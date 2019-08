Peter Zánický: Cyklotrasy pomaličky pribúdajú

O podmienkach pri výchove mladých cyklistických talentov sme hovorili s prvým trénerom Petra Sagana Petrom Zánickým.

10. aug 2019 o 18:36 Michal Filek

Tour de France sa skončila ďalším veľkým úspechom Petra Sagana. Ako to hodnotíte?

- Po úvode sezóny to možno už ani veľa fanúšikov nečakalo. Peter získal 7-krát zelený dres a to hovorí za všetko. Historicky sa stal najlepším držiteľom zeleného dresu a ukázal aj neprajníkom, že na to má. Aj keď tento rok to bolo veľmi ťažké, lebo mal veľa súperov. No od začiatku ukázal, že to má pod kontrolou.

Aké podmienky na prípravu v okolí Žiliny mal svojho času Peter Sagan, keď začínal? Čo sa odvtedy zmenilo?

- V časoch, keď začínal Peťo Sagan, neboli v okolí Žiliny žiadne cyklochodníky. Dokonca ani Vodné dielo. Avšak automobilová doprava bola podstatne lepšia, nebola natoľko intenzívna, a tak sme cyklochodníky nemuseli vyhľadávať. Trénovali sme na vedľajších cestách, kde nebol problém so súžitím auto – bicykel. Dnes je to už skoro nemožné. Dnes už nám rodičia vozia deti na tréningy na také úseky ciest, kde je menej áut alebo kde sú cyklochodníky.

Aký je stav cyklotrás, prípadne iných možností na tréningy v Žiline a v celom kraji?

- Cyklotrasy troška pribúdajú. Nedá sa však povedať, že by to bolo ideálne. Ale dnes nestačia ani cesty pre autá. Sú však už aj lastovičky. Ako napríklad cesta do Budatína, Vodné dielo, cesta na Tepličku alebo prepojenie Strečna s Martinom. Populárna je Stará Bystrica, kde aj my chodievame. Ale to sú väčšinou trasy pre rekreačnú cyklistiku. My sa na tréningoch stále spoliehame väčšinou na vedľajšie cesty. V okolí pribudlo aj veľa lesných ciest, ktoré často využívajú aj bratia Saganovci.