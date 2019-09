FOTO: SAD Žilina oslavovala sedemdesiat rokov vo veľkom štýle

Najväčšou lahôdkou medzi retrobusmi bol pojazdný hotel z roku 1968.

2. sep 2019 o 18:50 Branislav Koscelník

ŽILINA. Tisícky ľudí prišli v nedeľu obdivovať retro autobusy i najnovšie kúsky vo vozovom parku SAD Žilina.

Dobre známa Karosa ŠD 11 v prevedení Europabus, ktorej sa vyrobilo len sto kusov, alebo Škoda RTO v prevedení kabriolet. A v kontraste k nim najmodernejšie autobusy prímestskej i mestskej autobusovej dopravy. Pre starších nostalgia, pre deti dobrodružstvo. Do všetkých pristavených vozidiel mohli návštevníci podujatia „Spoznaj svoj autobus“ nielen vstúpiť, ale vyskúšať si aj prácu šoféra.

Žilinský SAD po štvrtýkrát otvoril dvere pre verejnosť. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Pobeha podotkol, že podujatie bolo v tomto roku bohatšie, pretože dopravca oslavuje sedemdesiat rokov od vtedy, čo na cesty v regióne po prvýkrát vyrazili autobusy Československej autobusovej dopravy.

„Okrem zábavy pre ľudí všetkých vekových kategórií a bohatého programu sme ukázali našu činnosť, to znamená naše autobusy, aj tie najmodernejšíe a elektronický dispečing. Lahôdkou boli retroautobusy. Nielen tie, ktoré boli vystavené, a ktoré si mohli návštevníci osobne prezrieť. Rozšírili sme vyhliadkové jazdy retroautobusmi po meste. Vlani premávali dva, v tomto roku pre veľký záujem už tri. Všetko to boli veľmi atraktívne kúsky,“ vrátil sa k podujatiu Peter Pobeha.

Hotel na kolesách

História verejnej dopravy v Žiline sa začala písať v roku 1949, keď ČSAD národný podnik Praha zriadila svoj krajský podnik v Žiline. „Prvé roky sa jazdilo najmä na trofejných vozidlách z prvej svetovej vojny. V polovici päťdesiatych rokov sa začala výroba československých autobusov Škoda RO, Škoda RTO. Od sedemdesiatych rokov to už boli autobusy, ktoré prezentujeme aj na podujatí,“ poukazuje na začiatky verejnej dopravy Peter Pobeha.

Tvrdí, že v spolupráci s Považským múzeom sa snažia vytvárať mozaiku prvých rokov fungovania prímestskej dopravy v okolí Žiliny.

„Prvé linky, ktoré tu premávali v regionálnej doprave, smerovali do Stráňav, Strečna, Dlhého Poľa, Terchovej, teda do vzdialenejších obcí a postupne sa doprava zahusťovala. V rokoch budovania priemyslu vznikali veľké nároky na autobusovú dopravu. V autobusoch sa prepravovalo veľké množstvo ľudí. Cieľ bol jediný. Prepraviť masy cestujúcich do práce a do škôl. Tento boom vyvrcholil v druhej polovici sedemdesiatych rokov, keď sa prepravovalo najviac cestujúcich v autobusovej doprave,“ pripomenul generálny riaditeľ SAD Žilina.