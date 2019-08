Prvé žilinské trolejbusy mieria do šrotu

V depe dopravného podniku zostanú posledný dva historické kusy. Budú vyrážať na retro jazdy.

22. aug 2019 o 8:37 Branislav Koscelník

ŽILINA. Nostlagickú rozlúčku majú za sebou hranaté trolejbusy v zelenožltých farbách. Bezplatná linka, sprievodný program, ukážky vozidiel a súťaže. Nielen to mohli zažiť fanúšikovia žilinských Škodoviek 14 Tr a kĺbových 15 Tr, ktoré v sobotu vyrazili na svoju poslednú cestu po tratiach v Žiline.

Ďalší osud posledných trolejbusov, ktoré sa stali symbolom zavedenia trolejbusovej dopravy v Žiline v roku 1994, však už nie je taký idylický. S najväčšou pravdepodobnosťou skončia v šrote.

Na cestách vydržali celé štvrťstoročie. Žilinský dopravný podnik nakúpil v rokoch 1994 až 2002 do svojho vozidlového parku celkovo 43 trolejbusov zo Škody Ostrov. 28 kusov kĺbových 15 Tr a 15 takzvaných sólo 14 Tr. V roku 2007 ešte odkúpili tri staršie kĺbové trolejbusy od Dopravného podniku zo Zlína, ktoré jazdili do konca roku 2012.

Na likvidáciu

Dopravný podnik mesta Žilina chcel v minulosti niektoré nepotrebné trolejbusy predať na Ukrajinu, do Bulharska, či Mongolska, no bezúspešne. Keď v súťažiach ponúkli staré Škodovky, záujem o kúpu nepotrebných kúskov z vozidlového parku neprejavil nikto. Staré trolejbusy už nechcú ani vo východoeurópskych krajinách. Museli by prejsť nákladnou generálnou opravou.

Vozidlá tak smerovali na ekologickú likvidáciu. Retro trolejbusy odkúpila spoločnosť ŽK EKO QELET, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto vozidlami v rámci odpadového hospodárstva. Do šrotu pôjdu aj posledné trolejbusy, ktoré vyvinuli ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Zachovajú dve historické vozidlá

V depe dopravného podniku na Kvačalovej ulici zostanú posledný dva kusy. Jeden kĺbový a jeden sólo trolejbus. Budú pripomínať obdobie dvadsiatich piatich rokov, počas ktorých brázdili ulicami Žiliny.