MY Žilinské noviny opäť s bohatým obsahom

26. aug 2019 o 9:32 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa zamerali na tieto témy:

Téma z titulky: Župa bola v Číne a v Rusku. Okolití župani cestujú menej často a lacnejšie

Župa bola v Číne a v Rusku. Okolití župani cestujú menej často a lacnejšie Vystavuje Žilinčanov. Köhler: „Ja a SNP máme sedemdesiatpäť.“

Pri „Čínskom múre“ prišli motoristi o parkovacie miesta. Mesto robí evidenciu miest a rozhodne o budúcnosti parkovania

Solinky: Výmena potrubí zanecháva spúšť na zeleni. Na necitlivý postup upozornilo investora a zhotoviteľa už aj mesto Žilina a žiada odstránenie škôd

Autá počas akcií neregulujú. Počas kultúrnych podujatí je na námestí množstvo áut

Záhada ukradnutého pokladu na hrade. Už po tretíkrát príde majster dedukcie

Považská galéria umenia v Žiline sa zameriava na súčasné umenie. Kurátorka: „Hlavnou úlohou galérie je vytváranie zbierky.“

Miroslav Smatana ako malý prežil SNP v Hradnej. Guľky im lietali priamo nad hlavami

V Parku Ľudovíta Štúra konečne pribudnú toalety

Stále nezdolaní. Futbalisti MŠK Žilina si zachovali neporaziteľnosť aj po súboji na Tehelnom poli

Miroslav Hošták: „Dúfam, že spojenie Zádubnia a Akadémie Juventus Žilina prinesie dobrý futbal a postup.“

BK Slávia Žilina s posilami aj s novými dresmi. Basketbalisti poznajú rozpis zápasov novej extraligovej sezóny

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, právnu poradňu o susedských sporoch či MY Magazín s televíznym programom.