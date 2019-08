Spolupráca Zádubnia a Akadémie Juventus má priniesť dobrý futbal a postup

Zo spojenia mužského celku TJ Hviezdy Zádubnie a mladých hráčov Akadémie Juventus Žilina môžu profitovať obe strany.

28. aug 2019 o 11:52 Dominika Mariňáková

Počas leta došlo v III. triede ObFZ Žilina k zaujímavému spojeniu mužského celku zo Zádubnia a mladých futbalistov z Akadémie Juventus Žilina. Viac nám o tejto spolupráci porozprával Miroslav Hošták, predseda klubu TJ Hviezda Zádubnie.

Akadémia Juventus Žilina je známa predovšetkým prácou s mládežou. Ako vznikol nápad prihlásiť tím do mužskej súťaže?

- My (Zádubnie, pozn. aut.) sme mali vlani stretnutie s predstaviteľmi Akadémie. Vtedy išlo predovšetkým o to, či by ich mládežnícke tímy u nás mohli trénovať. Spolupráca teda začala tým, že u nás celú jeseň a jar trénovali.

Nápad mužského tímu vznikol tak, že my ako Zádubnie máme v seniorskej kategórii problém s hráčmi. Máme, povedzme, osemnásť hráčov. Majú svoje rodiny, sú vo veku medzi 30-40 rokov. A keď prišli zranenia, sezónu sme dohrávali s desiatimi hráčmi.

No a chlapci, čo hrajú za Akadémiu Juventus U19, v mládežníckej kategórii pomaly končia. Tak sme sa dohodli, že títo hráči, ktorí v sobotu nenastúpia za Akadémiu, si môžu v nedeľu zahrať za nás, za Zádubnie. Zatiaľ to však ešte stále utriasame, snažíme sa nájsť taký spôsob, aby to čo najlepšie fungovalo.

Aké je momentálne zloženie mužského tímu?

- Základ tímu tvoria hráči Zádubnia. Na prvý zápas nastúpili traja hráči z Akadémie, na druhý štyria. Stále sú však ešte prázdniny, viacerí mladí sú mimo bydliska, takže uvidíme, ako to bude pokračovať.

Nezaskočil futbalistov z Akadémie prechod do mužskej kategórie?

- Jasné, je to cítiť. Tí chlapci hrávajú druhú ligu dorastu a idú do poslednej, tretej triedy mužov. Prechod z dorastu do mužov je očividný, futbal je u mužov tvrdší. Chalani z Akadémie majú techniku, vedia hrať futbal, sú futbaloví. Môžu si vyskúšať mužský futbal a posunúť sa ďalej.

Prispievajú títo mladí hráči niečím mužstvu, v hre?

- Samozrejme. Sú rýchli, majú nabehané. Rýchlostný rozdiel je zrejmý, ale zas, aj futbalovosť je na inej úrovni. Starší hráč už rozmýšľa inak. Mladý futbalista vie oživiť hru.