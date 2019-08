V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

12. aug 2019 o 11:17 Alexandra Janigová

V aktuálnom vydaní nájdete tieto témy:

Novú, druholigovú sezónu hokejový klub začne bez generálneho sponzora. Bokroš: Nechcem tu len prežívať za výplatu.

Štát ide na desať rokov prenajať železničnú trať Žilina – Rajec súkromnému prepravcovi.

Sad SNP je bližšie k zmene. bude atraktívnejší.

Bytčianske kung-fu je druhé na svete.

Krátke správy z nášho kraja, obce, ulice.

Futsalisti ohlasujú zmeny. Wellington ostáva, MŠK povedie nový tréner.

Obe žilinské mužstvá získali medaily.

Rajecký maratón 2019: Účastníci chválili trať aj atmosféru, potrápilo ich počasie.

Futbalisti MŠK Žilina odohrali stretnutie 4. kola Fortuna ligy proti Ružomberku.

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.