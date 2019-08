Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

19. aug 2019 o 10:57 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa zamerali na tieto témy:

Téma z titulky: Obedy pre žiakov stoja samosprávy nemalé peniaze. Dotácia nie je šťastne navrhnutá, tvrdí mamička troch detí

Obedy pre žiakov stoja samosprávy nemalé peniaze. Dotácia nie je šťastne navrhnutá, tvrdí mamička troch detí Bude súťaž na prevádzkovateľa trate Žilina – Rajec férová? Alternatívni železniční dopravcovia v Európe si myslia, že by mohla byť na mieru ušitá štátnym železniciam

Dožije sa hokej 95. narodenín? Poslanci by o ňom mali hlasovať ešte raz. Definitívne.

Prezidentku Čaputovú počas návštevy Žiliny zaujímali sociálne témy a doprava

Krátke správy z nášho kraja: informácie z Gbelian, Turia, Malej Fatry či Dolnej Tižiny

Janka a Miška šijú kroje tradične, zaujímajú sa ale aj o ich význam. To tradičné sa vytráca, myslia si autorky ľudových krojov

Nový Sagan sa volá Vaneska Petrovská a je z Bytče. Absolútnou majsterku SR medzi ženami a majsterku sveta do 15 rokov zaradil časopis Biker medzi 10 najväčších talentov slovenskej horskej cyklistiky

Šošoni pokračujú v spanilej jazde, po piatich zápasoch majú na konte plný počet bodov

Bohatá príloha o dedinskom futbale: príbehy, fotografie, zaujímavostí

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.