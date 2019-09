V Žiline aj Bytči chýba zariadenie do kuchýň ale aj personál

Obedy zadarmo pre žiakov stoja samosprávy nemalé peniaze.

1. sep 2019 o 10:13 Alexandra Janigová

BYTČA/ŽILINA. Deti v predškolských zariadeniach majú mať obedy zadarmo od 1. januára tohto roka.

Deti na prvom a druhom stupni základných škôl už od zajtra, keď nastúpia do školy. Mestá a obce, ako aj školské zariadenia tak mali podľa vlády dostatok času na to, aby zabezpečili technické zariadenia a prípadne doplnili pracovnú silu do jedální.

Mestá sa však boria nielen s nedostatkom personálu, ale najmä s potrebou investovať nemalé finančné prostriedky do jedální, nákupu zariadení a iných výdavkov, ktoré sú s týmto nariadením spojené. Pritom ide o desiatky tisíc eur.

Museli kúpiť vybavenie

„Mesto Bytča pristúpilo veľmi zodpovedne k plneniu úloh v tejto oblasti a mestské zastupiteľstvo schválilo na vybavenie jedální sumu 50-tisíc eur. Vybavenie bolo konzultované s vedúcimi školských jedální, objednané na základe ich požiadaviek a postupne sa zabezpečuje. Stravovanie je zabezpečené v dvoch školských jedálňach pri ZŠ v meste,“ povedala Zdenka Svrčková, hovorkyňa mesta Bytča.

Najväčším problémom pre mesto je nedostatočné kapacitné vybavenie jedální, čo do ich priestoru, najmä v školskej jedálni pri ZŠ Lániho, a zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov.

„Mesto muselo hľadať rezervy vo svojom aj tak napätom rozpočte, keďže chcelo tieto prostriedky použiť na úplne iné aktivity.“

V jedálňach v Bytči sa stravovalo k 30. júnu 780 detí z celkového počtu 1 276 žiakov. „Nárast predpokladáme o 200 žiakov. Z uvedeného vyplýva, že i naďalej sa nebude stravovať približne 23 percent detí. V materských školách je stravovanie sto percent.“ Podľa predbežného prieskumu bude potrebné od 1. septembra prijať do oboch jedální štyri pracovné sily.