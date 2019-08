V Ružomberku futbalová dráma s víťazným koncom pre šošonov

Žilinčania po prvom polčase pohodlne viedli, napokon však museli naplno bojovať o výhru až do úplného záveru.

10. aug 2019 o 20:36 TASR

ŽILINA/RUŽOMBEROK. Oba tímy začali svižne, s ofenzívnym apetítom. Hneď v úvode domáci zahrávali rohový kop a Qose hlavou minul cieľ. V 3. minúte sa už skóre menilo, keď po Boženíkovom centri Sluka napriahol ľavačkou a jeho krížny projektil skončil vedľa prvej žrde ružomberskej svätyne – 0:1. Potom pred bránami bolo tichšie až do 27. minúty, keď po rýchlej akcii Káčera s Demirim, pálil druhý menovaný, Krajčírik loptu vyrazil, no a následne Bernát, ktorému streleckú parketu nahotoval Demiri, už rozvlnil sieť. V 31. minúte po priamom kope a umnom signáli mal Regáli na hlave kontaktný gól, lenže v tutovej pozícii mieril veľmi zle. V 40. minúte Ruža inkasovala ďalší úder, po ľavom kraji zbehol Sluka, a jeho center do brány upratal Boženík.

Do druhého polčasu lepšie vykročili Liptáci, v 54. minúte Regáliho strelu obrancovia MŠK zblokovali, ale Takáč už prestrelil všetko – 1:3. Gól ružomberskú družinu povzbudil, tá pritlačila na plyn a v 58. minúte sa presným zásahom Kostadinova vrátila do zápasu – 2:3. V 60. minúte Kaša po faule brankára MFK videl druhú žltú kartu a hostia pokračovali len s desiatimi mužmi.

„Hasprovci“ potom asi desať minút poriadne svojho súpera zvierali. V 62. minúte Qose zdiaľky vyskúšal Holeca, ktorý vytesnal loptu len pred seba. Veľmi pekný bol aj Twardzikov pokus o tri minúty neskôr. V 74. minúte sa Boženík po brejkovej akcii rútil na Krajčírika, ale ružomberský brankár ho vychytal. To isté dokázal aj o dve minúty neskôr, keď mal Žilinčan ďalšiu veľkú príležitosť. V 88. minúte sa Novotný dobre hlavou oprel do vysokej lopty, ale bolo to tesne nad. Domáci futbalisti, ktorá v druhom dejstve ukázali úplne inú tvár ako do prestávky, sa zo všetkých síl snažili o vyrovnávajúci gól. „Šošoni“ si tesné víťazstvo však ubránili.

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:3 (0:3)

Góly: 54. Takáč, 58. Kostadinov - 3. Sluka, 27. Bernát, 40. Boženík. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Poláček, ŽK: Kostadinov, Takáč - Kaša, ČK: 60. Kaša po druhej ŽK, 1654 divákov.

RUŽOMBEROK: Krajčírik - Čurma, J. Maslo, Jonec (46. Brenkus), Madleňák (81. T. Bobček) – Qose, Twardzik – Kostadinov, Takáč, Regáli – Gerec.

ŽILINA: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka – Káčer, Pečovský (65. Diaz) – Jánošík (78. Kiwior), Bernát (62. Minárik), Demiri – Boženík.