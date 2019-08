Organizáciám v Žiline vyplatili 1,6 milióna eur z dvoch percent dane

V Žiline získalo 328 organizácií spolu 1,6 milióna eur z dvojpercentného podielu zo zaplatenej dane za rok 2018.

15. aug 2019 o 10:27 SITA

ŽILINA. V Žiline získalo 328 organizácií spolu 1,6 milióna eur z dvojpercentného podielu zo zaplatenej dane za rok 2018. Objem financií, ktorý prichádza organizáciám v meste po zdaňovacom období, má narastajúci trend. Žilina sa zaradila medzi top tri krajské mestá za Bratislavou a Košicami. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v rámci projektu Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTY, realizovaného v Prešove, pripravilo občianske združenie Dianovum.

Najväčšia suma 336 607,54 eura bola vyplatená Nadácií spoločne pre región. Nadácia vznikla v roku 2004 s cieľom naštartovať nový spôsob vnímania tretieho sektora v regióne. Už niekoľko rokov úspešne spolupracuje na projekte získania 2 % pre materské, základné a stredné školy v regióne, pre zdravotnícke zariadenia a deti s telesným postihnutím. Nadácia si prvenstvo drží od roku 2016.



Druhou organizáciou sa stal Energeticko – Chemický odborový zväz (ZO ECHOZ) Stredoslovenská energetika a.s. (SSE) Žilina. Tomu bola vyplatená suma 60 143,92 eura. ZO ECHOZ sa snaží nadstaviť transparentné podmienky k súčasným odborovým organizáciám. Ako uvádza na svojej stránke, odbor sa snaží zastupovať zamestnancov jednotlivých štyroch spoločností skupiny SSE, riešiť ich problémy a dosahovať vzájomné dohody so zamestnávateľmi. Vytvárajú podmienky vzájomnej komunikácie, nezávisle na podnikových komunikačných systémoch a dostupnosti prostredníctvom firemných e-mailových adries. Taktiež poskytuje liečebno-rekondičné pobyty pre zamestnancov SSE.



Treťou podporovanou organizáciou sa stal Academic Žilinská univerzita v Žiline. Za rok 2018 získal z dvojpercentného podielu zo zaplatenej dane 37 568, 93 eura Academic Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA) je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním je rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov a ostatnej verejnosti, a to vytváraním podmienok pre spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času so zreteľom na etické a zdravotné hľadiská vo všetkých oblastiach telesnej výchovy a športu, uvádza organizácia na svojej stránke.



Mimovládnym organizáciám pôsobiacim v ôsmich krajských mestách na Slovensku bolo v roku 2018 vyplatených vyše 39 miliónov eur venovaných z dvoch percent z dane. Celková vyzbieraná čiastka predstavovala na celom Slovensku vyše 68,3 milióna eur.