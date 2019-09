Regionálny futbal: V bytčianskom derby padlo deväť gólov

Futbalisti Rajca a Belej odohrali v uplynulom týždni dva zápasy.

2. sep 2019 o 17:29 Tomáš Hládek

IV. liga

OŠK Baník Stráňavy – FK Žabokreky 3:0 (0:0)

Góly: 54. Remek, 65. Lajš, 83. Bugala. Rozhodoval Šlapka, 100 divákov. ŽK: Janči L. – Jesenský, Frkáň, Kupčo.

STRÁŇAVY: Sága – Janči M., Janči L., Bugala, Ďuratný (84. Louda), Zajac, Chrachala (66. Brezáni), Lajš, Schmiester (46. Remek), Veselovský, Ivan.

Celý zápas sa niesol v réžii domácich. Hostia však neprišli na horúcu pôdu do Stráňav len brániť a v útoku taktiež pohrozili. Domáci mali spočiatku v zakončení smolu, trikrát trafili konštrukciu brány. Streleckú smolu zažehnal až v druhom polčase Remek, ktorého poslal po zmene strán na ihrisko domáci tréner Ján Janči. Následne mali hostia veľkú šancu na vyrovnanie, ale Sága nájazd jedného z hráčov hostí vychytal. V tejto fáze sa zápas lámal a zlomil sa na stranu Stráňav. V 65. minúte sa po štandardke presadil Lajš – 2:0. V závere vyšla domácim pekná krídelná kombinácia a Bugala loptu umiestnil do siete Žabokriek. Baník zaslúžene zvíťazil a pripísal tri body do tabuľky štvrtej ligy.

Dolný Kubín – OŠK Rosina 1:2 (1:1)

Góly: 4. Meľo – 6. Drexler, 50. Pudík. Rozhodoval Dančo, 195 divákov. ŽK: Pudík, Gajdoš M.

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Riecky, Tabak (84. Gavuliak), Hruboš, Líška, Šemik (68. Kubík), Slatinský, Gajdoš E., Pudík (61. Kurucár), Drexler (46. Gajdoš M.).

Dolnokubínčania sa ujali v zápase piateho kola rýchleho vedenia, keď sa presadil Meľo. Hostia však neostali zaskočení a pohotovo vyrovnal Martin Drexler. Cez polčas musel vystriedať Trabalíka v bráne domácich 16-ročný Holeš. Mladučký brankár inkasoval už po piatich minútach, keď ho prekonal Pudík. Rosina už jednogólové vedenie na Orave ubránila.

Závažná Poruba – FK Rajec 2:0 (2:0)

Góly: 7. Frian, 41. Papaj. Rozhodoval Škvarek, 150 divákov. ŽK: Jeťko.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Hájek, Drahno, Hnát, Miko, Person (83. Mazák J.), Mazák M. (70. Bujný), Žeriava (46. Chupáň), Hulín (54. Bôtoš), Jeťko.

Závažná Poruba vo štvrtok vysoko prehrala v pohárovom stretnutí v Belej. Domácim vyšiel vstup do zápasu oproti pohárovému zápasu omnoho lepšie, už v štvrtej minúte ich poslal do vedenia Frian. Štyri minúty pred koncom úvodného dejstva navýšil vedenie Poruby Papaj. Rajcu sa už zdramatizovať duel nepodarilo.

Kysucké Nové Mesto – OFK Teplička nad Váhom 3:0 (1:0)

Góly: 14. a 66. Kubala, 63. Brodňan, R: Martin Herdel, 150 divákov, ŽK: 75. Michal Cingel, 63. Boris Beniač, 60. Matej Žitník, 61. Jakub Tomáš, 62. Vladimír Holiš.

TEPLIČKA: Ďuríček – Cingel, Beniač, Surma, Todorov, Jánošík (78. Jaššo), Žitník (60. Gajdošík), Blaščik, Mrázik, Prokin, Rybárik.

Kysucké Nové Mesto a Teplička nad Váhom mali v tabuľke rovnaký počet bodov, a tak tento zápas nemal jasného favorita. Skóre otvoril v 14. minúte Kubala – 1:0. Do polčasu už gól nepadol, a tak šli do kabín lepšie naladení domáci futbalisti. Po obrátke pridali ešte dva góly a zaknihovali tak tretie víťazstvo sezóny.

Ostatné výsledky: Belá-Dulice – Makov 1:4, Tvrdošín – Bobrov 0:0, Diviaky – Staškov 1:5.

Dohrávka 2. kola (29. 08.): FK Rajec – MFK Dolný Kubín 1:1 (1:1)

Góly: 12. Miko – 41. Maga. Rozhodoval Ježík, 150 divákov. ŽK: Person – Beňuš, Belica. ČK: 35. Rybár – 68. (po druhej ŽK) Belica.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Hájek, Drahno, Paulini (46. Bujný), Hnát, Rybár, Miko, Person (81. Hulín), Mazák M. (79. Mazák J.), Chupáň (46. Žeriava).

V dohrávke 2. kola sa všetko podstatné udialo už v prvom polčase. Najskôr využil nepozornosť hosťujúcej obrany Miko a domáci viedli. V 35. minúte však zaťahoval ručnú brzdu Rybár, putoval pod sprchy a početnú výhodu využil po šiestich minútach Maga. V druhom polčase sa počet hráčov na ihrisku vyrovnal, keď po nesúhlase s arbitrom putoval po druhej žltej karte do šatní Belica. Ďalší gól už však duel neponúkol a body si celky rozdelili.

1. ŠK Makov 5 5 0 0 22:4 15

2. FK Staškov 5 4 0 1 14:4 12

3. OŠK Baník Stráňavy 5 4 0 1 9:4 12

4. Kysucké Nové Mesto 5 3 1 1 12:3 10

5. OŠK Rosina 5 3 1 1 8:6 10

6. ŠK Tvrdošín 5 2 2 1 5:4 8

7. Teplička nad Váhom 5 2 1 2 10:9 7

8. ŠK Bobrov 5 2 1 2 6:13 7

9. Belá – Dulice 5 2 0 3 10:12 6

10. Závažná Poruba 5 2 0 3 7:13 6

11. FK Rajec 5 1 1 3 7:11 4

12. ŠK Diviaky 5 1 0 4 8:14 3

13. Dolný Kubín 5 0 1 4 6:11 1

14. FK Žabokreky 5 0 0 5 3:17 0

V. liga

FK Predmier – ŠK Belá 6:2 (3:0)

Góly: 24. Slobodník, 29., 64. a 72. Šebík, 45. a 67. Šimoník – 51. a 61. Švec. Rozhodoval Faber, 250 divákov. ŽK: Mihalčatin, Macho.

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus T., Pistovčák S. (82. Gaňa), Pistovčák T. (75. Bačík), Novisedlák, Slobodník (72. Pobijak M.), Šimoník (79. Masiarik), Martinka, Praženica (85. Popelka S.), Šebík.

BELÁ: Tichák (46. Šugár) – Skaličan, Laščiak (26. Ištočko), Švec, Žingora, Kopera, Macho, Mihalčatin, Špirka, Kubík, Svetlovský.

Predmier dobre zvládol prvý polčas, keď po góloch Slobodníka, Šebíka a Šimoníka viedli domáci 3:0. Do druhého polčasu však vstúpili domáci pomerne nekoncentrovane a po chybách v obrane sa Belá dotiahla na rozdiel jedného gólu. Predmier potom podržal brankár Uríček. O tri minúty zlomil odpor Belej Šebík – 4:2. Víťazstvo Predmiera prikrášlili Šimoník a hetrik dovŕšil Šebík. Belú okrem straty bodov mrzí aj zranenie brankára Ticháka.

TJ Višňové – TJ Stará Bystrica 2:2 (0:1)

Góly: 73. Tandara, 79. Turský – 40. Kocifaj, 90. (pen.) Melišík. Rozhodoval Scherer, 130 divákov. ŽK: Majtanik, Ťažký – Seko. ČK: 90. Minarčik – 64. (po druhej ŽK) Seko.

VIŠNOVÉ: Vereš – Minarčik, Majtanik, Mano (46. Janík), Majtán, Došlík, Šimun, Štefanica O. (54. Ťažký), Tandara (83. Šottník), Turský, Pažický (86. Kucharčík).

STARÁ BYTRICA: Švík – Krištofík, Hofer T., Hofer J. (87. Vojtek), Melišík, Ďuriš (89. Kulas), Kocifaj, Miňo, Podmanický, Halvoník (80. Šimašek), Seko.

Višňové sa v úvodnom polčase trápilo a nedokázalo premeniť svoje šance. Do vedenia tak išli hostia, keď sa v 40. minúte presadil Kocifaj. Po zmene strán domáci hýrili aktivitou a po vylúčení Seka sa hralo na jednej polovici. V 73. minúte sa lopta zo štandardky dostala k Tandarovi a ten zakončením na bližšiu žrď vyrovnal. O šesť minút Višňové opäť využilo štandardnú situáciu, keď sa presadil Turský – 2:1. V samotnom závere spravili domáci hrubú chybu a zakončenie hostí zastavil na bránkovej čiare rukou Minarčik, za čo videl červenú kartu. Nariadenú penaltu premenil Melišík. V domácom tábore panuje po zápase sklamanie.

MFK Bytča – OFK Kotešová 5:4 (2:2)

Góly: 44. a 54. Sirej, 45. (pen.) a 52. Gajdošík, 46. Gašperík – 6. Mikoláš, 31. Tabak, 57. Kendy, 78. Valášek. Rozhodoval Krajči, 200 divákov. ŽK: Karafa, Gašperík, Gajdošík, Šichman, Jánošík – Polko, Bujný, Kendy, Krajči, Tabak.

BYTČA: Porubčan – Gajdošík, Čikota, Šichman, Jánošík, Pavlík, Špánik, Gašperík, Pastorek, Sirej, Karafa.

KOTEŠOVÁ: Polko (61. Lejtrich) – Stískala, Valášek, Budiský, Papšo (61. Bujný), Krajči (74. Skukálek), Mozolík P., Kendy, Tabak, Mikoláš, Jandačka.

V derby zápase začali lepšie hostia, keď po 31 minútach viedli o dva góly. Následne mali na svojich kopačkách Kotešovčania ďalšie góly, mohli tak rozhodnúť o výsledku, ale to nespravili. To dokonale využili Bytčania, ktorí v priebehu desiatich minút nastrieľali päť gólov a otočili priebeh zápasu vo svoj prospech. Kotešovej sa ešte podarilo dotiahnuť sa na rozdiel jedného gólu, no vyrovnať sa hosťom už nepodarilo. Domáci ukázali väčšie srdiečko a po kolektívnom výkone získali tri body. Pochvala patrí rozhodcovskej trojici, ktorá výborne zvládla napínavé derby.

Gbeľany – Strečno 3:1 (2:0)

Góly: 5. Miček, 32. Novosad F., 49. Jadroň – 65. Beháň P. Rozhodoval Roštár, 300 divákov. ŽK: Novosad F. – Rolček.

GBEĽANY: Frátrik – Gašper, Mračník, Jadroň, Kováčik, Kašjak, Melo (82. Novosad K.), Novosad F., Adamovský, Trhančík D. (70. Trhančík J.).

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Syrovatka (46. Tichý), Kocian (60. Tučník), Oberta, Beháň J., Kosa (46. Kormančík), Svrček, Melo (76. Čičmanec), Barošinec (34. Rolček).

Hneď v prvých sekundách zápasu mal veľkú šancu Miček, ale tú nepremenil. Ten istý hráč si to vynahradil o pár minút, keď poslal Gbeľany do vedenia. V 32. minúte našiel pekne Kašjak Filipa Novosada a bolo 2:0. Po zmene strán navýšil vedenie Gbelian po štandardke Jadroň. Potom putoval predčasne do šatní Adamovský. Strečno znížilo gólom Patrika Beháňa, ale zo svojho tlaku už ďalšie góly nevyťažilo. Gbeľany po kvalitnom výkone konečne prvýkrát zvíťazili.

Čierne – Varín 5:1 (4:0)

Góly: 17. a 42. Puček, 21. Mrenka, 31. Birtus, 78. Baláž – 55. Lopušan (z 11 m), R: Michal Oravec, 105 divákov, ŽK: 87. Peter Zimen, 42. Peter Koňušiak.

VARÍN: Šmida – Kadrliak (84. Mičech), P. Zimen, Williger, Lopušan, Koňušiak, Lutišan, Repáň, P. Hruška (64. J. Zimen), T. Hruška, Halama.

Domáci sa do posledného mužstva tabuľky zahryzli hneď od začiatku, čoho výsledkom bol polčasový rezultát 4:0. Hostia síce po obrátke znížili z penalty Lopušanom, no posledné slovo malo Čierne. Baláž stanovil skóre na konečných 5:1 a potvrdil domácu neporaziteľnosť svojho mužstva.

Ostatné výsledky: Turzovka – Skalité 1:2, Oščadnica – Vysoká nad Kysucou 1:3.

1. Vysoká nad Kysucou 5 5 0 0 21:9 15

2. FK Predmier 5 3 2 0 15:7 11

3. FK Tatran Turzovka 5 3 0 2 13:8 9

4. ŠK Čierne 5 3 0 2 13:10 9

5. TJ Višňové 5 2 2 1 16:8 8

6. MFK Bytča 5 2 1 2 12:11 7

7. TJ Slovan Skalité 5 2 1 2 11:11 7

8. TJ Stará Bystrica 5 2 1 2 10:11 7

9. OFK Kotešová 5 2 0 3 15:14 6

10. ŠK Belá 5 2 0 3 10:15 6

11. TJ Oščadnica 5 2 0 3 6:12 6

12. FK Strečno 5 1 2 2 8:8 5

13. ŠK Gbeľany 5 1 1 3 7:16 4

14. TJ Fatran Varín 5 0 0 5 2:19 0