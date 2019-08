Regionálny futbal: Teplička deklasovala Závažnú Porubu

Bánová už má na konte prvú výhru v tretej lige.

12. aug 2019 o 18:22 Tomáš Hládek

III. liga Stred

ŠK Kováčová – TJ Jednota Bánová 1:3 (1:2)

Góly: 10. Kurta – 7. Ďurica, 12. Švikruha, 86. Jasenovský. Rozhodoval Hraško, 420 divákov. ŽK: Bičan.

BÁNOVÁ: Kosa – Bielik (59. Kocian), Kubena, Bendík, Lazar, Horecký, Bičan, Ďurica, Mráz, Jasenovský (87. Harman), Švikruha (84. Štefánik).

Kováčová v prvom kole sezóny prekvapivo zdolala druhý celok uplynulej sezóny tretej ligy, keď po góloch Giertla a Turňu vyhrala v Rimavskej Sobote. Bánová chcela v druhom kole odčiniť zaváhanie proti Oravskému Veselému a to sa jej napokon aj podarilo. Zápas v Kováčovej mala od úvodu pevne vo svojich rukách, už v siedmej minúte sa hostia radovali po peknej strele Ďuricu. Prameň kontroval o tri minúte, keď po chybe hostí vyrovnával Ukrajinec Serhiy Kurta. O dve minúty však Bánová opäť viedla, keď po vysunutí Horeckého zavesil Švikruha. Už pred odchodom do šatní mohol byť rozdiel v skóre dvojgólový, avšak Bičan netrafil z piatich metrov prázdnu bránu. V druhom polčase Bánová dominovala. V 60. minúty mohlo byť už 5:1, ale nebolo. Definitívu víťazstvu dal až v závere po úniku Jasenovský, ktorý prehodil brankára Strapca a rozvlnil sieť. Bánová zaslúžene vyhrala a mohla zvíťaziť aj vyšším rozdielom.

Ostatné výsledky: Rakytovce – Liptovská Štiavnica 1:1, Lučenec – Fiľakovo 2:1, Čadca – Rimavská Sobota 2:1, Liptovský Hrádok – Zvolen 0:0, Krásno nad Kysucou – Martin 2:2, Žarnovica – Kalinovo 1:1, Oravské Veselé – Námestovo 1:0.

1. Oravské Veselé 2 2 0 0 3:0 6

2. MŠK FOMAT Martin 2 1 1 0 7:2 4

3. TJ Kalinovo 2 1 1 0 3:1 4

4. MFK Zvolen 2 1 1 0 2:0 4

5. Liptovský Hrádok 2 1 1 0 2:1 4

6. FTC Fiľakovo 2 1 0 1 4:2 3

7. TJ Jednota Bánová 2 1 0 1 3:3 3

8. ŠK Prameň Kováčová 2 1 0 1 3:3 3

9. MŠK Námestovo 2 1 0 1 1:1 3

10. FK Čadca 2 1 0 1 2:3 3

11. MŠK Lučenec 2 1 0 1 2:6 3

12. FK Rakytovce 2 0 1 1 2:3 1

13. MFK ŽARNOVICA 2 0 1 1 1:2 1

14. Liptovská Štiavnica 2 0 1 1 2:4 1

15. Krásno nad Kysucou 2 0 1 1 2:4 1

16. Rimavská Sobota 2 0 0 2 1:4 0

IV. liga Sever

OFK Teplička nad Váhom – ŠK Závažná Poruba 5:1 (4:0)

Góly: 10., 17. a 73. Blaščík, 20. Prokin, 32. (pen.) Labuda – 89. Kutlík. Rozhodoval Belko, 200 divákov. ŽK: Prokin – Hlušák.

TEPLIČKA: Ďuríček – Surma, Todorov, Beniač, Padala (73. Jaššo), Žitník (61. Cingel), Mrázik, Jánošík, Blaščík (78. Poljak), Prokin (68. Gajdošík), Labuda (41. Rybárik).

Futbalisti Závažnej Poruby pochopili už v prvom polčase, že im pod Dubňom ruže nepokvitnú. Domáci sa ujali vedenia v 10. minúte zásluhou Blaščíka. O sedem minút navýšil vedenie Tepličky hlavou ten istý hráč. V 20. minúte rozohrali peknú akciu Labuda, Blaščík a Prokin a tretí menovaný navýšil vedenie Tepličanov. O dvanásť minút bol faulovaný v pokutovom území Labuda a sám menovaný dal na priepastných 4:0. Navýšiť vedenie Tepličky mohli v prvom polčase ešte Mrázik a Surma, ale tutovky nepremenili. Hostia pohrozili v 40. minúte, no Todorov vykopol loptu z bránkovej čiary. V 41. minúte sa zranil Labuda a musel byť striedaný Rybárikom. Po zmene strán Teplička kontrolovala vedenie. Hostia sa snažili o skorigovanie, ale gól padol na opačnej strane, keď hetrik dovŕšil Blaščík. V 89. minúte kozmeticky upravil výsledok po rohovom kope Kutlík. Pred peknou návštevou predviedli domáci futbalisti kvalitný výkon a zaslúžene zvíťazili.

ŠK Diviaky – OŠK Baník Stráňavy 1:2 (1:2)

Góly: 6. Kollár – 25. a 36. Lajš. Rozhodoval Ježík, 300 divákov. ŽK: Mandík, Koleno – Sága, Janči M., Bugala, Ďuratný.

STRÁŇAVY: Sága – Ivan (72. Hanuliak), Janči M., Janči L., Bugala, Ďuratný, Zajac, Chrachala (89. Ondák M.), Lajš, Schmiester, Remek (22. Brezáni J.).

Víťazstvo Stráňav sa na Turci rodilo veľmi ťažko. Domáci hrali dobrý kombinačný futbal a zaskočili gólom Stráňavcov, keď po nedôslednom bránení stredových hráčov dal k žrdi Kollár – 0:1. Hostí však tento gól nezlomil a začali hrať typický kombinačný futbal. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho čakať a po krídelnej akcii Chrachalu sa k lopte dostal Lajš a začínalo sa odznova. O jedenásť minút vyprodukovala chybu domáca obrana a pozorný Lajš poslal Baník do vedenia. Zverenci Jána Jančiho mohli svoje vedenie navýšiť ešte v prvom polčase, ale Bugala z pár metrov netrafil a Schmiester zakončil svoj únik strelou do brankára. Diviaky herne nezaostávali, a tak sa po kvalitnom prvom polčase šlo do šatní za stavu 1:2. V druhom polčase hostia viac strácali lopty, ale aj napriek tomu mohli navýšiť svoje vedenie, svoje tutovky však nepremenili. Po dobrom výkone sa Baník naladil na pohárový duel s Martinom víťazne.

OŠK Rosina – TJ Belá-Dulice 1:0 (1:0)

Gól: 43. Tabak. Rozhodoval Železňák, 120 divákov. ŽK: Jaroš, Kadik, Drexler – Huličiar, Mráz.

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Kroupa, Gajdoš M., Riecky, Tabak, Hruboš (70. Drexler), Pudík, Líška, Šemik (80. Kurucár), Kubík (61. Jaroš).

Do Rosiny pricestoval silný tím Belej. V bojovnom zápase si prvú väčšiu šancu vypracovali zverenci Tomáša Bolibrucha, ale tá ostala nevyužitá. OŠK udrelo v závere polčase. Domáci rozohrávali priamy kop z ľavej strany, k odrazenej lopte sa dostal Tabak a hlavičkou poslal Rosinu do vedenia. Po zmene strán sa hostia snažili o vyrovnanie, ale vo veľkej šanci jeden z hráčov hostí minul bránu. Domáci mali taktiež šance na prikrášlenie víťazstva, no tie ostali nevyužité. Rosina tak vyhrala najtesnejšie 1:0.

Ostatné výsledky: Staškov – Kysucké Nové Mesto 2:1, Žabokreky – Tvrdošín 0:2, Makov – Bobrov 7:0, zápas Rajec – Dolný Kubín je na programe 29. 08. o 16:30 hod.

1. ŠK Makov 2 2 0 0 11:2 6

2. Teplička nad Váhom 2 2 0 0 9:2 6

3. FK Staškov 2 2 0 0 6:1 6

4. ŠK Tvrdošín 2 2 0 0 4:1 6

5. OŠK Baník Stráňavy 2 2 0 0 4:2 6

6. Kysucké Nové Mesto 2 1 0 1 3:2 3

7. OŠK Rosina 2 1 0 1 2:2 3

8. Závažná Poruba 2 1 0 1 4:6 3

9. Dolný Kubín 1 0 0 1 1:2 0

10. ŠK Diviaky 2 0 0 2 2:4 0

11. FK Rajec 1 0 0 1 2:4 0

12. FK Žabokreky 2 0 0 2 1:5 0

13. Belá – Dulice 2 0 0 2 0:5 0

14. ŠK Bobrov 2 0 0 2 1:11 0

V. liga skupina A

FK Predmier – ŠK Čierne 4:1 (0:1)

Góly: 54. Novisedlák, 57. a 66. (oba z penalty) Šebík, 88. Hrobárik – 42. Pliešovský. Rozhodoval Plavecký, 200 divákov. ŽK: Praženica – Malik J.

PREDMIER: Uríček – Klus T., Pobijak M. (72. Rosa), Pistovčák S. (83. Hrobárik), Pistovčák T. (86. Gaňa), Praženica (77. Čička), Novisedlák, Slobodník, Šimoník (90. Masiarik), Šebík, Husár.

Predmier sa v prvom polčase hľadal, čo využil kvalitný súper z Čierneho na gól Pliešovského, ktorý potrestal chybu v obrane domácich. V druhom polčase nakopol domácich gól Novisedláka. Následné akcie hasili hostia za cenu nedovolených zákrokov a dve penalty premenil Šebík. V závere ešte po kombinácii do vnútra šestnástky definitívne pochoval snahy hostí Hrobárik. Čierne chcelo hrať futbal, ale na Predmier nevyzrelo. Domáci si zaslúžene pripisujú tri body do tabuľky.

FK Strečno – TJ Višňové 3:3 (1:1)

Góly: 25. Kosa, 76. a 86. (pen.) Beháň J. – 2. Turský, 63. Pažický, 81. Štefunda. Rozhodoval Scherer, 200 divákov. ŽK: Oberta, Barošinec.

STREČNO: Matejčík – Bielik (65. May), Beháň P., Tučník (46. Čičmanec), Barošinec, Oberta, Beháň J., Kosa (75. Kocian), Trpiš, Rolček (80. Ceplák), Svrček.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Štefunda, Minarčik, Majtán, Došlík (62. Ťažký), Majtanik, Pažický, Turský (83. Mano), Šimun (46. Štefanica A.), Tandara (85. Janík), Štefanica O. (75. Šottník).

Úvod stretnutia vyšiel Višňovému, keď sa už po pár sekundách presadil Turský. Strečno kontrovalo ešte v prvom polčase, gól vsietil Kosa. Po zmene strán prinavrátil vedenie hosťom Pažický. O trinásť minút bolo vyrovnané zásluhou Jakuba Beháňa. O päť minút sa presadil Štefunda a Višňové tretíkrát v zápase viedlo. Strečno však dokázalo aj po tretíkrát vyrovnať, keď penaltu premenil Jakub Beháň. V Strečne si celky body rozdelili.

TJ Varín – TJ Oščadnica 0:2 (0:2)

Góly: 19. Budoš, 40. (pen.) Vašťík. Rozhodoval Majerčík, 100 divákov. ŽK: Hruška T. – Blahovec, Belák, Ganišin.

VARÍN: Šmida – Kadrliak, Zimen, Williger (46. Lopušan), Koňušiak P., Lutišan, Repáň, Kubala (46. Kubík), Ondráš (61. Zimen), Hruška P., Hruška T.

Oščadnica sa ujala vo Varíne vedenia už v 19. minúte, keď sa po chybe domácich v pokutovom území presadil Budoš. O 20 minút navýšil vedenie hostí z penalty Vaštík. Varín sa snažil o vyrovnanie, ale hráčov Fatranu opäť zradila koncovka. Trápenie Varínčanov v zakončení pokračuje, keď tentoraz nestačili na Oščadnicu v pomere 0:2.

ŠK Belá – MFK Bytča 2:0 (1:0)

Góly: 23. Mintách, 84. Šugár. Rozhodoval Barboriak, 150 divákov. ŽK: Šipčiak R., Mintách, Šipčiak S. – Sirej, Karafa, Gašperík, Pastorek. ČK: 56. (po druhej ŽK) Gašperík.

BELÁ: Zimen – Macho (86. Franek), Šipčiak S., Skaličan (65. Ištočko), Laščiak, Šipčiak R., Špirka, Švec (76. Kopera), Krška, Mihalčatin (46. Žingora), Mintách (70. Šugár).

BYTČA: Porubčan – Janásek (46. Pavlík), Schwarz, Gajdošík, Gašperík, Čikota, Šichman (60. Pastorek), Sirej, Karafa, Šamaj (74. Kecík), Jánošík.

Belá chcela po vysokej prehre vo Višňovom uspieť proti Bytči, čo sa jej aj podarilo. Do vedenia poslal domácich v 23. minúte Mintách. Na ďalší gól si 150 divákov muselo počkať až do záveru zápasu. V 84. minúte si hostia neustrážili Šugára a ten poistil výhru Belej.

OFK Kotešová – FK Turzovka 1:2 (0:0)

Góly: 90. Tabak – 52. a 65. Šmahajčík R. Rozhodoval Sitár, 200 divákov. ŽK: Stískala – Stranianek, Šmahajčík M.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Valášek, Daniš, Kendy P., Stískala (68. Papšo Pa.), Mozolík P., Kendy R., Budiský, Tabak, Mikoláš, Krajči.

Všetko podstatné sa v zápase druhého kola udialo až v druhom dejstve. Už po siedmich minútach si domáca obrana nepostrážili kanoniera Rolanda Šmahajčíka a hostia viedli. O trinásť minút sa situácia zopakovala a bolo 0:2. Záverečný tlak kotešovského OFK priniesol len zníženie Tabaka, čo na zisk bodov nestačilo.

Skalité – Gbeľany 4:1

Góly: 51. F. Mudrík, 62., 88. Kubica, 68. R. Špilák – 81. Gašper. ŽK: Štrba (SKALITÉ). Rozhodoval Štefan Čordáš, 200 divákov.

GBEĽANY: Kasman – Hodoň, Gašper, Mračník, Jadroň, Miček, Sabo, Kováčik, Kašjak, Melo, Adamovský (70. Guzel).

Domáci celok stále trápi maródka, a tak angažoval nového hráča. Dres Skalitého si obliekol bývalý slovenský reprezentant Zdeno Štrba. Diváci v prvom polčase gól nevideli. Hostia umne bránili a vytvorili si aj dve dobré šance, no domáca defenzíva stála na pevných nohách. Svoje príležitosti nepremenili ani domáci, a tak sa do kabín šlo bez gólov. Po obrátke mal domáci celok jasnú prevahu a postupne pridával jeden gól za druhým. Dva z nich strelil Kubica, jeden po krásnej prihrávke od Zdena Štrbu. Nováčik sa tak z Kysúc vrátil opäť so štyrmi gólmi v sieti, keď pred týždňom nestačil na súpera z Čierneho. Skalité vyhralo zaslúžene.

Ostatný výsledok: Stará Bystrica – Vysoká nad Kysucou 0:3.

1. Vysoká nad Kysucou 2 2 0 0 8:3 6

2. FK Tatran Turzovka 2 2 0 0 6:1 6

3. FK Predmier 2 2 0 0 7:3 6

4. TJ Oščadnica 2 2 0 0 3:0 6

5. TJ Višňové 2 1 1 0 9:3 4

6. TJ Slovan Skalité 2 1 0 1 5:4 3

7. ŠK Čierne 2 1 0 1 5:6 3

8. TJ Stará Bystrica 2 1 0 1 3:4 3

9. ŠK Belá 2 1 0 1 2:6 3

10. FK Strečno 2 0 1 1 3:4 1

11. OFK Kotešová 2 0 0 2 4:7 0

12. MFK Bytča 2 0 0 2 2:5 0

13. ŠK Gbeľany 2 0 0 2 3:8 0

14. TJ Fatran Varín 2 0 0 2 0:6 0