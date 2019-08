Olympionička Danka Barteková s vodnou pištoľou a súboj o maratónsky vavrín

Domáci bežec Rastislav Kalina obsadil tretie miesto.

11. aug 2019 o 15:16 Dominika Mariňáková, Daniel Stehlík

Rajec sa v sobotu 10. augusta po roku opäť stal centrom bežeckého Slovenska. Na 36. ročník Rajeckého maratónu zavítali stovky maratóncov, polmaratóncov a inline korčuliarov nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prišli zistiť, prečo sa o ňom tvrdí, že je najkrajší, najťažší a najsrdečnejší.

Na holuby s vodnou pištoľou

Minulý rok si s deťmi zabehal majstrovský chodec Matej Tóth, tento rok predviedla svoje umenie strelkyňa Dana Barteková. Organizátori z Maratón klubu Rajec si pre ňu pripravili prekvapenie v podobe vypustených holubov a vodnej pištole.

„Do dnešného rána som o tom nevedela. Hovorím si, ježišmária, veď ja som taký ochranár prírody... Potom som si to však sama pred sebou ospravedlnila, že je to vodná pištoľ a aspoň ich trochu ovlažím,“ zareagovala s úsmevom na situáciu.

Priznala, že keď jeden z vtákov zletel na zem, trošku sa zľakla. Išlo však len o plyšovú napodobneninu: „Našťastie, bola to len sranda. Organizátori mysleli na všetko, bolo to urobené pre ľudí. Bol to vtipný, zábavný moment a ja sa teším, že sme to takto netradične odštartovali.“

