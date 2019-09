FOTO: Žilina pred reprezentačnou prestávkou rozdrvila Senicu

Dvomi gólmi sa prezentoval kapitán Miroslav Káčer.

31. aug 2019 o 21:42 TASR

Žilinčania túžili pred reprezentačnou pauzou a pred vlastnými fanúšikmi natiahnuť sériu bez prehry a predposledná Senica mala byť na to vhodný súper. Po úvodnom miernom tlaku domácich sa však takmer presadil Seničan El Moudane, keď dostal od Castaňedu dobrý center do šestnástky, ale Holec jeho pokus v 10. minúte vytlačil na roh.

Domáci vzali varovanie vážne, snažili sa hrať s loptou čo najviac na súperovej polovici, ale chýbal im moment prekvapenia a finálna prihrávka. V 24. minúte však lopta po rohu Káčera, zmätkoch v šestnástke a pokusoch Diaza a Ďuriša, ktoré hostia s brankárom Tabordom zblokovali, doputovala až k Boženíkovi a reprezentačný útočník poslal Žilinu do vedenia.

O tri minúty mohlo byť vyrovnané, ale rýchlu a kolmú akciu a následnú prihrávku Yenneho do šance Žilinčania zblokovali. Aj ďalšiu šancu mali Seničania vďaka Yennemu, ktorý vysunul do dobrej pozície Krča, ale domáci ho faulovali a z priameho kopu sa hostia nepresadili. V 38. minúte sa dostal do dobrej príležitosti aj najlepší ligový strelec Bernát, ale jeho pokus sa druhým gólom Žiliny neskončil.

Ihneď po prestávke sa Seničania snažili o vyrovnanie, no Boženík v 48. minúte vyslal prihrávkou do šance Ďuriša a ten svoj debut v základnej zostave MŠK oslávil gólom na 2:0. Senicu však útočné snahy neopustili, stále sa snažila o kontaktný gól, ale Žilina jej nádej na body zarazila po hodine hry. Následne sa do lopty z diaľky oprel kapitán Káčer a strelou k ľavej žrdi zvýšil na rozdiel triedy.

Káčer mal gól na kopačke aj v 69. minúte, no Taborda si s jeho pokusom poradil. O dve minúty mohli konečne skórovať Seničania, keď sa lopta po zlom odkope domácich dostala na ich kopačky, Castaňedovu strelu však Holec vyrazil a Baumgartnerov následný pokus chytil. Káčer bol pri chuti a v 74. minúte upravil už na 4:0, keď zužitkoval dobrú prihrávku od Boženíka, presadil sa cez obrancov a lobom aj cez Tabordu. Žilinčania už potom viac mysleli na bavenie divákov a útok

ako na bránenie a v 85. min sa po rohu Mysloviča a teči Králika lopta dostala do siete po piaty raz. Upraviť skóre na poltuctový rozdiel mohol ešte Boženík, ale v 88. min jeho pokus Taborda vyrazil a tak ostala žilinská výhra nad Senicou päťgólová.

MŠK Žilina - FK Senica 5:0 (1:0)

Góly: 24. Boženík, 48. Ďuriš, 60. a 74. Káčer, 85. Králik. Rozhodovali: Glova Pozor, Somoláni, ŽK: Boženík, Králik - Dias, Cascardo, Baumgartner, El Moudane, 2522 divákov.

ŽILINA: Holec - Tomič, Kaša, Králik, Sluka, Demiri, Káčer, Bernát (71. Myslovič) Ďuriš (77. Jánošík), Boženík, Diaz (65. Vallo).

SENICA: Taborda - Cascardo, Dias, Didiba, Krč Klapan (90. Addo), Yenne, El Moudane, Totka (68. S. Sulley), L. Ramirez (61. Baumgartner), Castaňeda.