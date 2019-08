Regionálny futbal: Stráňavy doma vykúpil gólom Lajš, Kotešová rabovala na Kysuciach

Dva remízové zápasy v piatej lige videli diváci v Bytči a v Gbeľanoch.

19. aug 2019 o 12:00 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Jednota Bánová – FK Čadca 3:0 (2:0)

Góly: 26. Švikruha, 29. Jasenovský, 85. Bendík. Rozhodoval Legíň, 330 divákov. ŽK: Práznovský (ČADCA).

BÁNOVÁ: Kosa – Bielik (65. Bendík), Lazar, Kubena, Štefánik – Ďurica (87. Siska), Horecký (46. Mráz), Bičan – Jasenovský (74. Kocian), Švikruha (61. Kincl), Harman.

Úvodných pätnásť minút patrilo Bánovej, ktorá však z prevahy vyťažila len pološance. V 16. minúte sa pekne uvoľnil na ľavom krídle Jasenovský, no Švikruha s Bielikom veľkú šancu prekombinovali a nezakončili. Tlak Bánovej sa stupňoval a hostia prevažne odkopávali lopty z pokutového územia. V 20. minúte bol faulovaný v pokutovom území Horecký, ale Gavlák Kubenovu penaltu chytil. Hra aj naďalej pokračovala na polovici Čadce. V 26. minúte ostal po rohu osamotený Švikruha a loptu poslal do poloodkrytej brány – 1:0. O tri minúty začal Ďurica peknú kombináciu, Harman potom nahral Jasenovskému a ten ľavačkou spoza šestnástky nedal Gavlákovi prízemnou strelou k žrdi šancu na zákrok – 2:0. Gavlák v prvom polčase Čadcu viackrát podržal a platilo to aj proti osamotenému Švikruhovi v závere polčasu.

V druhom polčase domáci neudržali nasadenie z prvého dejstva a hra sa viac vyrovnala. Znížiť mohol z dobrej pozície Práznovský, ale hlavou slabo zakončil. Následne mali aj hostia výhodu pokutového kopu, no ani Kosa sa zahanbiť nenechal a penaltu chytil. V 71. minúte Kubena nešťastne predĺžil odkop hostí, ale Kosa zoči-voči Pohančeníkovi uspel a skóre sa nemenilo. Mohlo platiť nedáš-dostaneš, ale Gavlák vychytal únik Harmana. V 85. minúte nahral Mráz do krídla Bendíkovi, ten si loptu potiahol na stred pokutového územia a strelou k bližšej žrdi nedal Gavlákovi šancu – 3:0. V záverečných sekundách mohol ešte prikrášliť výsledok Štefánik, ale asi z dvoch metrov netrafil prázdnu bránu. Bánová zaslúžene vyhrala a mohla aj o viac gólov, keby sa výborným výkonom neblysol brankár Čadce Martin Gavlák.

Ostatné výsledky: Martin – Žarnovica 4:0, Zvolen – Rakytovce 2:1, Rimavská Sobota – Liptovský Hrádok 1:3, Námestovo – Kováčová 0:3, Kalinovo – Oravské Veselé 2:1, Liptovská Štiavnica – Lučenec 0:3, Fiľakovo – Krásno nad Kysucou 4:0.

1. MŠK FOMAT Martin 3 2 1 0 11:2 7

2. TJ Kalinovo 3 2 1 0 5:2 7

3. Liptovský Hrádok 3 2 1 0 5:2 7

4. MFK Zvolen 3 2 1 0 4:1 7

5. FTC Fiľakovo 3 2 0 1 8:2 6

6. TJ Jednota Bánová 3 2 0 1 6:3 6

7. Prameň Kováčová 3 2 0 1 6:3 6

8. Oravské Veselé 3 2 0 1 4:2 6

9. MŠK Lučenec 3 2 0 1 5:6 6

10. MŠK Námestovo 3 1 0 2 1:4 3

11. FK Čadca 3 1 0 2 2:6 3

12. FK Rakytovce 3 0 1 2 3:5 1

13. Lipt. Štiavnica 3 0 1 2 2:7 1

14. Žarnovica 3 0 1 2 1:6 1

15. Krásno 3 0 1 2 2:8 1

16. Rimavská Sobota 3 0 0 3 2:7 0

IV. liga

OŠK Baník Stráňavy – FK Staškov 1:0 (0:0)

Gól: 62. Lajš. Rozhodoval Števček, 100 divákov. ŽK: Zajac, Veselovský, Lajš – Baričák, Olšovský, Gavlák.

STRÁŇAVY: Sága – Janči M., Janči L., Bugala, Ďuratný, Zajac (77. Kubica), Chrachala (87. Ondák M.), Lajš (90. Hreus), Schmiester, Remek, Veselovský.

V Stráňavách sa stretli dva celky, ktoré ešte neprehrali. Na domácich bolo od úvodu vidieť pohárový zápas proti Martinu a to sa odzrkadlilo aj na hre. Navyše, hostia bojovali a hrozili po brejkoch. Stráňavy tak musel podržať brankár Sága. Po zmene strán však udrel kanonier Baníku Lajš a na jeho gól hostia odpoveď nenašli. Stráňavy tak vyhrali najtesnejšie 1:0. Zaujímavosťou je, že všetkých päť gólov Stráňav v tejto ligovej sezóne zaznamenal Michal Lajš.

OŠK Rosina – MŠK Kysucké Nové Mesto 2:2 (1:2)

Góly: 27. Slatinský, 87. Líška – 2. Trúchly, 44. Kubala. Rozhodoval Jančo, 150 divákov. ŽK: Kroupa – Tomáš, Kubala.

ROSINA: Jurčenko – Kadík, Kroupa, Riecky, Tabak, Hruboš, Pudík (81. Krajník), Líška, Šemik (19. Kubík), Slatinský (57. Drexler), Gajdoš E. (83. Turský).

V Rosine sa hral behavý zápas hore-dole, kde boli mierne dôraznejší hostia. Domáci inkasovali po chybe brankára, keď center z pravej strany upratal za Jurčenka Trúchly. Rosine sa podarilo vyrovnať v 27. minúte, keď rohový kop dorazil do brány Slatinský. Minútu pred koncom prvého polčasu Jurčenko nevybehol po centrovanej lopte, tá si našla Kubalu a hostia viedli. Po zmene strán boli šance na oboch stranách, ale góly neprichádzali. Tri minúty pred koncom sa však presadil Líška, prekopol brankára a ku vzdialenejšej žrdi upravil na konečných 2:2. Domáci tréner po zápase s výkonom spokojný nebol, keď tímu chýbalo väčšie nasadenie.

ŠK Tvrdošín – OFK Teplička nad Váhom 0:0

Rozhodoval Lisý, 150 divákov. ŽK: Mušák – Padala, Cingel. ČK: 60. Beniač.

TEPLIČKA: Ďuríček – Surma (52. Poljak), Todorov, Beniač, Padala, Žitník (67. Jaššo), Jánošík, Mrázik, Prokin, Gajdošík (19. Rybárik), Cingel.

Tvrdošín cez týždeň prekvapivo vypadol v pohári, keď v Strečne prehral 5:0. Domáci chceli toto zaváhanie odčiniť a vyhrať proti Tepličke. Hostia však bojovali a Oravčanom streliť gól nedovolili. Snahy hostí o výhru uťalo vylúčenie Beniača, a tak sa 300 divákov presného zásahu nedočkalo.

ŠK Bobrov – FK Rajec 2:1 (0:0)

Góly: 59. a 85. Pisarčík Ľ. – 50. Jeťko. Rozhodoval Belko, 200 divákov. ŽK: Vadkerti, Slovík – Hájek.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Hájek, Drahno, Hnát, Rybár, Miko, Paulini, Chupáň (78. Mazák), Žeriava (60. Bôtoš), Jeťko.

Rajec v prvom zápase na pôde Makova prehral a ruže zverencom Michala Drahna nekvitli ani v Bobrove. Hostia sa síce ujali vedenia, keď sa presadil skúsený Ján Jeťko. Domáci bleskovo zareagovali a vyrovnali. Navyše, v závere sa opäť presadil Ľuboš Pisarčík a rozhodol o plnom bodovom zásahu domácich.

Ostatné výsledky: Belá-Dulice – Žabokreky 5:2, Závažná Poruba – Makov 0:4, Dolný Kubín – Diviaky 2:3.

1. ŠK Makov 3 3 0 0 15:2 9

2. OŠK Baník Stráňavy 3 3 0 0 5:2 9

3. Teplička nad Váhom 3 2 1 0 9:2 7

4. ŠK Tvrdošín 3 2 1 0 4:1 7

5. FK Staškov 3 2 0 1 6:2 6

6. Kys. Nové Mesto 3 1 1 1 5:3 4

7. OŠK Rosina 3 1 1 1 4:4 4

8. ŠK Diviaky 3 1 0 2 5:6 3

9. Belá – Dulice 3 1 0 2 5:7 3

10. Závažná Poruba 3 1 0 2 4:10 3

11. ŠK Bobrov 3 1 0 2 3:12 3

12. Dolný Kubín 2 0 0 2 3:5 0

13. FK Rajec 2 0 0 2 3:6 0

14. FK Žabokreky 3 0 0 3 3:10 0

V. liga

Višňové – Varín 4:0 (2:0)

Góly: Došlík, Šimun, Turský, Šottník. Rozhodoval Bryndziar, 150 divákov. ŽK: Majtán, Šottník – Williger.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Štefunda, Minarčik, Majtán, Majtanik, Došlík (54. Ťažký), Pažický, Šimun (66. Šottník), Štefanica O. (46. Sventek), Štefanica A. (74. Janík), Turský (82. Mano).

VARÍN: Mičech – Kadrliak, Zimen P., Williger, Koňušiak P. (82. Kubala), Lutišan (46. Ferjanec), Repáň, Hruška P., Hruška T., Halama, Rendek (66. Zimen J.).

Višňové sa ujalo vedenia po akcii Došlíka, ktorý prešiel pomedzi obrancov a prekonal Mičecha. Višňové aj ďalej udávalo tempo hry, ale svoje šance zahadzovalo. To neplatí o situácii z 44. minúty, keď sa Šimun asi z 25-metrov parádne trafil – 2:0. Do druhého polčasu nastúpili domáci s pretrvávajúcou aktivitou. Odmenou im bol gól Turského, ktorého našiel Pažický a domáci odchovanec už nemal problém skórovať do odkrytej brány. V závere ešte prikrášlil výsledok z 20 metrov Šottník. Višňové zaslúžene vyhralo a v domácom tábore panuje po kvalitnom výkone spokojnosť.

Gbeľany – Predmier 1:1 (1:1)

Góly: 32. Hodoň – 38. Pistovčák T. Rozhodoval Slovák, 120 divákov. ŽK: Hodoň, Novosad F., Sabo, Gašper – Šimoník, Šebík, Pobijak M.

GBEĽANY: Kasman – Hodoň, Gašper, Mračník, Jadroň, Sabo (70. Guzel), Kováčik, Kašjak (90. Novosad K.), Novosad F. (54. Adamovský), Melo, Miček.

PREDMIER: Uríček – Klus T., Pobijak M. (79. Hrobárik), Pistovčák S., Pistovčák T., Novisedlák, Slobodník (87. Gaňa), Šimoník, Šebík, Husár, Rosa.

Predmier bol od začiatku lepší na lopte, ale domáci sa svojou bojovnosťou hosťom vyrovnali. Gbeľany hrozili najmä z protiútokov a jeden taký im vyšiel v 32. minúte, keď loptu na trikrát dotlačil za Uríčeka Hodoň. Hostia rýchlo odpovedali, keď peknú kombinačnú akciu zakončil Tomáš Pistovčák. Druhý polčas už góly nepriniesol, a tak si celky body rozdelili. Predmier tak v nedeľu stratil prvé body v tejto sezóne.

Bytča – Strečno 1:1 (1:0)

Góly: 42. Špánik – 48. Bielik. Rozhodoval Plavecký, 100 divákov. Bez kariet.

BYTČA: Porubčan – Janásek, Gajdošík, Čikota, Šichman (86. Rechtorík), Karafa, Jánošík, Pastorek, Pavlík, Špánik, Šúkala (75. Kecík).

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Oberta, Beháň J., Kosa, Trpiš, Rolček, Svrček (79. Benedig, 86. Barošinec), Čičmanec (67. Tučník), May.

Bytčania v prvých dvoch kolách nebodovali a to im trocha zväzovalo nohy v zápase proti Strečnu. Prvý polčas patril domácim, keď na hosťoch bolo vidieť únavu po pohárovom víťazstve nad Tvrdošínom. Bytča sa mohla ujať vedenia, ale dve šance Karafu ostali nevyužité. Domácim to padlo v 42. minúte, keď sa po rohu trafil Špánik. Ešte v prvom polčase mal veľkú šancu Šúkala, ale skóre sa nemenilo.

Úvod druhého polčasu priniesol vyrovnanie hostí, keď si dobrú streleckú formu z pohára preniesol do ligy Mišo Bielik a vyrovnal. Strečno tento gól naštartoval a hra sa vyrovnala. Ďalšie šance však zostali nevyužité na oboch stranách. Bytčanov strata bodov mrzí, keď neudržali polčasové vedenie.

Oščadnica – Kotešová 1:4 (1:1)

Góly: 45. Vaštík – 44. Tabak, 76. P. Kendy, 80. Valášek (z 11 m), 90. Mikoláš, R: Štefan Čordáš, 100 divákov, ŽK: 85. Roman Kendy.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Valášek, Daniš, P. Kendy, Stískala, Mozolík, R. Kendy, Tabak, Mikoláš, Krajči, Skukálek (82. Kurota).

Pod Veľkou Račou sa hral súboj tímov, ktorí mali úplne iný začiatok sezóny. Oščadnica bola do tretieho kola 100-percentná, Kotešová, naopak, nezískala ani bod. Diváci čakali na prvé góly až do záveru polčasu. Skóre otvoril Tabak, no vzápätí vyrovnal Vaštík a do kabín sa tak šlo za vyrovnaného stavu. Tatran si nakoniec prehral celý zápas v záverečných 15 minútach. Inkasoval až trikrát, a tak Kotešová získala po výhre 1:4 prvé body v sezóne.

Čierne – Belá 3:0 (1:0)

Góly: 3. a 80. Puček, 56. Pliešovský, R: Róbert Chmúrny, 200 divákov, ŽK: 65. Peter Staňo, 12. Kristián Krška, 43. Peter Puček.

BELÁ: Tichák – S. Šipčiak, Skaličan, Laščiak, R. Šipčiak, Špirka (60. Mihalčatin), Švec (74. Kopera), Krška, Mintách (70. Svetlovský), Kubík, Žingora (70. Ištočko).

Domáci sa potrebovali revanšovať za slabý výkon z druhého kola. Skóre otvorili už v 3. minúte, keď Ticháka v bráne hostí z Belej prekonal Puček – 1:0. Od tohto momentu sa na druhý gól čakalo až do 56. minúty. Do dvojgólového vedenia poslal domácich Pliešovský – 2:0. Posledné slovo mal Puček, ktorý uzavrel skóre na konečných 3:0 svojim štvrtým gólom v sezóne.

Ostatné výsledky: Turzovka – Stará Bystrica 4:0, Vysoká nad Kysucou – Skalité 5:3.

1. Tatran Turzovka 3 3 0 0 10:1 9

2. Vysoká nad Kys. 3 3 0 0 13:6 9

3. TJ Višňové 3 2 1 0 13:3 7

4. FK Predmier 3 2 1 0 8:4 7

5. ŠK Čierne 3 2 0 1 8:6 6

6. TJ Oščadnica 3 3 0 1 4:4 6

7. OFK Kotešová 3 1 0 2 8:8 3

8. Slovan Skalité 3 1 0 2 8:9 3

9. TJ Stará Bystrica 3 1 0 2 3:8 3

10. ŠK Belá 3 1 0 2 2:9 3

11. FK Strečno 3 0 2 1 4:5 2

12. MFK Bytča 3 0 1 2 3:6 1

13. ŠK Gbeľany 3 0 1 2 4:9 1

14. TJ Fatran Varín 3 0 0 3 0:10 0