Festival My Papaya bude v Žiline už po šiestykrát. Opäť v industriálnych priestoroch Event house

Obľúbený festival elektronickej hudby My Papaya sa už po šiestykrát uskutoční v Žiline. Unikátnosť podujatia podporia výnimočné priestory Event house.

3. sep 2019 o 10:30 Alexandra Janigová

My Papaya v Žiline.

ŽILINA. Milovníci elektronickej hudby sa stretnú už 14. septembra vo výnimočných, industriálnych priestoroch Event House Žilina. Práve tu sa bude konať už šiesty ročník elektronického festivalu My Papaya 2019. V celom žilinskom kraji je toto podujatie výnimočné a stalo sa už tradičným stretnutím ľudí, ktorí majú radi tento štýl hudby. O tom svedčí aj fakt, že počas predošlých piatich ročníkov privítal festival viac ako 12-tisíc návštevníkov.

Novinkou tohto ročníka je ďalší plnohodnotný stage, aby si na svoje mohol prísť naozaj každý. „Na festivale vystúpi celkovo 11 dídžejov naozaj zvučných mien. Medzi headlinermi spomeniem napríklad Mateo&Spirit (HUN), ktorí vystupujú na Slovensku vôbec po prvýkrát. Samozrejme nezabúdame ani na fanúšikov EDM, vďaka nim predsa tento projekt vznikol a na Main Stage sme obsadili zahraničných DJs, ktorí majú za sebou účinkovanie na najväčších festivaloch Európy. A to napríklad Ultra v Splite alebo rezidentných DJs zo samotného Zrće Beach či Ibizy. Pridať ďalší stage sme sa rozhodli aj na základe rastúceho záujmu ľudí o tento hudobný žáner. Použitý bude aj špeciálny zvukový systém, ktorý inde na Slovensku nenájdete,“ priblížil Martin Mihálik, produkčný Event House Žilina.

Ďalším lákadlom je aj veľkolepá laserová show, ktorú si pre vás organizátori pripravili. Zvukový a svetelný park bude aj vďaka tomu najsilnejší za celú existenciu My Papaye a návštevníci sa môžu tešiť na naozaj silný audiovizuálny zážitok. „Pôjde o taký zážitok, na ktorý sú ľudia zvyknutí najmä zo zahraničia.“ Organizácia podujatia takýchto rozmerov nie je jednoduchá. Aj preto nás zaujímalo, či boli zo strany známych umelcov nejaké špeciálne požiadavky. „Musím sa priznať, že nič výnimočné nás nezaskočilo. Išlo skôr o požiadavky čo sa týka ubytovania. Teda izby typu exclusiv, alebo aj servis na izbe. Ale samozrejme im zabezpečujeme transfer z letísk.“

Event house ako taký je na podobné akcie vhodným a vyhľadávaným priestorom. Má to viacero dôvodov. „Ide o centrum Žiliny, ktoré je dostupné či už autom, alebo aj peši. Je to moderné miesto, ktoré má industriálny nádych. Samozrejme výhodou je aj kapacita celej budovy. Ale vyzdvihol by som aj napríklad počet barov, čo prináša menšie čakacie časy, VIP terasa, či VIP vstup. Výhodou je aj veľké parkovisko,“ povedal Mihálik.

V Event house pripravujú aj iné veľké akcie. V najbližšom období to bude podujatie pre vysokoškolákov. Pôjde o Beániu Žilinských Študentov 2019, ktorá sa uskutoční 8. októbra. „Tu sa môžu tešiť návštevníci na Zoči voči, Horkýže slíže či Čistý chov.“ Ďalšou výbornou párty bude už 31. októbra RAPresent vol. 2., ktoré je pokračovaním jedinečného 10-hodinového projektu RAPresent. „Môžeme sa tešiť na comeback prvého albumu od Separa. Je to jedinečná príležitosť si znovu vypočuť jeden z najznámejších hiphopových albumov na Slovensku,“ doplnil.