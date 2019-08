Regionálny futbal: Bytča s prvou výhrou v sezóne, Belá sa víťazne naladila na pohár

Bánová uspokojivo zvládla oba zápasy v uplynulom týždni.

26. aug 2019 o 9:50 Tomáš Hládek

III. trieda

TJ Jednota Bánová – MFK Zvolen 2:0 (1:0) – 5. kolo

Góly: 27. Jasenovský, 60. Harman. Rozhodoval Halfar, 219 divákov. ŽK: Horecký – Neušel, Slovák, Tannhauser, Antal.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Lazar, Horecký, Bičan, Ďurica, Jasenovský (83. Siska), Švikruha, Štefánik (19. Kocian, 90. Oberta), Harman, Mráz.

Úvod zápasu sa niesol v réžii Zvolena, hostia vysoko napádali a Bánová sa nevedela dostať z vlastnej polovice. Prvá návšteva pokutového územia hostí však znamenala veľkú šancu Harmana, ktorý z dvanástich metrov prekopol bránu. V 27. minúte si na dlhý odkop Kosu nabehol za obranu Jasenovský a ľavačkou rozvlnil sieť. O dve minúty sa situácia zopakovala, hosťujúci stopér zastavil loptu rukou, ale tú videli azda všetci okrem rozhodcov. Hra sa po tom, čo sa Bánová dostala do vedenia, odohrávala jasne v réžii domácej Jednoty. V závere prvého polčasu ešte Kocianov center zastavila žrď. Po zmene strán pokračoval atraktívny futbal hore-dole. Po 15 minútach našiel dlhý center na zadnej žrdi Kociana, ten hlavou naservíroval loptu pred nekrytého Harmana a ten navýšil vedenie Bánovej. Na ihrisku sa začalo iskriť najmä po zákroku mimo hry na Jasenovského, po ktorom Tannhauser videl iba žltú kartu. Potom rýchlonohého Jasenovského viackrát hostia poriadne prebrúsili po nohách a domáca 11-stka musela vynútene striedať. Molnárovci si vedenie už pohodlne ustrážili a zaslúžene vyhrali.

Ostatné výsledky: R. Sobota – Rakytovce 2:2, Námestovo – Lip. Hrádok 1:1, Kalinovo – Čadca 1:0, Martin – Kováčová 4:1, Fiľakovo – Or. Veselé 0:0, Lip. Štiavnica – Žarnovica 5:0, Lučenec – Krásno n. K. 0:0.

ŠKM Liptovský Hrádok – TJ Jednota Bánová 0:2 (0:1) – 4. kolo

Góly: 26. Mráz, 76. Kocian. Rozhodoval Horváth, 150 divákov. ŽK: Laco, Lačarak, Janigloš, Ončák – Siska, Horecký, Cisárik, Bielik.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Horecký, Bičan (50. Kocian), Ďurica, Jasenovský (90. Oberta), Švikruha (88. Siska), Harman, Mráz, Mravec, Bielik.

V štvrtom kole pricestovala Bánová na pôdu ašpiranta na horné priečky v tabuľke do Liptovského Hrádku. Molnárovci sa však domácich nezľakli a od úvodu boli lepším celkom na ihrisku. Odmenou hosťom bol prvopolčasový gól Mráza. V druhom polčase si Liptáci nepostrážili striedajúceho Kociana, ktorý stanovil konečný výsledok na 0:2. Bánová neinkasovala gól už vyše 350 minút a zaslúžene v nervóznom zápase zvíťazila.

Ostatné výsledky: Rakytovce – Lučenec 1:0, Čadca – Námestovo 0:1, Zvolen – R. Sobota 1:0, Krásno n. K. – Lip. Štiavnica 2:0, Žarnovica – Fiľakovo 0:2, Or. Veselé – Martin 1:5, Kováčová – Kalinovo 3:0.

1. MŠK FOMAT Martin 5 4 1 0 20:4 13

2. TJ Jednota Bánová 5 4 0 1 10:3 12

3. FTC Fiľakovo 5 3 1 1 10:2 10

4. MFK Zvolen 5 3 1 1 5:3 10

5. TJ Kalinovo 5 3 1 1 6:5 10

6. ŠK Kováčová 5 3 0 2 10:7 9

7. Liptovský Hrádok 5 2 2 1 6:5 8

8. Oravské Veselé 5 2 1 2 5:7 7

9. MŠK Lučenec 5 2 1 2 5:7 7

10. MŠK Námestovo 5 2 1 2 3:5 7

11. FK Rakytovce 5 1 2 2 6:7 5

12. Krásno n. Kysucou 5 1 2 2 4:8 5

13. Liptovská Štiavnica 5 1 1 3 7:9 4

14. FK Čadca 5 1 0 4 2:8 3

15. MFK Žarnovica 5 0 1 4 1:13 1

16. Rimavská Sobota 5 0 1 4 4:10 1

IV. liga

OŠK Rosina – OŠK Baník Stráňavy 2:1 (0:0)

Góly: 58. Šemik, 83. Líška – 56. Chrachala. Rozhodoval Botka, 200 divákov. ŽK: Gajdoš E. – Ďuratný, Janči M.

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Kroupa, Riecky, Tabak (76. Drexler), Hruboš, Líška (84. Gavuliak), Šemik (59. Pudík), Slatinský (65. Kubík), Krajník (53. Gajdoš M.), Gajdoš E.

STRÁŇAVY: Sága – Janči M., Janči L., Bugala, Ďuratný, Zajac, Chrachala, Lajš, Schmiester, Veselovský, Kubica (14. Louda).

Derby medzi Rosinou a Stráňavami prinieslo dobrý zápas. V prvom polčase mali navrch zverenci Tomáša Bolibrucha, ale gól z miernej prevahy nevyťažili. Začiatok druhého polčasu patril hosťom, ktorí korunovali svoju snahu gólom Chrachala. Bleskovo však zareagoval domáci Šemík a začínalo sa odznova. Rozuzlenie derby prišlo sedem minút pred koncom, keď sa po rohu najlepšie zorientoval v pokutovom území Líška a popod Ságu dal na 2:1. Po dobrom výkone sa Rosina teší z troch bodov.

OFK Teplička nad Váhom – TJ Belá-Dulice 1:4 (1:1)

Góly: 34. Blaščík – 7. Brzák, 54., 61. a 63. Kucej. Rozhodoval Kolesnáč, 150 divákov. ŽK: Prokin, Todorov – Mravec.

TEPLIČKA: Ďuríček – Surma, Todorov, Jánošík Š., Padala, Žitník (55. Gajdošík), Blaščík, Poljak, Rybárik (59. Cingel), Prokin (71. Jaššo), Mrázik.

Prvý gól prišiel už v siedmej minúte, keď sa v pokutovom území uvoľnil Brzák a ponad padajúceho Ďuríčka zakončil – 0:1. V 15. minúte Brzák obišiel Padalu, ale v tutovke netrafil bránu. O deväť minút pálil do tyče Mrázik a, našťastie, pre hostí, nik z domácich odrazenú loptu nesledoval. V 34. minúte využil chybu v rozohrávke hostí Blaščík, ktorý vypichol Mravcovi loptu a vyrovnal. Po zmene strán chyboval Jánošík a Kucej prinavrátil Belej vedenie. V 61. a 63. minúte vyprodukovali domáci ďalšie veľké chyby, ktoré chladnokrvne trestal Kucej a zaznamenal tak hetrik. Veľkú zásluhu na víťazstve hostí mal Tomáš Kucej, ktorý sa v posledných dvoch zápasoch presadil sedemkrát.

FK Rajec – ŠK Diviaky 3:2 (1:2)

Góly: 29. Rybár, 53. a 69. Jeťko – 39. Ďanovský, 41. Mandík. Rozhodoval Babinský, 150 divákov. ŽK: Hájek, Paulini, Fraštia – Ďanovský, Ladňák, Hrivňák.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Hájek, Paulini, Hnát, Rybár, Miko, Bujný (46. Žeriava), Person (84. Mazák J.), Mazák M. (58. Chupaň), Jeťko.

Domáca premiéra sa pre Rajec začala ideálne, keď po góle Rybára domáci viedli. Následné poľavenie malo za následok otočenie skóre ešte v prvom polčase. V druhom polčase sa však dvakrát presadil skúsený Jeťko, ktorý rozhodol o výhre Rajca.

Ostatné výsledky: Staškov – Dolný Kubín 3:1, Žabokreky – Kysucké Nové Mesto 0:4, Makov – Tvrdošín 3:1, Bobrov – Závažná Poruba 3:1.

1. ŠK Makov 4 4 0 0 18:3 12

2. FK Staškov 4 3 0 1 9:3 9

3. OŠK Baník Stráňavy 4 3 0 1 6:4 9

4. Kysucké Nové Mesto 4 2 1 1 9:3 7

5. Teplička nad Váhom 4 2 1 1 10:6 7

6. OŠK Rosina 4 2 1 1 6:5 7

7. ŠK Tvrdošín 4 2 1 1 5:4 7

8. Belá – Dulice 4 2 0 2 9:8 6

9. ŠK Bobrov 4 2 0 2 6:13 6

10. ŠK Diviaky 4 1 0 3 7:9 3

11. FK Rajec 3 1 0 2 6:8 3

12. Závažná Poruba 4 1 0 3 5:13 3

13. Dolný Kubín 3 0 0 3 4:8 0

14. FK Žabokreky 4 0 0 4 3:14 0

V. liga

ŠK Belá – ŠK Gbeľany 6:0 (0:0)

Góly: 51. Žingora, 62. Laščiak, 72. Ševčík, 80. Mihalčatin, 81. Šugár, 88. Šipčiak S. Rozhodoval Plavecký, 200 divákov. ŽK: Šipčiak S., Žingora – Hodoň, Trhančík D., Gašper. ČK: 45. (po druhej ŽK) Hodoň.

BELÁ: Tichák – Šipčiak S., Skaličan (74. Ištočko), Laščiak, Šipčiak R., Švec (59. Špirka), Krška (65. Mihalčatin), Žingora (69. Šugár), Kopera, Macho (76. Franek), Ševčík.

GBEĽANY: Frátrik – Hodoň, Gašper, Mračník (75. Novosad K.), Jadroň, Miček, Kováčik, Kašjak (87. Hasko), Melo (46. Trhančík D.), Novosad F., Adamovský.

Prvý polčas bol zo strany domácich futbalistov podpriemerný a udrieť mohli po šanciach silovo hrajúci Gbeľanci. V závere polčasu však ušiel hosťom Ševčík, ktorého zastavil nedovolene Hodoň a putoval predčasne pod sprchy. Po dôraznom dohovore v šatni sa futbalisti Belej spamätali a po zlepšenom výkone v druhom polčase vysoko vyhrali. Príprava na štvrtkový duel Slovnaft Cupu výsledkovo Belej vyšla a Holúbkovci sa už koncentrujú na súpera zo Závažnej Poruby.

TJ Varín – MFK Bytča 1:4 (0:1)

Góly: 61. Koňušiak – 15. a 70. Gašperík, 55. Sirej, 80. Čikota. Rozhodoval Elsner, 50 divákov. ŽK: Pastorek.

VARÍN: Mičech – Kadrliak, Zimen P., Williger (66. Zimen J.), Lopušan, Koňušiak P., Lutišan (66. Cvacho M.), Repáň, Hruška P. (77. Kubík), Hruška T., Halama.

BYTČA: Porubčan – Janásek, Gajdošík, Čikota, Šichman, Jánošík, Pavlík, Špánik, Gašperík, Pastorek, Sirej (60. Schwarz).

Varín vstup do novej sezóny absolútne nevyšiel, keď ešte nestrelil ani gól. Ani zápas proti Bytči sa pre Fatran nezačal vyvíjať dobre, po štvrťhodine hry poslal Bytču do vedenia Gašperík. Po zmene strán navýšil vedenie MFK Sirej. Strelecké trápenie Fatrana ukončil v 61. minúte Koňušiak. Domácim to však nebolo nič platné, pretože hostia sa presadili ešte dvakrát a zaznamenali prvú výhru v sezóne.

OFK Kotešová – TJ Višňové 3:1 (1:0)

Góly: 15. Valášek, 55. a 80. Mikoláš – 70. Došlík. Rozhodoval Foltán, 150 divákov. ŽK: Budiský, Krajči – Majtán, Turský, Sventek, Majtanik, Kočiš, Šottník. ČK: 14. Štefunda, 83. (po druhej ŽK) Sventek.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Valášek, Budiský, Daniš, krajči, Mozolík P., Kendy R., Papšo (69. Jandačka), Tabak (89. Skukálek), Mikoláš.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Štefunda, Minarčik, Majtanik, Majtán (63. Janík), Došlík (70. Štefanica O.), Pažický (77. Šottník), Šimun, Štefanica A. (46. Ťažký), Sventek, Turský.

Zápas medzi Kotešovou a Višňovým ovplyvnila skorá červená karta Štefundu, ktorý zaťahoval ručnú brzdu pri úniku domáceho hráča. Pre Višňové to bol dvojitý trest, pretože z nariadeného priameho kopu sa presadil Valášek. Hostia aj napriek početnej nevýhode držali krok s Kotešovou. V druhom polčase sa domáci presadili po dvoch zásahoch Mikoláša. Za hostí kontroval jedným presným zásahom Došlík. Zápas mohol priniesť viac gólov, keď domáci spálili dve veľké šance a snahu hráčov Višňového dvakrát zastavila konštrukcia brány.

FK Strečno – ŠK Čierne 3:0 (1:0)

Góly: 25. (vl.) Dirgas, 62. Barošinec, 68. Oberta. Rozhodoval Janidžár, 200 divákov. ŽK: Mrenka, Baláž, Birtus.

STREČNO: Matejčík – Bielik (37. Čičmanec), Beháň P., Kocian (86. Syrovatka), Oberta, Beháň J., Kosa, Trpiš, Svrček, Melo (73. Tučník, Barošinec.

Strečno v tejto sezóne zatiaľ vyhrávalo len v pohári. Nepriaznivú sériu sa domácim podarilo pretrhnúť v zápase proti Čiernemu. Domácich naštartoval vlastný gól Dirgasa v prvom dejstve. V druhom polčase prikrášlili výhru Strečna Barošinec a Oberta, čo znamenalo prvú ligovú výhru v sezóne.

Skalité – Predmier 1:1 (0:0)

Góly: 78. Štrba – 68. Šimoník, R: Andrej Vallo, 200 divákov, ŽK: 74. Samuel Pistovčák, 81. Rudolf Mikula, 70. Marek Slobodník, 76. František Lušňák, 37. Tomáš Kubica.

PREDMIER: Uríček – S. Pistovčák, T. Pistovčák, Novisedlák, Slobodník, Šimoník, Rosa, P. Hrobárik, Martinka, Praženica, S. Popelka (79. Masiarik).

Zápas v Skalitom poznačil výdatný dážď. Hostia v doterajšom priebehu ešte neprehrali, a tak prišli na Skalité bodovať. Na gól sa čakalo až do 68. minúty, Kavčáka v bráne domácich prekonal Šimoník – 0:1. Domáci nepremieňali šance, no v závere aspoň vyrovnali na 1:1. Gól, ktorý znamenal deľbu bodov, zaznamenal Zdeno Štrba. Na Kysuciach sa tak body delili.

Ostatné výsledky: Stará Bystrica – Oščadnica 5:1, Vysoká nad Kysucou – Turzovka 5:2.

1. Vysoká nad Kysucou 4 4 0 0 18:8 12

2. FK Tatran Turzovka 4 3 0 1 12:6 9

3. FK Predmier 4 2 2 0 9:5 8

4. TJ Višňové 4 2 1 1 14:6 7

5. OFK Kotešová 4 2 0 2 11:9 6

6. ŠK Belá 4 2 0 2 8:9 6

7. ŠK Čierne 4 2 0 2 8:9 6

8. TJ Stará Bystrica 4 2 0 2 8:9 6

9. TJ Oščadnica 4 2 0 2 5:9 6

10. FK Strečno 4 1 2 1 7:5 5

11. MFK Bytča 4 1 1 2 7:7 4

12. TJ Slovan Skalité 4 1 1 2 9:10 4

13. ŠK Gbeľany 4 0 1 3 4:15 1

14. TJ Fatran Varín 4 0 0 4 1:14 0