Nový Sagan sa volá Vanesa Petrovská

Mladú športovkyňu zaradil časopis Biker zaradil medzi 10 najväčších talentov slovenskej horskej cyklistiky.

23. aug 2019 o 11:18 Michal Filek

Novým Saganom slovenskej cyklistiky je dievča. Volá sa Vaneska Petrovská, býva v Bytči a je absolútnou majsterkou SR medzi ženami a majsterkou sveta do 15 rokov. Nejazdí však na ceste. Preteká v zjazde a časopis Biker ju zaradil medzi 10 najväčších talentov slovenskej horskej cyklistiky.

Čo je to downhill?

- Je to zjazd. Jazdí sa z kopca, cez les. Dráha obsahuje aj skoky a rôzne prekážky.

Vyžaduje si to veľkú odvahu? Je to nebezpečné?

- Downhill patrí medzi extrémne športy. Dochádza pri ňom často k zraneniam. Takmer na každých pretekoch sa stane, že musí prísť pre niekoho sanitka. Aj u nás na trati si chalan dolámal obe ruky. Zažila som to veľakrát. V marci v Taliansku si jeden chalan od nás z tímu zlomil panvu a musel tam zostať v nemocnici. Je to predsa len extrémny šport.

Tebe sa zatiaľ zranenia vyhýbajú?

- Našťastie, áno.

Nebojíš sa?

- Áno, ale určitá dávka strachu tam byť musí. Ale zase ho nesmie byť veľa. Treba to v sebe prekonať.

Dá sa povedať, že pretekár je o to úspešnejší, čím viac dokáže v sebe ten strach potlačiť?

- Asi áno. Napríklad na trati sú aj skoky a keď má človek strach ich preskočiť, tak musí ísť obchádzkou a to znamená zdržanie.