Bránami žilinských základných škôl dnes prešlo takmer 800 prvákov

Po dvojmesačných prázdninách dnes bránami základných škôl prešlo takmer 800 prvákov.

2. sep 2019 o 14:28 SITA

ŽILINA. Po dvojmesačných prázdninách dnes bránami základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina prešlo takmer 800 prvákov. Podľa vedúcej odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline Viery Popluhárovej očakávali nástup 780 prvákov. Ide o predbežné číslo, pretože konečné počty detí v základných aj materských školách budú známe až v polovici septembra. Viaceré školy pritom vítali nových žiakov vo vynovených priestoroch, keďže žilinská radnica využila prázdniny na rekonštrukciu vybraných školských zariadení.

Do prvých ročníkov základných škôl v pôsobnosti mesta malo dnes nastúpiť 780 prvákov. „Počty detí sa môžu k 15. septembru ešte mierne upraviť, keďže niektorým deťom môže byť odložená školská dochádzka, prípadne ich rodičia zapísali dodatočne,“ vysvetlila Viera Popluhárová z odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline. Napriek tomu je už dnes zrejmé, že oproti minulému roku budú v Žiline evidovať minimálne o 80 prváčikov menej. Opačný trend zaznamenali v materských školách, keďže do predškolských zariadení prihlásili zhruba o 40 škôlkarov viac.



Aj keď triedy boli cez prázdniny prázdne, v žilinských školách bolo rušno. Mesto využilo dva prázdninové mesiace na rekonštrukciu školských zariadení. Najviac peňazí, takmer 60 000 eur, išlo do obnovy Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) sv. Gorazda, kde vyrástlo nové multifunkčné ihrisko. Dotáciu 37 500 eur na jeho výstavbu poskytol Úrad vlády SR, zvyšok doplatilo mesto z vlastných zdrojov. V tejto škole počas letných prázdnin vymenili aj vzduchotechniku v školskej jedálni, podobne ako v ZŠ na Námestí mladosti, ZŠ s MŠ Školská a ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. V ZŠ Martinská ešte stavebné práce trvajú, keďže tu okrem výmeny vzduchotechniky v školskej jedálni museli riešiť aj akútnu haváriu kanalizácie.