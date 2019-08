Vyrastie nám nový Sagan?

Zmapovali sme podmienky na cyklistiku tam, kde trénoval.

9. aug 2019 o 15:08 Michal Filek

ŽILINA. Peter Sagan získal na nedávno skončených najslávnejších cyklistických pretekoch už svoj siedmy zelený dres. Je to nevídaný úspech a svetový rekord. Peter vyrastal v okolí Žiliny. Svoje začiatky spája najmä zo žilinskými a kysuckými cestami. Za desaťročie sa však mnoho zmenilo. Na cestách pribudlo áut. Vznikli však aj viaceré nové cyklochodníky. Snažili sme sa zmapovať, aké sú podmienky na cyklistiku na hornom Považí a Kysuciach dnes.

Cyklotrasy v Žiline

V samotnom meste Žilina sa v súčasnosti usilujú o vybudovanie hneď niekoľkých nových cyklotrás. „Sú to trasy Solinky – centrum, ktorá dnes vyzerá reálne. Pripravujeme aj trasu Hájik – centrum a tiež dobudovanie trasy na Vlčincoch, z Rosiniek k Vodnému dielu. Najďalej sme ale pokročili v príprave trasy z Vodného diela do Terchovej. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a máme na ňu vyčlenené aj peniaze v objeme 6 miliónov eur. Je to ešte zhruba na 2 – 3 roky roboty,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.

Na územné rozhodnutie dnes čaká aj cyklotrasa Žilina – Rajecké Teplice, na ktorej okrem týchto dvoch miest spolupracuje aj obec Lietavská Lúčka. „Hneď po územnom rozhodnutí ideme do vysporiadania pozemkov, čo však bude zrejme to najťažšie. Až potom môže dôjsť k vydaniu stavebného povolenia, aby sme mohli získať európske zdroje,“ dodal Fiabáne.