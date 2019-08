V Lesoparku Chrasť si uctili obete druhej svetovej vojny

Pamätník v Lesoparku Chrasť postavilo mesto Žilina so skupinou partizánov po objavení hromadných hrobov.

28. aug 2019 o 9:24 TASR

ŽILINA. Obete druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania (SNP) si v utorok uctili pietnym aktom pri Pamätníku v žilinskom Lesoparku Chrasť pri príležitosti 75. výročia vypuknutia SNP.

"Obeť, ktorú ľudia položili a sloboda, ktorú vybojovali, je veľmi dôležitá a nie samozrejmá. Aby zostala aj v budúcnosti slobodou a bola samozrejmou, treba si pripomínať, že sloboda niečo stojí. Takže by sme boli veľmi radi, aby ľudia nezabúdali na tieto obete," zdôraznil zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa.

Podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraj Drotár pripomenul, že pamätník v Lesoparku Chrasť postavilo po objavení hromadných hrobov mesto Žilina so skupinou partizánov zo Žiliny.

Prečítajte si tiež: Výmena potrubí na Solinkách zanecháva spúšť na zeleni Čítajte

"Občanom mesta pamätník pripomína, že by sme si mali vždy zachovávať pamäť na tých, ktorí pre nás niečo chceli urobiť. A toto je asi to najväčšie - že sa na to nezabudlo a každý rok sa tu stretávame," podotkol Drotár.

Doplnil, že na mieste pamätníka vraždili antifašistov od novembra 1944 do januára 1945 a po vojne ich našli v hromadných hroboch. "Našli 32 obetí, z nich je 27 pomenovaných a päť ľudí je neznámych. Prvú pamätnú dosku postavili v roku 1948 a bolo na nej 16 ľudí, ktorých identifikovali. V roku 1964 dohľadali ďalšie osoby a overili, že boli v týchto miestach zavraždené," dodal podpredseda SZPB.