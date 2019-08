V Hapalovej a Guľovej nominácii figuruje dovedna šesť šošonov

Premiérovú pozvánku do reprezentačného výberu do 21 rokov dostal Ján Bernát.

28. aug 2019

Róbert Boženík (v popredí) opäť dostal pozvánku do reprezentačného A-tímu. Jána Bernáta (vpravo) čaká premiéra v Guľovom výbere do 21 rokov.(Zdroj: JÁN MINTÁL)

ŽILINA. Reprezentační futbaloví tréneri Pavel Hapal (A-tím) a Adrián Guľa (U21) zverejnili nominácie na blížiaci sa reprezentačný blok. Mužská reprezentácia počas neho odohrá kvalifikačné zápasy o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Chorvátsku (6. septembra v Trnave) a Maďarsku (9. septembra v Budapešti). Sokolíkov čaká stretnutie v rámci 2. kvalifikačnej skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2021 proti Azerbajdžanu (6. septembra v Baku).

Z Fortuna ligy len dvaja

V seniorskom kádri sa už tradične nachádzajú viacerí odchovanci MŠK Žilina na čele s brankárom Martinom Dúbravkom či obrancami Petrom Pekaríkom a Milanom Škriniarom. Po premiérovej júnovej nominácii si účasť medzi najlepšími slovenskými futbalistami zopakuje útočník MŠK Žilina Róbert Boženík. Druhým futbalistom z domácej súťaže je brankár Slovana Dominik Greif.

"Samozrejme, som veľmi šťastný, že som sa opäť dostal do nominácie medzi najlepších slovenských futbalistov. Je to neopísateľný pocit. Znova sa veľmi teším na chalanov a na celý tím. Čakajú nás dva veľmi náročné zápasy, takže to bude pre mňa ďalší nezabudnuteľný moment a zážitok," povedal pre web MŠK Žilina 19-ročný rodák z Terchovej.

Bernátova premiéra

Róbert Boženík by v súčasnosti mohol figurovať aj v kádri reprezentácie do 21 rokov, prednosť však dostala seniorská. Napriek tomu je počet zástupcov MŠK Žilina vo výbere tejto vekovej kategórie naďalej vysoký.

Popri Michalovi Tomičovi, Branislavovi Slukovi, Adamovi Kopasovi a Kristiánovi Vallovi po prvý raz okúsi reprezentačnú atmosféru v tíme sokolíkov Ján Bernát.

"Som veľmi šťastný za premiérovú nomináciu. Budem sa snažiť ukázať trénerom v čo najlepšom svetle a nabrať nové skúsenosti," povedal pre klubový web Ján Bernát, ktorý je so šiestimi gólmi aktuálne najlepším strelcom Fortuna ligy.

Hoci Ján Bernát má ešte len 18 rokov, tréner Adrián Guľa na stredajšej tlačovej konferencii poznamenal, že je zaujímavý pre káder do 21 rokov aj pre celú verejnosť, keďže sa mu strelecky darí. Chce jeho výkonnosť porovnať s ostatnými hráčmi. Okrem kvalifikačného duelu s Azerbajdžanom odohrajú mladí reprezentanti ešte prípravný zápas proti fortunaligovému mužstvu Dunajskej Stredy (10. septembra).