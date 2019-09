Boženík bol šťastný zo svojho i Ďurišovho gólu, Káčera potešila gólová radosť s fanúšikmi

1. sep 2019

V utorok dostal pozvánku do mužskej reprezentácie, v sobotu otvoril skóre zápasu proti Senici a už sa môže pomaly pripravovať na kvalifikačné stretnutia s Chorvátskom a Maďarskom. Zdá sa, že aktuálne dianie Róbertovi Boženíkovi svedčí.

„Zo všetkého sa teším. Pozvánka do reprezentácie vo mne opäť vyvolala úžasný pocit a veľmi sa teším, že sa opäť stretnem s top slovenskými hráčmi. Rovnako sa teším na dva zápasy, či už v nich dostanem šancu alebo nie. Z individuálneho hľadiska som šťastný, že mi to tam po dlhšej dobe padlo. Jeden gól som strelil, na dva som prihral a výsledok 5:0 hovorí za všetko,“ rekapituloval po zápase so Senicou mladý útočník.

Gólovo sa presadil v 24. minúte po rohovom kope Miroslava Káčera. „Pri štandardkách mám určené, že chodím na prvú tyčku. Inštinktívne som veril, že lopta prepadne niekam dozadu. Nakoniec tam preletela a ja som ju dorazil,“ ponúkol svoj pohľad na prvú gólovú situáciu.

Tá bola počas prvého polčasu jedinou, po prestávke však šošoni pridali ďalšie štyri presné zásahy. Pár minút po zmene strán sa presadil Dávid Ďuriš, ktorého skvelou prihrávkou našiel práve Boženík. „V podstate už od prípravky sme spoluhráči a máme veľmi dobrý vzťah. Takže som sa mu snažil trošku pomôcť, aby to zvládol. Určite to pre neho nebolo jednoduché. Po zápase prišiel za mnou, objal som ho a on sa mi poďakoval za gólovú prihrávku. Som šťastný, že mu to tam padlo,“ dodal rodák z Terchovej.

Podeliť sa o radosť s fanúšikmi

Na góly svojich mladších spoluhráčov v 60. a 74. minúte nadviazal Miroslav Káčer. „Začiatok a prvý polčas nenasvedčovali tomu, že vyhráme takým rozdielom. Ale sme radi, že sme v prvom polčase dali jeden gól a takisto, že nám vyšiel vstup do druhého polčasu. Dali sme ďalší gól a potom sa to už rozbehlo,“ zhodnotil žilinský kapitán.

Priznal, že rozšírenie gólového konta ho potešilo: „Som rád, že som dal tie góly, navyše doma a mohol som sa s fanúšikmi podeliť o radosť. Takýto vstup do sezóny sme nečakali, ale my chceme najmä ísť od zápasu k zápasu, sústrediť sa na najbližšieho súpera a nemyslieť príliš dopredu. Takže, keď sa na to pozriem spätne, sme šťastní, ale teraz nás čaká reprezentačná prestávka a potom najbližší zápas.“