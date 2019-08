Víkend hokejbalových šampiónov znovu hostí Korytnačka

Na turnaji najlepších regionálnych tímov bude mať zastúpenie aj Žilina a Bytča.

8. aug 2019 o 22:48 Dominika Mariňáková

Do Žiliny po roku opäť zavítajú najlepší hokejbalisti z rôznych kútov Slovenska. V dňoch 10. a 11. augusta budú totiž v Korytnačke - Športovej hale na Bôriku bojovať regionálni majstri a vicemajstri o titul kráľa regiónov na siedmom ročníku turnaja Víkend hokejbalových šampiónov.

"Slovenský hokejbal na regionálnej úrovni zažíva neľahké chvíle. Práve o to viac nás teší, že do Žiliny pricestuje skutočná regionálna elita a môžeme sa tešiť na krásne hokejbalové momenty. Jediným sklamaním, hoci o to väčším, je, že pre početné zranenia napokon nepricestuje majster Skalice, napriek splneniu všetkých podmienok účasti. Víkend šampiónov má byť o prestíži, ale aj o kamarátstve a dobrej nálade. Veríme, že presne v tomto duchu sa turnaj bude opäť niesť," povedal Ján Ivančík, jeden z organizátorov z občianskeho združenia ŠOK - Šport Osveta Kultúra Ján Ivančík.

V Žiline sa predstaví desať tímov, medzi ktorými nebude chýbať ani čerstvý majster miestnej Žirafa ligy, tím Blackhawks. Česť Bytčianskej hokejbalovej ligy bude hájiť Predmier a tretím do partie z tunajšieho hokejbalového regiónu je celok Euroimpex. Turnajový maratón začne v sobotu o 8:00 hod. a vyvrcholí v nedeľu o štvrť na 5 popoludní finálovým zápasom.

Rozlosovanie 7. ročníka Víkendu hokejbalových šampiónov:

Skupina A: HBC Farma Petržalka (ZHbL), Euroimpex (Žilina), Dargovskí vlci (Košice), HBC Denver (Nitra), Ananásy (Zlaté Moravce/Vráble)



Skupina B: ŠHBK Lizards Stupava (ZHbL), Blackhawks (Žilina), Scorpions (Považská Bystrica), Funky Monkeys Liptovský Mikuláš (Martin), Predmier (Bytča)

Program sobota:

8:00 Blackhawks - Funky Monkeys

8:45 Euroimpex - HBC Farma Petržalka

9:30 Scorpions - Predmier

10:15 Ananásy - HBC Denver

11:00 HBC Farma Petržalka - Dargovskí vlci

11:45 Funky Monkeys - ŠHBK Lizards Stupava

12:30 HBC Denver - Euroimpex

13:15 Predmier - Blackhawks

14:00 Ananásy - Dargovskí vlci

14:45 Scorpions - ŠHBK Lizards Stupava

15:30 HBC Denver - HBC Farma Petržalka

16:15 Predmier - Funky Monkeys

17:00 Euroimpex - Ananásy

17:45 Blackhawks - Scorpions

18:30 Dargovskí vlci - HBC Denver

19:15 ŠHBK Lizards Stupava - Predmier

20:00 Dargovskí vlci – Euroimpex

Program nedeľa:

8:00 ŠHBK Lizards Stupava - Blackhawks

8:45 Funky Monkeys - Scorpions

9:30 HBC Farma Petržalka - Ananásy



Štvrťfinále: 10:15 A1 - B4, 11:00 B1 - A4, 11:45 A2 - B3, 12:30 B2 - A3.



Semifinále: 13:15 - A1 - B4 x A2 - B3, 14:15 - B1 - A4 x B2 - A3.



O 3 miesto: 15:15 (Rozhodnutím usporiadateľa môže byť zápas nahradený samostatnými nájazdmi).



Finále: 16:15.