Na Black Friday sa chystám mesiace, hovorí jeden z top spíkrov jedinečnej konferencie

Terrence Murphy, riaditeľ distribučnej siete spoločnosti John Lewis, zavíta do Žiliny na najväčšiu medzinárodnú konferenciu o doprave na Slovensku.

26. aug 2019 o 14:31 Magdaléna Paluchová

Je zodpovedným za národnú distribučnú sieť celej spoločnosti. Ako sám hovorí, logistika bola jeho kariérnou voľbou. Na medzinárodnej konferencii o doprave v Žiline 25. septembra bude prednášať o tom, ako sa vplyvom online obchodovania zmenili pomery predaja v spoločnosti, pre ktorú pracuje.

VIZITKA Terrence Murphy pracuje v oblasti logistiky a dodávateľského reťazca takmer štyri desaťročia. Študoval geografiu na University College vo Walese v Aberystwythe, následne absolvoval magisterský titul v odbore doprava a logistika na Cranfield University. Pracoval mnoho rokov v spoločnosti Whitbread, kde pôsobil v oblasti logistiky nápojov a potravín. Od roku 2000 sa sústredil najmä na nepotravinárske maloobchodné dodávateľské reťazce, najprv v Argos a neskôr s DSG (Dixons), kde bol riaditeľom distribúcie pre dodávku do domu, zodpovedný za skladovanie a dodávku približne 1,8 milióna zákazníckych objednávky ročne. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

V roku 2008 začal pracovať pre spoločnosť John Lewis, čo je reťazec špičkových obchodných domov pôsobiacich v celom Spojenom kráľovstve. Pochádza z mesta Cardiff vo Walese.

Čo ste študovali?

Vyštudoval som geografiu na CPC Aberystwyth vo Walese, keďže pochádzam z Cardiffu vo Walese. Magisterský titul v odbore doprava a logistika som získal na univerzite v Cranfielde. Vždy som sa zaujímal o logistiku, ktorá bola mojou voľbou počas celej kariéry.

Ako ste sa dostali do spoločnosti John Lewis? Kde a na akých pozíciách ste predtým pracovali?

K spoločnosti John Lewis som sa pripojil v roku 2008 ako generálny riaditeľ pre dopravu a doručovanie zákazníkom a v roku 2011 som bol menovaný za riaditeľa národnej distribúcie. Pred Johnom Lewisom som bol riaditeľom dodávky do domácností pre spoločnosť Dixon's / Currys, čo je popredný maloobchodný predajca elektroniky vo Veľkej Británii, škandinávskom regióne, Taliansku či Grécku.

Čo presne robíte? Ako vyzerá váš deň a s čím presne sa musíte počas dňa vysporiadať?

Väčšinu dňa venujem taktickému a strategickému plánovaniu, najmä plánovaniu na obdobie, kedy je predaj na vrchole, čo je od novembra do začiatku januára. Podnik je tvorený všetkými zamestnancami a partnermi, takže trávim čas aj s rôznymi zastupiteľskými orgánmi.

Keďže online predaj má vplyv na rôzne oddelenia a rôznymi oddeleniami ako je IT oddelenie a oddelenie nákupu je ovplyvňovaný, musím stráviť 2 – 3 dni každý týždeň v našej centrále, aby som sa s ľuďmi z týchto oddelení spojil. Zvyčajne prichádzam do práce o 7:00 a odchádzam okolo 17:00, no počas obdobia vrcholiacich nákupov pracujem, bohužiaľ, sedem dní v týždni.

25. septembra vystúpite v Žiline na medzinárodnej konferencii o doprave, kde budete hovoriť aj o logistike spoločnosti John Lewis. Čo presne bude témou vašej prezentácie?

Hlavnou témou je vplyv online predaja na tradičného maloobchodníka, akým je John Lewis, najmä v oblasti dopravy a logistiky.

Prečo sa John Lewis líši od ostatných maloobchodníkov?

John Lewis je v súčasnosti najúspešnejším maloobchodným predajcom v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o obchodovanie zamerané na zákazníka a zjednocovanie predaja a marketingu v rámci značky. Päťdesiat percent predaja je teraz online.

Na transport, logistiku a doručenie využívate stále nové technológie, snažíte sa byť najrýchlejší a najbližšie k zákazníkovi. Dokáže sa aj spoločnosť ako John Lewis správať za takýchto podmienok ekologicky?

Udržateľnosť je obrovskou výzvou pre všetkých predajcov, ktorí svoje obchodovanie zameriavajú na uspokojenie potrieb zákazníka. Zákazníci čoraz viac požadujú dodávky v ten istý deň, ktoré si vyžadujú distribučné a realizačné centrá blízko koncentrácie dopytu a ďalšie vozidlá, aby uspokojili rastúci počet objednávok.

Zákazník si zvyčajne myslí, že to, čo robí značke alebo predajcovi úspech, je reklama. Môže v skutočnosti logistika priniesť maloobchodníkovi úspech? Môže logistika priniesť nových zákazníkov?

Pri dosahovaní úspechu značiek a maloobchodníkov je stále kľúčová reklama, ale logistika môže zohrávať úlohu najmä pri online predaji. Zákazníci požadujú čoraz väčší výber služieb, dodanie v nasledujúci deň alebo v rovnaký deň, požadujú objednanie online a odber na predajnom mieste, čo je pohodlné a jednoduché.

Taktiež očakávajú rýchle procesy vrátenia tovaru, najmä módnych doplnkov. Zjednodušiť tieto procesy umožňuje logistika. Rozsah dostupných produktov sa musí riadiť aj logistickou operáciou.

Za najvyťaženejšie predajné obdobie ste označili obdobie od novembra do začiatku januára. Je to kvôli vianočným objednávkam? Znamená to, že už aj teraz plánujete na november? Čo je možné naplánovať mesiace vopred?

Black Friday je v súčasnosti najrušnejším dňom online obchodu vo Veľkej Británii. Potom nasleduje Vianočné obdobie, po ktorom nasledujú januárové výpredaje, teda dva mesiace trvalej vysokej aktivity. Potrebujeme predpovedať predaj, naplánovať zdroje, ľudí, obaly, dopravu a tak ďalej.

Vysvetlili by ste, čo vo vašom slovníku predstavuje slovo logistika? My zákazníci nevidíme viac ako doručenie zásielky z bodu A do bodu B.

Logistika zahŕňa celý dodávateľský reťazec, od dovozu, skladovania, dopravy, dodania do obchodu a domov a vrátenia tovaru. Taktické plánovanie zaberie jeden až deväť mesiacov, strategické dlhšie.

Čo je najdôležitejšie kritérium, na ktoré musíte pri plánovaní myslieť? Je to rýchlosť? Je to tak, že rýchlejšie dodávate, máte spokojných zákazníkov? Keď to preženiem: smerujete k utopistickému modeluje, kedy si zákazník objedná a doručovateľ okamžite zazvoní pri jeho dverách?

Takmer. Zákazníci čoraz viac požadujú buď rýchlejšie dodávky alebo pohodlnejšie dodávky, ako napríklad objednanie cez internet a vyzdvihnutie v miestnom supermarkete. Musíme sa vyrovnať s nestabilným dopytom z hľadiska nákladov. To je kľúčová výzva.

Za každým „kliknutím“ objednávky nasleduje dlhý proces služieb. Zrýchľuje online obchod prácu vašich zamestnancov? Koľko pracovníkov riadite?

Online robí celú operáciu rýchlejšou a zložitejšou, to je pravda. Mám okolo 2000 stálych zamestnancov a ďalších 1500 počas vrcholového predaja.

Pracovali ste aj pre Whitbread, kde ste sa starali o logistiku nápojov a potravín. Je logistika tovaru, ktorý je potrebné uchovávať čerstvý, oveľa zložitejšia ako logistika napríklad módnych doplnkov?

Je to iný typ výzvy, ale nie taký komplexný ako to, čo robím teraz.

