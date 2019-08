Žilinskí Warriors budú v nasledujúcej sezóne v lige chýbať

Klub sa chce stabilizovať a zamerať sa na nábor nových hráčov a propagáciu amerického futbalu.

21. aug 2019 o 9:05 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Žilinskí Warriors budú v nasledujúcej sezóne v mužskej najvyššej súťaži chýbať. Klub amerického futbalu Žilina Warriors v utorok na svojom facebookovom účte informoval, že pre sezónu 2020 vyhlasuje pre seniorský tím tzv. Rebuilding Mode. V praxi to znamená, že klub sa neprihlási do žiadnej seniorskej súťaže a zameria sa najmä na široký nábor do všetkých vekových kategórií a na propagáciu amerického futbalu.

Prečítajte si tiež: FOTO: Bikeri predvádzali skvelé kúsky priamo v centre Žiliny Čítajte

"Dôvody - po skončení sezóny, ktorá bola pre klub historicky najhoršou a najtragickejšou, čo do výsledkov, výkonov a aj počtu zranení, takmer polovica hráčov ohlásila ukončenie alebo minimálne prerušenie hráčskej kariéry či už zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. Ďalší hráči prejavili záujem pôsobiť v iných kluboch alebo zahraničí. Z pozície predsedu klubu odstúpil Samuel Jurek a z postu podpredsedu Stanislav Marcin. Povereným vedením klubu sa stal Martin Bíleš, ktorý doteraz zastával funkciu trénera juniorského tímu a zároveň aj generálneho sekretára SAAF," vysvetľuje klub svoj postoj.

"To, že sme pristúpili k tomuto radikálnemu kroku, ešte neznamená, že americký futbal v Žiline skončil. Naopak. Je to impulz ako znovu naštartovať niečo, čo tu začalo pred 9 rokmi a priviesť klub do druhej desaťročnice existencie silnejším a väčším," dodáva.

Okrem seniorského celku pôsobia pod značkou Warriors aj juniori, ženy a tzv. Flagový tím (chlapci aj dievčatá vo veku od 10 rokov). "Veríme, že práve tento proces, kedy vynecháme jednu sezónu a budeme všetku energiu venovať do prípravy nových hráčov a do propagácie futbalu v celom regióne, bude správnym krokom," píše sa v stanovisku.

Klub zároveň odkazuje ľuďom, ktorí majú radi americkí futbal a chcú akýmkoľvek spôsobom pomôcť tomuto športu, že slovenská komunita amerického futbalu rada prijme ich pomoc. Okrem Žiliny mali či majú podobné problémy aj ďalšie kluby ako Cassovia Steelers (Košice) či Zvolen Patriots.