Michal Vidan: Riaditeľ divadla musí byť v prvom rade dobrý manažér

Porozprávali sme sa s novým riaditeľom Mestského divadla v Žiline.

24. aug 2019 o 7:45 Alexandra Janigová

Mnohí vás poznajú ako herca, či už z obrazovky, alebo aj z divadelných dosiek. Málokto ale možno o vás vie, že ste v prvom rade manažér. Čo by ste o sebe povedali z profesného hľadiska?

- Pohybujem sa niekoľko rokov v oblasti obchodu a kultúry. Pracoval som na viacerých pozíciách od nižšieho až po najvyšší manažment v rôznych spoločnostiach a podieľal som sa na viacerých projektoch. Riadil som aj väčšie pracovné skupiny. Bol som oslovovaný ako projektový manažér ako v obchode, tak aj v kultúre. Či už išlo o uvedenie nového výrobku na trh, alebo vytvorenie predajnej siete. Aktuálne som pracoval ako programový riaditeľ Hudobného leta a programový riaditeľ a dramaturg Divadelnej jesene v Trenčianskych Tepliciach.

Súvisiaci článok Potreboval si vyčistiť hlavu, púť do Santiaga mu však dala oveľa viac Čítajte

Myslíte si, že pozícia riaditeľa v divadle si vyžaduje práve manažérske schopnosti a vzdelanie, ktoré vy máte, alebo je dôležité byť aj hercom a poznať aj prostredie kultúry?

- Sú to spojené nádoby. Ja osobne som zástancom toho, že by to mal byť v prvom rade zručný manažér, ale, samozrejme, musí mať prehľad aj o divadelnom prostredí. Je totiž veľmi špecifické, napríklad z pohľadu prevádzky, keďže pracujeme väčšinou večer alebo cez víkendy. To sa týka aj narábania s emóciami pri hercoch a všetkých ľuďoch v divadle, ktorí počas desiatich mesiacov pracujú pod veľkým tlakom. Preto je nevyhnutné poznať aj tú druhú stranu. Treba vedieť, ako to chodí na javisku, poznať technický úsek, ale ovládať aj manažérske, marketingové a riadiace procesy, ktoré tu existujú.

To rozhodnutie, že ste sa prihlásili do konkurzu na pozíciu riaditeľa, sa rodilo dlho, alebo to bolo rozhodnutie, ktoré prišlo veľmi rýchlo? Čo bolo takou pohnútkou, prečo ste sa rozhodli pre prácu v žilinskom divadle?

- V princípe je to výzva a tie mám ja rád. Rozhodovanie nebolo zložité a pevne verím, že mám čo ponúknuť. Pracoval som tu ako šéf prevádzky viac ako tri roky a práve tieto insiderské skúsenosti u mňa zavážili.

Aj koncepciu, ktorú som vypracovával na pohovor, som postavil na tom základe, že veľa vecí poznám. Poznám skoro všetkých ľudí, ktorí tu pracujú.