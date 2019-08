Belú čaká prvoligová Sereď, v Bitarovej sa rozhodlo až v úplnom závere

Sviatočný deň využili dva tímy z regiónu na pohárové zápasy.

30. aug 2019 o 13:56 Dominika Mariňáková

Vo štvrtok, 29. augusta, na ihriskách v Bitarovej a v Belej zvádzali futbalisti boje o postup v pohárových súťažiach. Do Belej na zápas 2. kola Slovenského pohára zavítalo štvrtoligové mužstvo Závažnej Poruby, v Bitarovej súperili domáci o postup do 3. kola Prezidentského pohára so Starou Bystricou.

ŠK Belá si so svojím protivníkom poradila jasne 5:1, zdolala už druhého štvrtoligistu v rade a v ďalšom kole sa jej fanúšikovia môžu tešiť na zástupcu najvyššej súťaže, ŠKF Sereď.

Hráči Bitarovej takisto siahali po postupe, napokon však Starej Bystrici podľahli najtesnejším rozdielom a s novou pohárovou súťažou sa v tomto ročníku lúčia. Ďalej v Prezidentskom pohári po výhre 3:2 postúpil kysucký celok.

Z oboch štvrtkových stretnutí vám prinášame fotogalérie, viac sa o nich dočítate už v najbližšom vydaní týždenníka MY Žilinské noviny (pondelok, 2. septembra).

Slovnaft Cup, 2. kolo: ŠK Belá - ŠK Závažná Poruba 5:1 (3:0)

Góly: 12. Ševčík, 17. a 39. Mintách, 40. Žingora, 47. Špirka, 50. Laščiak - 75. Dudko. ŽK: Mintách, Svetlovský, Skaličan - Glončák, Kutlík. Rozhodoval: Šlapka. 200 divákov.

BELÁ: Tichák - Kubík, Skaličan, Ševčík, Macho, Franek (67. Mihalčatin), Krška, Žingora (57. Svetlovský), Laščiak, Špirka, Mintách (74. Ištočko).

Z. PORUBA: Kačalka - Frian, Glončák, Hlušák, Šimún, Dudko, Dvorský, Perašín, Varga, Golis (46. Dunaj), Kubek (46. Kutlík).

Prezidentský pohár, 2. kolo: TJ Družstevník Bitarová - TJ Pokrok Stará Bystrica 2:3 (0:1)

Góly: 77. Tkáčik, 81. Veselý - 20. a 90. Halvoník, 78. Seko. ŽK: Horčík - Seko, Kadáš, Švík, Podmanický. ČK: Kocifaj. Rozhodoval: Kuteľ. 100 divákov.

BITAROVÁ: Škrobák - Sulovský, Šramo, Tkáčik, Németh, Kubinec, Labant, Veselý, Horčík, Adamov (46. Drdák), Šimkulič.

S. BYSTRICA: Švík - Krištofík, Hofer T., Hofer J., Melišík, Ďuriš, Kocifaj, Miňo, Halvoník, Seko (90. Šimašek), Štrba (54. Podmanický).