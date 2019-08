Bránu Stráňav hájil 16-ročný Klocaň. Hral sa výborný zápas, zhodli sa Janči a Šuhaj

Mladučký brankár sebavedomým výkonom držal dobre hrajúci Baník v hre o postup.

16. aug 2019 o 17:45 Tomáš Hládek

Stráňavám prisúdil žreb Slovnaft cupu Martin. Treťoligista pricestoval pod Polom v roli jasného favorita, keďže domáci Baník trápia početné zranenia. Domáci futbalisti sa však Šuhajovej družine smelo postavili a dlho sa hralo za bezgólového stavu. O všetkom rozhodla až nešťastná penalta, po ktorej už domáci aj napriek snahe nedokázali s výsledkom už nič urobiť.

V športovom prostredí bolo 400 divákov svedkami skutočne kvalitného stretnutia.

„Vedeli sme, že pohárový zápas je špecifický. Dali sme priestor širšiemu kádru. Nabádal som však hráčov, že nás čaká ťažký súper, jeden z najkvalitnejších v štvrtej lige. Pôda v Stráňavách je veľmi horúca. Baník predvádza dlhodobo kvalitné výkony v štvrtej lige. Zobral som to však na seba a šiel som do risku, keď som spravil sedem zmien oproti ligovému zápasu cez víkend. Mladí chlapci sa zhostili šance,“ hodnotil zápas bezprostredne po jeho skončení lodivod martinského Fomatu Pavol Šuhaj.

Hosťujúci kouč postavil na pohárové stretnutie mladý tím, ktorému chýbal vo finálnej fáze väčší pokoj na kopačkách.

„Hral sa fantastický zápas pre oko diváka z oboch strán. Bolo to o pohybe, o kombináciách. Samozrejme, niektorým našim chalanom chýba finálna myšlienka alebo pokoj vo finálnej fáze, keď sme si súpera otvorili cez krídelné priestory, kde sa dalo tvoriť. Súper bol však veľmi dobre organizovaný v defenzíve a nepúšťal nás do vyložených šancí. Naopak, domáci mali v prvom polčase jednu obrovskú šancu, kde to vyriešil zle ich útočník. Keby to dával pod seba, tak je zle nedobre. Na naše šťastie to zle zakončil,“ hodnotil najväčšiu šancu prvého polčasu Šuhaj.

Priateľské prostredie

Kto by čakal nejakú nevraživosť medzi trénermi musel byť sklamaný. Obaja tréneri si po zápase zložili viacero komplimentov a zápas priniesol skutočne pozitívnu emóciu pre všetkých divákov.

„Tak ako povedal aj hosťujúci tréner, obe mužstvá sa pričinili o kvalitný zápas. Bol to zápas na úrovni vrchnej polovice tretej ligy. Stretnutie malo výborné tempo a o to viac si cením hodnotenie trénera hostí, ktorý vyzdvihol našu hru. Myslím si, že Martin bude ašpirovať na popredné priečky v tretej lige, pretože je tam vidieť dobrá robota trénera Šuhaja. Takto by mal vyzerať klasický pohárový zápas. Chlapci šli na doraz, vyžmýkali zo seba všetko a mať v mužstve takýchto hráčov, to by som prial každému trénerovi. Ocenili to na záver aj diváci, ktorí vytlieskali hráčov,“ vyzdvihol svojich zverencov domáci kormidelník Ján Janči.

Počas polčasovej prestávky prizvukoval hosťujúci tréner hráčom víkendový zápas domácich. Podľa kouča Fomatu bol najslabším článkom zápasu rozhodca Faber, ktorý aj Šuhaja odmenil v prvom polčase žltou kartou.

„Do druhého polčasu som vravel chalanom, že domáci to nemôžu vydržať, pretože hrajú v tej istej zostave ako hrali v nedeľu. Videl som, že v závere im už dochádzali sily. My sme sa hru snažili oživiť jedným striedaním cez polčas. Teší ma, že neboli žiadne zákernosti a môžem povedať, že najslabším článkom bol rozhodca, ktorý kazil plynulosť hry. My sme šťastní, že sme postúpili. Neriešime tretie kolo pohára proti Ružomberku, ale najbližší víkendový zápas proti Žarnovici,“ dodal Šuhaj.

Domáceho šéfa lavičky mrzel výsledok zápasu, o ktorom rozhodla penalta. Tá bola mimoriadne smolná, keď Bugalu v snahe zabrániť centru trafila lopta pri sklze do ruky.

„Škoda, že zápas rozhodla penalta. Treba povedať, že bola spravodlivo nariadená. Nič sa nedá robiť, ideme v súťaži od zápasu k zápasu a verím, že chalani predvedú takéto výkony aj v štvrtej lige. Tak ako povedal tréner Martina, vážim si to, čo odviedli moji chlapci v tomto zápase, keďže sme hrali v nedeľu náročný zápas v Diviakoch,“ vyzdvihol svojich hráčov Ján Janči.

Obaja tréneri sa veľmi dobre poznajú už niekoľko rokov. Šuhaja domáci príjemne prekvapili.

„Stráňavy ma neprekvapili svojou hrou. S Jankom (Ján Janči tréner Stráňav – pozn. autora) sa poznáme dlhé roky už z pôsobenia z MŠK. On pozná moju robotu a ja zas tú jeho. Samozrejme, je iný potenciál v Martine a iný v Stráňavách. Nechcem znehodnocovať štvrtú ligu, ale predsa tá početnosť tréningov v tretej lige je niekde inde. Vedel som, že majú výborne prepracovanú defenzívu, výborný stred poľa a kvalitnú stopérsku dvojicu. Možno som troška prekvapil domáceho kouča, že som na hrot nepostavil Vajagiča, ale dal som tam ešte vyššieho hráča Boďu. Domáci tréner ma prekvapil pozitívne tým, že jeho zverenci vydržali 75 minút v tej istej zostave, čo hrali v nedeľu v Diviakoch,“ dodal na záver Pavol Šuhaj.

Ostrý debut 16-ročného Klocaňa

Mnohí diváci museli pri príchode na štadión prekvapení. V bráne domácich sa proti favorizovanému súperovi objavil len 16-ročný talentovaný Timotej Klocaň. Mladý brankár cítil v deň zápasu poriadnu nervozitu.

„Bol som dosť v strese. Vedel som približne týždeň pred zápasom, že pôjdem do brány proti Martinu. Snažil som sa pripraviť na zápas, čo najlepšie. Týždeň som to zvládal v pohode, ale až dnes ráno to na mňa doľahlo. Myslím si, že sme to s chalanmi zvládli a škoda, že zápas rozhodla smolná penalta,“ hovoril bezprostredne po zápase pre MY Žilinské noviny strážca stráňavskej svätyne.

Talentovaného brankára vyzdvihol po zápase aj tréner Stráňav.

„Vieme, čo sa v Timovi Klocaňovi skrýva. Je síce vedený ako dvojka, ale je rovnocenný s Milanom Ságom. Ako sme aj mali možnosť vidieť, zhostil sa svojej úlohy veľmi dobre. Je v ňom veľký potenciál a dúfam, že nám ho neuchmatnú veľké kluby v najbližšom prestupovom období. Je to chalan, ktorý tu vyrastá odmalička a žije pre Stráňavy. Popri práci trénera Murárika alebo mojej práci mu tu šancu dáme a verím, že budeme o ňom ešte veľa počuť. Každopádne, my sme sa nebáli nasadiť tohto hráča a bola to ideálna príležitosť ho nasadiť. Našu dôveru splatil,“ pochválil svojho zverenca Janči.

Nervozita nebola na mladom gólmanovi vôbec vidieť. Sebavedomým výkonom bol Baníku oporou.

„V prvom polčase som sa chytil na ľahkých strelách. Dobrú prácu odviedli chalani v obrane, ktorí mi značne pomohli. Druhý polčas už tá nervozita taká nebola a teším sa, ak mi dá tréner dôveru aj cez víkend,“ hovorí Klocaň.

V 70. minúte si loptu na biely bod postavil Moďoroši, ktorý zahral svojou exekúciou domácemu brankárovi poriadne na nervy.

„Myslel som si, že dá „panenku“. Dosť ma znervóznilo ako pomaly sa k exekúcii penalty rozbiehal hosťujúci hráč. Škoda, mohol som ešte počkať. Penalta sa dá chytiť, ale je to viac-menej lotéria,“ zakončil talentovaný strážca stráňavskej brány.

OŠK Baník Stráňavy – MŠK Fomat Martin 0:1 (0:0)

Gól: 70. (pen.) Moďoroši. Rozhodoval Faber, 400 divákov. ŽK: Boďa, Moďoroši, Palenčár, Šuhaj (MARTIN).

STRÁŇAVY: Klocaň – Ivan, Janči M., Janči L., Remek (85. Chasník), Bugala, Ďuratný, Zajac, Schmiester (82. Kubica), Chrachala (89. Brezáni J.), Lajš.