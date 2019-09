Dvojgólový Jánošík zariadil výhru žilinského B-tímu nad Šamorínom

Rezerva MŠK aktuálne figuruje na siedmej priečke druhej ligy.

3. sep 2019 o 11:23 Tomáš Hládek

Tréner žilinskej rezervy Peter Černák mohol na zápas so Šamorínom počítať s viacerými hráčmi A-tímu, keď sa v základnej zostave objavili Balaj, Pečovský, Vallo či Jánošík. Do vedenia sa ako prví mohli dostať hostia, ale Petráša zachránila konštrukcia brány. Prvý gól stretnutia prišiel v 27. minúte, keď si Suľov center nešťastne zrazil do vlastnej siete Válek – 1:0. Žilinčania ťažili v prvom polčase najmä z Jánošíkovej aktivity, ale ďalší gól v úvodnom dejstve nepridali.

Druhý polčas začal podobne ako ten prvý, keď Žilinčanov opäť zachránila konštrukcia brány. Šesť minút po zmene strán si žilinská obrana nepostrážila Zuberuho a ghanský útočník vyrovnal. Následne aj do tretice zachránila Černákovcov konštrukcia brány. V 64. minúte však ukázal výbornú kopaciu techniku Kopas, vysunul Jánošíka a ten poslal rezervu opäť do vedenia. O dve minúty si opäť títo dvaja hráči situáciu zopakovali a rozdiel v skóre bol dvojgólový. Béčko si už víťazstvo ustrážilo a získalo tri body.

MŠK Žilina B – ŠTK Šamorín 3:1 (1:0)

Góly: 27. (vl.) Válek, 64. a 66. Jánošík – 51. Zuberu. Rozhodoval Micheľ, 187 divákov. ŽK: Suľa, Jánošík – Nagy.

ŽILINA B: Petráš – Anang (69. Rusnák), Kopas, Kiwior, Suľa – Myslovič, Pečovský, Gono (63. Farský) – Vallo, Balaj (83. Kurminowski), Jánošík.

Ostatné výsledky: BŠK Bardejov – MFK Ružomberok B 2:0, MFK Liptovský Mikuláš – FC Košice 1:0, Komárno – MFK Skalica 1:1, Dukla Banská Bystrica – FK Poprad 2:0, Dubnica nad Váhom – FK Podbrezová 3:1, FC Petržalka – Slovan Bratislava B 3:0, Trebišov – MŠK Púchov 0:1.

1. Dubnica n. Váhom 7 7 0 0 19:6 21

2. B. Bystrica 7 6 0 1 20:7 18

3. Poprad 7 5 0 2 12:6 15

4. Skalica 7 4 2 1 9:8 14

5. Petržalka 7 4 1 2 16:11 13

6. Ružomberok B 7 4 0 3 15:12 12

7. MŠK Žilina B 7 4 0 3 15:15 12

8. Komárno 7 3 2 2 8:9 11

9. L. Mikuláš 7 3 1 3 6:10 10

10. Bardejov 7 2 2 3 9:9 8

11. Podbrezová 7 2 0 5 8:13 6

12. Púchov 7 1 2 4 6:9 5

13. Šamorín 7 1 2 4 6:17 5

14. Košice 7 1 1 5 7:11 4

15. Trebišov 7 0 3 4 9:14 3

16. Slovan Bratislava B 7 1 0 6 4:12 3