Mariňáková

V dňoch 20. – 24. augusta sa v talianskej Pile uskutočnil mládežnícky MTB európsky šampionát. V slovenskej reprezentácii na tomto podujatí figurovala aj Terézia Ciriaková z CyS – Akadémie Petra Sagana, ktorá v disciplíne cross country XCE získala striebornú medailu v kategórii dievčat U15.

Štrnásťročná športovkyňa nám po zisku striebornej medaily na mládežníckom MTB európskom šampionáte a následnom návrate domov, do Rajeckých Teplíc, prezradila nielen svoje dojmy z majstrovstiev, ale aj svoju cestu k cyklistike či športové ambície.

Prvotné oslavy už v cieli, ďalšie doma s blízkymi

„Na majstrovstvá Európy som išla s tým, že chcem dôjsť v poriadku do cieľa a skončiť v hornej polovici celkového poradia. Veľkým úspechom bolo pre mňa už len to, že som postúpila do prvej šestnástky. Následný zisk striebornej medaily ma dosť prekvapil,“ hovorí Terézia Ciriaková, ktorá sa v Taliansku predstavila v disciplíne cross country XCE. S medzinárodnou konkurenciou sa skvele popasovala, nad jej sily bola len Nemka Carla Hahn.

Bezprostredné emócie vypukli ešte priamo na mieste, oslavu perfektného výkonu na medzinárodnej scéne následne absolvovala Terézia Ciriaková aj doma: „S trénermi a ďalšími Slovákmi sme oslavovali už v cieli. V utorok, po návrate domov, som mala oslavu s trénerom a blízkymi.“

Terézia Ciriaková sa venuje viacerým druhom cyklistiky. (zdroj: Archív T.C.)

Dráha, cesta aj terén

Terézia Ciriaková sa narodila v Prešove, vyrastala v Ždiari. S rodičmi sa však presťahovali do Rajeckých Teplíc, kde po prvý raz pričuchla k cyklistike „Zúčastnila som sa pretekov, ktoré sa tu každoročne konajú. Vtedy sa mi začalo pretekanie na bicykli páčiť. Neskôr ma oslovil jeden známy, či by som nechcela skúsiť tréningy v CyS – Akadémii Petra Sagana. Súhlasila som, začala som trénovať a prišli už aj nejaké umiestnenia. Začínala som s horskou cyklistikou, po roku som začala robiť aj cestnú, cyklokros a neskôr i dráhovú.“

Čerstvá vicemajsterka Európy v kategórii starších žiačok trénuje prevažne v Rajeckých Tepliciach pod vedením trénera Michala Vyšňu, keď má viac času, absolvuje aj tréningy v Žiline. V škole podľa vlastných slov patrí medzi priemer, okrem cyklistiky jej totiž čas zaberá aj hudobná.

Do konca sezóny ju čaká ešte zopár cestných pretekov a po nich zimná príprava, v rámci ktorej sa bude venovať aj cyklokrosu. A čo by rada na bicykli dosiahla? „Chcela by som získať titul majsterky Európy a neskôr sa čo najlepšie umiestniť na majstrovstvách sveta,“ prezrádza smelé ambície Terézia Ciriaková.