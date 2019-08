Výsledky, komentáre a ohlasy po 2. kole Slovnaft Cupu

Predmier a Strečno prekvapili súperov z vyšších súťaží.

16. aug 2019 o 14:23 Tomáš Hládek

OŠK Baník Stráňavy – MŠK Fomat Martin 0:1 (0:0)

Gól: 70. (pen.) Moďoroši. Rozhodoval Faber, 400 divákov. ŽK: Boďa, Moďoroši, Palenčár, Šuhaj (MARTIN).

STRÁŇAVY: Klocaň – Ivan, Janči M., Janči L., Remek (85. Chasník), Bugala, Ďuratný, Zajac, Schmiester (82. Kubica), Chrachala (89. Brezáni J.), Lajš.

Úvod stretnutia patril hosťom, ale svoju snahu v úvodnej päťminútovke do väčšej šance nepretavili. Potom sa osmelili aj domáci, no strelu Zajaca z ľavej strany vyrazil Hažer na roh. Obraz hry sa nemenil a Fomat zatápal domácim najmä v krídelných priestoroch. V 22. minúte šli Martinčania do prečíslenia, avšak v poslednej chvíli dokázal odvrátiť na roh Marek Janči. Po 25. minútach sa obraz hry zlomil a začali viac hroziť aj futbalisti Stráňav. Aj keď stretnutie góly neprinášala, tak sa hral pozerateľný hore-dole futbal. V 35. minúte si obhodil stopéra Fomatu na poliacej čiare Lajš, šiel do úniku, no namiesto nahrávky pod seba zvolil veľmi zlú strelu. Mohlo sa potvrdiť známe nedáš-dostaneš, ale Boďa v tutovke hlavičkoval mimo.

Súvisiaci článok FOTO: Bánová takmer prekvapila Trnavu. Bolek ocenil domácich, Ďurica mal zmiešané pocity Čítajte

Aj v druhom polčase pokračoval atraktívny zápas, ktorému však chýbal gól. Do vedenia mohli ísť Martinčania, ale Boďa dvakrát stroskotal na sebavedomom Klocaňovi. V 62. minúte sa ocitol v tutovke Lajš, no namieril len do brankára. O tri minúty rozvlnil vrchnú sieť domácej bránky Dinga. V 70. minúte trafil jeden z martinských hráčov nešťastne do ruky Bugalu a z nariadenej penalty sa nemýlil Moďoroši – 0:1. O desať minút mohol vyrovnať Ďuratný, ale z dobrej pozície zakončil veľmi slabo. Stráňavy si v týchto momentoch vypracovali veľký nápor a zavreli na niekoľko minút Martin vo vlastnej šestnástke, avšak hosťujúci hráči obetavo blokovali pokusy Stráňav. Spečatiť víťazstvo mohol Boďa, ale po centri z ľavej strany poslal tutovku nad bránu. Stráňavy už vyrovnať nedokázali a s Martinom prehrali o jeden gól.

TJ Jednota Bánová – FC Spartak Trnava 2:3 (0:0)

Góly: 48. Jasenovský, 90. (pen.) Kubena – 58. Mesík, 61. Lovat, 85. Sobczyk. Rozhodoval Kišš, 1500 divákov. ŽK: Mravec, Bičan, Štefánik – Lovat, Tešija. ČK: 78. Mravec – 89. Turňa.

BÁNOVÁ: Kosa – Bičan (77. Bielik), Kubena, Mravec, Bendík (86. Kocian) – Lazar, Horecký, Ďurica – Harman (61. Štefánik), Švikruha, Jasenovský.

Futbalový sviatok v Bánovej odštartoval pokus Oršulu, ktorý Kosa s námahou vytlačil na roh. V 13. minúte ukázal veľký cit na nohe Tomáš Ďurica, ktorý pekným oblúčikom vysunul Jasenovského, ten sa rútil na Boleka, prehodil si loptu na silnejšiu ľavú nohu a v tom momente mu ju vypichol vracajúci sa stopér Trnavy. Po následnom rohu skončil volej jedného z domácich hráčov vysoko nad. O desať minút pohrozil Dangubić, ale mieril nad. Zvyšok prvého polčasu väčšie šance nepriniesol. Loptu mal častejšie na svojich kopačkách Spartak, ale dopredu bola nebezpečnejšia Bánová.