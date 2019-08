Bytčianske kung-fu je druhé na svete

15. aug 2019 o 10:38 Michal Filek

BYTČA. Prednedávnom sa v Číne uskutočnili majstrovstvá sveta v kung-fu. Striebornú medailu si v kategórii dvojíc v cvičení zbraň proti zbrani vybojovali Michal Repčík a Igor Sakala z bytčianskej školy Jána Hrankaya. Zaznamenali tak najväčší úspech slovenského kung-fu.

Druhí za Egypťanmi

Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo 5 300 účastníkov zo 40 krajín z celého sveta. Samotná súťaž bola rozdelená do viacerých kategórií a trvala tri dni.

„Nešlo o kontaktné cvičenie, ale predvádzanie zostáv. Buď človek cvičil sám, alebo vo dvojici. Buď bez zbrane, alebo so zbraňou. My sme skončili druhí so zostavou šabľa proti kópii. Majstrami sveta sa stali Egypťania,“ prezradil Michal.

Michal cvičí v škole Jána Hrankaya v Bytči 20 rokov, prakticky od nej otvorenia. Mal vtedy 16.

Dnes tvrdí, že kung-fu je preňho celoživotnou záležitosťou. „Je to výborné cvičenie na telo, na myseľ, na koncentráciu. Človek pri tom veľmi dobre vypne hlavu, oddýchne si od všetkého. Výborné je to aj po fyzickej a zdravotnej stránke. A tiež pre sebaobranu,“ hovorí Repčík. Michal cvičí tak často, ako sa mu dá. Niekedy 6-krát týždenne, inokedy, keď mu to pracovné a iné povinnosti nedovolia, menej. Ale vždy je v telocvični tak často, ako je to možné. Práve to je typické pre všetkých prívržencov tohto umenia. Na majstrovstvá sveta sa pripravoval prakticky niekoľko mesiacov v kuse. Ale oplatilo sa.