Od utorka mesto rozmiestni veľkokapacitné kontajnery

Zelený odpad môžu občania žijúci v rodinných domoch v meste a v prímestských častiach spracovávať v kompostéroch.

28. aug 2019 o 12:11 SITA

ŽILINA. S jesenným zberom objemného komunálneho dopadu začnú v Žiline už na budúci týždeň. Veľkokapacitné kontajnery budú v jednotlivých lokalitách rozmiestnené od 3. septembra do 18. októbra 2019.



Kontajnery budú stáť na stojisku štyri dni počas pracovného týždňa. Podľa vedúceho odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andreja Vidru, ľudia mali k dispozícii veľkokapacitné kontajnery aj v júni. Na jednom stojisku v Bánovej a jednom v Závodí bude umiestnený kontajner s väčšou kapacitou.

Chladničky či pneumatiky do kontajnerov nepatria

Do veľkokapacitných kontajnerov môžu obyvatelia vyhodiť napríklad koberce, nábytok, bytové jadrá, matrace či podlahoviny. Naopak, nepatria sem chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, drobný stavebný odpad, tráva alebo lístie.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci. Výnimkou sú pneumatiky, tie možno odovzdať len do pneuservisov, prípadne distribútorom pneumatík. Žilinská radnica spustila od 15. júna bezplatnú službu celoročného zberu veľkých spotrebičov bielej techniky. "Odpad do veľkokapacitných kontajnerov môžu ukladať iba fyzické osoby, nie firmy," upozornil Vidra.

Sedemtisíc kompostérov

Zelený odpad môžu občania žijúci v rodinných domoch v meste a v prímestských častiach spracovávať v kompostéroch. Minulý rok mesto nakúpilo 7 000 kompostovacích zariadení v hodnote 375-tisíc eur. Bezplatne ich rozdistribuovalo asi 6 000 kusov, stále však eviduje obyvateľov, ktorí si kompostér neprevzali.

Kompostér je určený pre fyzické osoby, ktoré vlastnia rodinný dom v Žiline a súčasne platia poplatok za komunálny odpad. Vyzdvihnúť si ho môžu tiež obyvatelia bytových domov, ktoré majú záhrady, o ktoré sa starajú.

„Aj vďaka kompostérom znižujeme podiel bioodpadu a v oveľa nižšej miere znečisťujeme svoje okolie. Zatiaľ máme na tento spôsob nakladania so zeleným odpadom pozitívne ohlasy. Verím, že obyvatelia, ktorí si svoj kompostér od mesta neprevzali a majú naň nárok, tak urobia čoskoro. Stačí, aby sa obrátili na odbor životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline,“ priblížil primátor Žiliny Peter Fiabáne.