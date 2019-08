FOTO: Bánová takmer prekvapila Trnavu. Bolek ocenil domácich, Ďurica mal zmiešané pocity

Strelec úvodného gólu Peter Jasenovský vyzdvihol výbornú partiu, ktorá sa v Bánovej stretla.

15. aug 2019 o 14:26 Tomáš Hládek

Trnava sa po vyše dvoch týždňoch predstavila v Žiline opäť, keď úradujúci šampión Slovenského pohára zavítal do mestskej časti Bánová. Húževnatý treťoligista kládol Spartaku odpor a takmer sa postaral o senzáciu. Hostia však kvalitu potvrdili a po zlepšenej hre v druhom polčas priviedli zápas do víťazného konca.

Pre futbalistov Bánovej to bol nepochybne veľký deň, keď si mohli zmerať sily s jedným z najlepších slovenských tímov.

„Bol to pre nás veľký sviatok, keď k nám zavítal veľký súper. Teší ma hlavne divácka kulisa, čo nevídame často v Bánovej a ľudia si museli prísť na svoje. Hanbu sme si neurobili a boli sme Spartaku dôstojným súperom. Vyhrávali sme, ale dostali sme dva rýchle góly. Hlavne ten po rohovom kope, to by sa nám nemalo stávať. Potom sme kondične odišli, čo sa dalo očakávať. Následne sme mali pološancu, ktorú sme nepremenili a oni dali na 3:1. Zápas sa potom už len dohrával. Veľmi kladne hodnotím tento zápas a môžeme ísť z ihriska so vztýčenými hlavami. Bol to dobrý zápas aj pre divákov, ktorí videli päť gólov,“ hodnotil zápas bezprostredne po zápas strelec prvého gólu Jednoty Peter Jasenovský.

Domáci sa na pohárové stretnutie chystali v zabehnutých koľajach.

„Príprava špeciálna nebola. Hrali sme v nedeľu majstrovský zápas, čiže sme mali na prípravu dva dni. Zápas sme si chceli hlavne užiť, čiže ani o nervozite z našej strany sa hovoriť nedá. Chalani, ktorí sú v tíme, hrávali vyššie súťaže, takže už nejaké skúsenosti mali,“ hovoril bezprostredne po zápase tréner Bánovej Michal Molnár.

V úvodnom polčase sa hral vyrovnaný futbal. Trnavčania sa cez obranu domácich presadiť nedokázali a väčšie náznaky si vypracovávali najmä behaví Jasenovský a Harman. Hosťujúcej obrane pomohol aj skúsený český brankár Petr Bolek.

„Vedeli sme, že domáci tím dá do toho všetko. Samozrejme, svoje zohrala aj podpora divákov. Zase sme však začali tak, že prvý polčas bol z našej strany nemastný neslaný. Bánová mala väčšie náznaky šancí a my sme ich hasili na poslednú chvíľu. Je to stále dookola a je to ťažké. Dostaneme prvý gól a až potom sa začneme prebúdzať. Až vtedy prišiel impulz pre nás. Možno je to aj tým, že domáci už tak kondične nevládali ako my. Ja sledujem všetky pohárové súťaže a aj v Nemecku sa dejú prekvapenia. Pre tieto menšie tímy je to sviatok a ani dnes to nebolo ďaleko od prekvapenia. Ťažko však povedať, či to bolo o motivácii. Je jedno, či to je prvé kolo pohára, alebo semifinále. My sa chceme dostať niekam a našim cieľom je finále,“ hodnotil stretnutie brankár Trnavy Petr Bolek.

Ďurica mal zmiešané pocity, Bolek vyzdvihol domácich

Jedným z najskúsenejších hráčov Bánovej je Tomáš Ďurica. Kreatívny stredopoliar viackrát potvrdil cit v nohe a dirigoval ofenzívne akcie domácich.

„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Pred zápasom som hovoril, aby sme si neurobili hanbu. Teraz po zápase mám zmiešané pocity. Vyhrávali sme 1:0, mali sme pološance. Škoda, že sme neudržali dlhšie to vedenie. Potom si to už Trnava uhrala. Keby sme dali na 2:3 skôr, možno by bola z toho ešte dráma. Ľudia boli spokojní, hrá sa pre nich, čiže aj ja som spokojný. Som jeden z najskúsenejších, čiže bolo to o tom, aby som to na ihrisku trocha “ukočíroval“,“ hovoril po zápase skúsený stredopoliar, ktorý sa proti Spartaku gólovo viackrát presadil ešte z čias pôsobenia v žilinskom MŠK.