Vedenie žilinskej radnice začína s návštevami mestských častí

Kontrola stavu ciest a chodníkov, prehliadka zelene i kvetinovej výzdoby, návšteva inštitúcií a spoločností či stretnutie s obyvateľmi a podnikateľmi.

20. aug 2019 o 8:52 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Kontrola stavu ciest a chodníkov, prehliadka zelene i kvetinovej výzdoby, návšteva inštitúcií a spoločností či stretnutie s obyvateľmi a podnikateľmi. Taký je scenár plánovaných pracovných výjazdov žilinského primátora Petra Fiabáneho do jednotlivých mestských častí Žiliny, s návštevou ktorých sa začína budúci týždeň. Informovala o tom hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Fiabáne spolu s odbornými pracovníkmi mestského úradu postupne absolvuje do konca roka prehliadky všetkých volebných obvodov. Cieľom iniciatívy je lepšie spoznať mestské časti a prostredníctvom osobnej prehliadky sa zoznámiť s problémami obyvateľov. "Počas výjazdov navštívime mestské organizácie, dôležité inštitúcie a kľúčové spoločnosti, s ich pracovníkmi a s občanmi priamo v uliciach mesta podebatujeme o aktuálnej situácii, zistíme, v čom ako samospráva možno zlyhávame, kde môžeme isté veci zlepšiť a čo napríklad obyvateľom v ich okolí chýba," vysvetlil zámer vedenia mesta Fiabáne.

Prvé kroky pracovnej skupiny povedú do mestskej časti Staré Mesto v pondelok 26. augusta. Podľa hovorkyne doobeda absolvujú pešiu prehliadku tržnice, Národnej ulice, Burianovej medzierky a Bottovej ulice. Následne ich čaká pracovné stretnutie s novou riaditeľkou Základnej umeleckej školy L. Árvaya, po ktorom bude nasledovať prehliadka Denného centra na ulici Andreja Kmeťa. "Pred obedom navštívi delegácia z mestského úradu žilinskú pobočku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, neskôr zavítajú do priestorov Komunitného centra na Bratislavskej ulici. Počas pracovného obeda budú mať možnosť podebatovať s miestnymi podnikateľmi," načrtla Zigová.

Doplnila, že poobedňajší program začne pracovná skupina v Turistickej informačnej kancelárii. Neskôr si prezrú priestory Sirotára, katakomby, Mariánske námestie a Katedrálu Najsvätejšej trojice. Prehliadku Starého Mesta ukončia návštevou Mestského divadla, po ktorej ich čaká stretnutie s občanmi v Novej synagóge.

V utorok 27. augusta zamieri vedenie mesta na sídlisko Hliny, konkrétne do častí I až IV. "Ráno si prejdú Bulvár a po obhliadke navštívia detské jasle na Veľkej Okružnej a detské jasle i materskú školu na Puškinovej ulici. Po obede s podnikateľmi budú nasledovať prehliadka bilingválneho gymnázia, stretnutie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, návšteva evanjelického kostola a pracovný program zavŕši stretnutie s občanmi v krajskej knižnici," priblížila hovorkyňa.

Ďalšie pracovné výjazdy do mestských častí budú podľa Zigovej pokračovať aj v septembri. Začiatkom mesiaca by mal žilinský primátor spolu so zamestnancami mestského úradu navštíviť Považský Chlmec, Brodno, Vranie a Mojšovu Lúčku.