Centrum voľného času ponúka voľné miesta v krúžku šachu

Od septembra prijímajú nových členov.

3. sep 2019 o 10:55

ŽILINA. Keď hrám šach, neznamená to že budem veľmajstrom alebo majster sveta. Podobne ako v prípade matematiky, hudobnej či výtvarnej výchovy. Nikto nechce aby som sa stal Einsteinom, Beethovenom či van Goghom. Tak ako rôzne predmety rozvíjajú u detí rôzne schopnosti a zručnosti, tak aj šach prispieva k zvyšovaniu ich rozumovej úrovne.

Súvisiaci článok Žilinská univerzita privítala významnú svetovú vedkyňu so slovenskými koreňmi Čítajte

Ale to najdôležitejšie je to, že dieťa sa hrou učí samostatne a prakticky riešiť rôznorodé problémy. Šach ho naučí odvážne prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Dieťa sa učí vyhrávať, ale po prehre vstať a ísť bojovať ďalej.

Členovia našich krúžkov každoročne získavajú medaile na Majstrovstvách Slovenska vo svojej kategórií. Každý rok máme svojho zástupcu ma Majstrovstvách Európy, sveta, prípadne Európskej únie. Tento rok sa nám podarilo vybojovať na Majstrovstvách Slovenska 3 zlaté medaile v kategóriách do 6 rokov, do 18 a 20 rokov. Na Majstrovstvách Európskej únie v rapid šachu sa 8 našich zverencov umiestnilo do 10. miesta

Od septembra prijímame nových členov – dievčatá i chlapcov od 5 rokov. Zápis ukončujeme 14.9.2019, nepremeškajte.